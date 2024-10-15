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Юрий Энтин сообщил, что Василий Ливанов после успешной операции идет на поправку
Василий Ливанов, народный артист РСФСР, поправляется после успешной операции, которая, по словам друзей, может войти в анналы истории.
Народный артист РСФСР Василий Ливанов идет на поправку после успешно проведенной операции. Об этом ТАСС рассказал его друг, поэт-песенник и драматург Юрий Энтин.
«Кратко сказать, [Василий Ливанов] идет на поправку, ему сделана очень удачная операция», – отметил Энтин. Он подчеркнул, что операция прошла настолько успешно, что может войти в историю как выдающееся достижение медицины.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Ливанов был введен в медикаментозную кому и находился в неврологической реанимации в тяжелом состоянии. Энтин уточнил, что артист не был в коме, опровергнув предыдущие слухи. Напомним, что Ливанов был госпитализирован 3 октября после остановки сердца и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Василий Ливанов, родившийся в 1935 году, является выдающимся деятелем культуры, внесшим значительный вклад в отечественный кинематограф. Он окончил Московскую среднюю художественную школу и Театральное училище им. Щукина. Ливанов известен не только как режиссер и актер, но и как голос многих популярных мультперсонажей, таких как Карлсон и крокодил Гена. За свою многолетнюю творческую деятельность он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» и орденом Почета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Василий Ливанов был доставлен в реанимацию отделения неврологии НИИ им. Склифосовского в Москве. Сообщалось, что Ливанов находится в критическом состоянии из-за поражения мозга, вызванного кислородным голоданием, что привело к параличу правой стороны тела.