Юрий Энтин сообщил, что Василий Ливанов после успешной операции идет на поправку

Народный артист РСФСР Василий Ливанов идет на поправку после успешно проведенной операции. Об этом ТАСС рассказал его друг, поэт-песенник и драматург Юрий Энтин.

«Кратко сказать, [Василий Ливанов] идет на поправку, ему сделана очень удачная операция», – отметил Энтин. Он подчеркнул, что операция прошла настолько успешно, что может войти в историю как выдающееся достижение медицины.



Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Ливанов был введен в медикаментозную кому и находился в неврологической реанимации в тяжелом состоянии. Энтин уточнил, что артист не был в коме, опровергнув предыдущие слухи. Напомним, что Ливанов был госпитализирован 3 октября после остановки сердца и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Василий Ливанов, родившийся в 1935 году, является выдающимся деятелем культуры, внесшим значительный вклад в отечественный кинематограф. Он окончил Московскую среднюю художественную школу и Театральное училище им. Щукина. Ливанов известен не только как режиссер и актер, но и как голос многих популярных мультперсонажей, таких как Карлсон и крокодил Гена. За свою многолетнюю творческую деятельность он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» и орденом Почета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Василий Ливанов был доставлен в реанимацию отделения неврологии НИИ им. Склифосовского в Москве. Сообщалось, что Ливанов находится в критическом состоянии из-за поражения мозга, вызванного кислородным голоданием, что привело к параличу правой стороны тела.