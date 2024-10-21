Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.0 комментариев
У актера Ливанова возникли проблемы с двигательным аппаратом
СМИ: У актера Василия Ливанова начались проблемы с двигательным аппаратом после выписки
У народного артиста РСФСР Василия Ливанова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского, начались проблемы с двигательным аппаратом, из-за чего ему потребовалась скорая помощь.
У народного артиста РСФСР Василия Ливанова возникли проблемы с двигательным аппаратом, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash. По его данным, Ливанов, который был выписан из НИИ имени Склифосовского 15 октября, жаловался на плохое самочувствие, вследствие чего ему вызвали скорую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сын народного артиста РСФСР Василия Ливанова Борис назвал недостоверной информацию об ухудшении состояния отца, а ранее сообщалось, что Василий Ливанов после успешной операции идет на поправку.