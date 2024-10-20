  • Новость часаСилы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    74 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    18 комментариев
    20 октября 2024, 03:53 • Новости дня

    В РФ создали систему обнаружения украинских дронов

    Россия разработала систему пеленгации «Т1-ам» для обнаружения украинских дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В России проведут испытания новой системы пеленгации «Т1-ам», которая выявляет украинские дроны, перемещающиеся по руслам рек, с использованием сотовой связи.

    В России планируют испытания системы пеленгации «Т1-ам», модернизированной для работы через сотовую связь, сообщает ТАСС.

    Технология предназначена для обнаружения беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины, которые передвигаются вдоль русел рек, чтобы избежать обнаружения системой ПВО.

    Конструкторское бюро «Талламхо» сообщило, что прибор можно использовать для защиты тыловых объектов, и получен заказ на пробную партию для приграничных территорий России.

    В «Талламхо» уточнили, что система пеленгации «Т1-ам» включает до 250 датчиков, которые размещаются вокруг объектов или вдоль границы.

    При приближении дронов оператор видит зону пролета на карте, что позволяет оперативно направлять мобильные расчеты зенитчиков. Первая партия системы предназначена для защиты стратегического объекта в Белгородской области.

    Конструкторское бюро «Талламхо» было создано в 2022 году в Грозном и специализируется на IT-разработках двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия разработала беспилотник С-76, который обладает экспериментальными силовыми установками и восемью подъемными электрическими двигателями, также сообщалось, что его испытания продолжаются в рамках оценки эффективности и надежности конструкции.

    17 октября 2024, 08:22 • Новости дня
    Ростех: Ракету «Изделие 305» ни разу не подавили средствами РЭБ в зоне СВО

    Ростех сообщил о неуязвимости ракеты «Изделие 305» для средств РЭБ в зоне СВО

    Ростех: Ракету «Изделие 305» ни разу не подавили средствами РЭБ в зоне СВО
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» успешно избегала подавления радиоэлектронными средствами противника в зоне спецоперации, оставаясь высокоточным оружием, сообщили в Ростехе.

    Ракета «Изделие 305», разработанная Конструкторским бюро машиностроения (КБМ), успешно действует в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС. По данным Ростеха, за все время ее использования средства радиоэлектронной борьбы противника ни разу не смогли подавить ее канал управления, и ракета всегда точно поражает цель. Это делает ее одним из самых удачных видов управляемого вооружения армейской авиации.

    Ракета обладает высокой точностью и гибкостью применения, оснащена мощной боевой частью, что позволяет эффективно уничтожать широкий спектр целей, включая бронетехнику и различные сооружения. Одной из ключевых особенностей «Изделие 305» является высокая степень защиты от радиоэлектронных помех. Для управления ракетой используются несколько режимов, включая «выстрелил – забыл», при котором система самонаведения захватывает цель до пуска.

    Основное применение ракеты «Изделие 305» осуществляется с вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М, что позволяет минимизировать риск ответной атаки благодаря дальности полета до 14,5 тыс. метров. Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения. Она способна развивать скорость до 230 м/с и предназначена для уничтожения как инженерных сооружений, так и основных боевых танков.

    Высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для вооруженных сил Украины, говорилось в статье Forbes. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

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    17 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области

    Политолог Скачко: Опыт Донбасса и Новороссии подсказывает, что харьковчане захотят войти в состав России

    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того беспредела, который учинили ВСУ, а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители Харьковской области захотят войти в состав России, очень высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава российской администрации Харьковской области поддержал идею референдума о вхождении региона в состав России.

    «Референдум о вхождении Харьковской области в состав России станет шагом, который подтвердит серьезность намерений Москвы», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, проведение плебисцита будет возможным лишь после освобождения всей территории региона.

    «Когда ВСУ будут выдавлены за пределы Харьковской области, перед ВС России будет стоять задача по обеспечению безопасности местных жителей. Референдум же в очередной раз покажет, что Москва не захватывает и не аннексирует территории, о чем говорят на Западе, а предоставляет людям, проживающим в регионе, возможность определять свою судьбу», – пояснил собеседник.

    Скачко не исключает, что одним из условий завершения СВО станет всенародный опрос на Украине. Что касается непосредственно потенциального референдума в Харьковской области, то прогнозировать его результаты рано, считает он. Впрочем, по его мнению, «после того беспредела, который устроили ВСУ», а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители региона захотят войти в состав России, очень высока».

    А вот что можно спрогнозировать с уверенностью – так это реакцию Запада. «Там, конечно, не признают результаты, как это было с итогами плебисцита в других регионах. Более того, для них это станет поражением – военным и мировоззренческим. Позиция Киева же будет повторять позицию США и Европы. Вот только их мнение мало кого интересует», – заключил Скачко.

    Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал население в вопросе проведения референдума о вхождении в состав России. С идеей выступили жители села Граково. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители области.

    «Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России. Есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации – уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали», – сказал он, его слова приводит РИА «Новости». При этом глава администрации подчеркнул, что общественное мнение нужно изучить подробнее.

    На фоне рассуждений о возможности проведения референдума пророссийское подполье сообщает, что ВСУ пригрозили оставить позиции на Харьковском направлении. По словам собеседника РИА «Новости», украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боеприпасов, а в частях процветает дезертирство.

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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    17 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине

    Захарова предложила Германии прекратить поставки оружия Украине для мира

    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказалась против поставок Германией оружия Украине, прокомментировав слова Фридриха Мерца о российском ультиматуме.

    Захарова подчеркнула, что если Германия действительно стремится к прекращению боевых действий на Украине, ей следует остановить поставки вооружений киевскому режиму, передают «Известия».

    «А ультиматум пусть жене своей объявит», – отметила дипломат.

    Лидер партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц ранее выразил мнение, что Россия должна выполнить определенные условия, которые могут быть восприняты как ультиматум.

    Официальный представитель МИД заявляла, что урегулирование на украинской территории невозможно без учета российских интересов. Она также подчеркнула, что все субъекты, входящие в состав России, не являются предметами переговоров по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не пойдет на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.

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    17 октября 2024, 10:05 • Новости дня
    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО

    УАЗ объяснил проблемы с автомобилями на СВО санкциями и потерей поставщиков

    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблемы с качеством автомобилей УАЗ для СВО возникли из-за введенных санкций и потери ключевых поставщиков, сообщили в компании Sollers (владеет УАЗом).

    Представители компании Sollers, владеющей УАЗом, отметили, что завод ведет работу по переходу на альтернативных поставщиков и развитие производственной базы, передает «Газета.Ru».

    «В 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков», – сообщили в Sollers.

    Военкор Дмитрий Стешин отметил, что качество автомобилей УАЗ на фронте оставляет желать лучшего. По его словам, машины требуют значительных доработок перед использованием. Он привел пример, когда «УАЗ Патриот» был полностью разобран и собран заново для устранения дефектов, но все равно возникли проблемы с задним мостом.

    Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал на низкую культуру производства как причину частых отказов автомобилей УАЗ. Он считает, что перед отправкой на СВО автомобили должны проходить строгую приемку и все проблемы необходимо устранять до поставки.

    Компания Sollers отметила, что УАЗ проводит семинары для военнослужащих по техническому обслуживанию автомобилей на базе «Барс Сармат» в Запорожской области, чтобы повысить надежность техники на фронте.

    Ранее был создан специальный чат-бот для помощи военнослужащим по эксплуатации и ремонту переданных Минпромторгом автомобилей УАЗ.

    До этого Минпромторг передал фронту более 600 таких автомобилей.

    Между тем вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предложил запретить «Буханки» для общих дорог.

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    18 октября 2024, 13:30 • Новости дня
    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен

    Сенатор Джабаров: Слова фон дер Ляйен о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость

    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – европейские политики во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии, которая назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» Москвы и Минска.

    «Урсула фон дер Ляйен будто сошла с ума. Ее слова о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость», – возмутился Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При чем здесь вообще мы? – недоумевает он. – Глава Еврокомиссии пытается обвинить Москву и Минск в том, что мы пропускаем через свою территорию мигрантов? Но ведь Польша, Финляндия и Прибалтика закрыли почти полностью границу».  

     «Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – они во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия», – подчеркнул собеседник. По его мнению, оставлять совсем без ответа выпады, подобные тем, что сделала фон дер Ляйен, не стоит. «Безнаказанность порождает еще большие высказывания. Я думаю, что МИД России сумеет остроумно парировать слова главы ЕК», – заключил Джабаров.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу, Финляндию и страны Балтии «гибридной атакой России и Белоруссии». На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС она пообещала обеспечить поддержку этим странам и принять «все меры» для борьбы с миграцией.

    Кроме того, лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами. Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

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    19 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – подчеркнул представитель Кремля.

    Также Песков приветствовал готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца к диалогу с российским лидером.

    «Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», – подчеркнул он.

    При этом представитель Кремля отметил, что в данный момент ни Германия, ни США пока не инициировали контактов с Путиным касательно ситуации на Украине. Однако Песков заметил, что слова Шольца о готовности к диалогу в данный момент не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

    «Последуют ли за этим какие-то инициативы – время покажет», – указал он.

    В заключение представитель Кремля отметил, что любая война заканчивается миром, однако в ситуации с Украиной для России главное – защитить себя.

    «Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», – резюмировал Песков.

    Ранее Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной.

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    17 октября 2024, 17:23 • Новости дня
    Медведев сообщил о выполнении плана по контрактникам на 78%
    Медведев сообщил о выполнении плана по контрактникам на 78%
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    План по комплектованию ВС РФ контрактниками выполнен более чем на три четверти, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Годовой план комплектования Вооруженных сил России военнослужащими по контракту выполнен на 78% по состоянию на середину октября, сказал Медведев, передает ТАСС. «Темпы в общем и целом достаточно приличные», – отметил он.

    Ранее в октябре зампред СБ указывал, что комиссия, созданная президентом России для комплектования армии контрактниками, приступила к работе. В июле он отмечал, что среднесуточный темп набора военнослужащих по контракту и добровольцев в ряды Вооруженных сил России находится на уровне около тысячи человек.

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    18 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Стало известно о начале госиспытаний ракетоносца «Князь Пожарский»

    Атомный ракетоносец «Князь Пожарский» проекта 955А проходит госиспытания

    Стало известно о начале госиспытаний ракетоносца «Князь Пожарский»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный подводный ракетоносец «Князь Пожарский», принадлежащий к проекту 955А «Борей-А» и построенный на заводе «Севмаш», начал этап государственных испытаний после завершения заводских ходовых тестов.

    Атомный подводный ракетоносец «Князь Пожарский», построенный по проекту 955А «Борей-А» на заводе «Севмаш», приступил к государственным испытаниям, сообщает ТАСС. Источник, близкий к Военно-морскому флоту России, отметил, что судно успешно завершило заводские ходовые испытания и теперь проходит следующий этап проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМФ России получит до конца 2024 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую атомную подводную лодку «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М». Также сообщалось, что 12 кораблей, включая корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны и атомные подводные лодки, войдут в состав Военно-морского флота до конца 2024 года.

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    17 октября 2024, 09:15 • Новости дня
    CNN: Украинский дрон «Лютый» запущен для атаки вглубь России

    Tекст: Александра Юдина

    Американские журналисты канала CNN сообщили, что Украина запустила беспилотник «Лютый» для атак вглубь российской территории.

    Отмечается, что Украина запустила свой новый дрон под названием «Лютый» с целью атаки объектов на территории России, передает Ura.Ru.

    Дрон «Лютый» характеризуется длиной в 13 футов и размахом крыльев в 23 фута. В репортаже CNN описывается 50-секундная погоня на высокой скорости, после чего дрон исчезает в ночи, направляясь в глубину российской территории.

    Журналисты CNN, ссылаясь на источники среди украинских военных, отметили, что Киев в целом планирует использовать дроны для атак на железнодорожные вагоны с припасами и склады с вооружением на вражеской территории.

    Как сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над Херсонской областью, в том числе дрон-камикадзе «Лютый», который является дешевой копией турецкого беспилотника «Байрактар».

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    19 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    В Петербурге силы ПВО сбили беспилотник

    Tекст: Александра Юдина

    В Санкт-Петербурге силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, угроз для жителей города нет, сообщают экстренные службы.

    Отмечается, что в Петербурге был сбит беспилотник, пишет «Фонтанка».

    Представители экстренных служб подчеркнули, что данное происшествие не представляет угрозы для жителей города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская противовоздушная оборона смогла сбить 16 украинских беспилотников в Курской и Белгородской областях за ночь.

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    17 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Россия предостерегла Израиль от ударов по Ирану

    МИД России предупредил об опасности ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что удар по ядерным объектам Ирана будет катастрофическим и противоречит принципам ядерной безопасности.

    Рябков отметил, что такие действия могут повлечь катастрофические последствия и перечеркнуть существующие постулаты ядерной безопасности. «Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуры», – заявил он, подчеркивая важность соблюдения международных принципов в этой сфере, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД РФ также добавил, что Россия неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу в диалоге с международными партнерами. По его словам, любые военные действия в отношении ядерных объектов могут привести к глобальным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Также сообщалось, что бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, которое превосходит по мощи ядерное.

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    18 октября 2024, 20:02 • Новости дня
    Оформлять статус ветерана боевых действий предложено с момента начала участия в СВО

    Минобороны предложило оформлять статус ветерана боевых действий с начала участия в СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оформление статуса ветерана боевых действий добровольцам должно происходить с начала участия в спецоперации, такой проект постановления подготовлен Минобороны.

    Документ предусматривает, что добровольцы, участвующие в специальной военной операции, смогут получать статус ветерана с момента начала своего участия в боевых действиях, говорится в документе, передает ТАСС.

    Сейчас же статус ветерана оформляется позже. Новая норма позволит добровольцам и их семьям быстрее получить доступ к мерам социальной поддержки.

    Напомним, Минобороны предложило законопроект о признании добровольцев, участвовавших в защите госграницы, ветеранами боевых действий и выделении более 3,4 млрд рублей на реализацию инициативы.

    До этого президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий участникам специальной военной операции получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении, даже если у них нет контракта.

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    17 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    Politico: Зеленский заявил Вашингтону о наличии у Киева всех необходимых ресурсов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон вместо просьбы о дополнительном финансировании заверил американские власти, что у Украины «есть все, что нужно для продолжения борьбы», пишет Politico.

    По данным издания, Зеленский во время визита в Вашингтон сообщил американским властям, что у Украины «есть все, что нужно», передает РИА «Новости».

    Politico сообщает, что он не стал напрямую просить о дополнительном финансировании, как ранее отмечал ряд сенаторов.

    Сенатор Крис Мерфи в свою очередь подчеркнул, что Зеленский заверил о наличии у Украины всех необходимых ресурсов.

    По информации газеты, Зеленский настаивал на ускорении поставок систем вооружений от США и разрешении их применения для ударов вглубь России.

    Politico пишет, что текущее финансирование, предоставляемое США Украине, заканчивается в начале 2025 года. Однако пока не было подтверждения о его продлении, что вызывает беспокойство как у украинской, так и у американской сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийские власти планируют передать киевскому режиму 49 списанных американских танков M1A1 Abrams. Правительство Румынии утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС. Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 425 млн долларов, включая системы ПВО, после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    17 октября 2024, 08:49 • Новости дня
    Посол России заявил о спекуляциях вокруг Тройственного газового союза

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов сообщил о спекуляциях вокруг идеи создания газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

    По его словам, идея создания «газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном сталкивается с многочисленными спекуляциями, передает РИА «Новости».

    Мальгинов подчеркнул, что «газовый союз» задумывался для координации экспортной политики, однако за 2022-2023 годы вокруг этой идеи возникло множество спекуляций.

    Дипломат отметил, что некоторые страны предпринимают усилия, чтобы противостоять интеграции в топливно-энергетическом комплексе, отказываясь от российских энергоносителей.

    Он также добавил, что международное сотрудничество в газовой сфере сталкивается с политически мотивированными действиями, которые направлены на торпедирование любых усилий по интеграции в этой области.

    Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать «Тройственный газовый союз», предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года Газпром и Узбекистан подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере.

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    18 октября 2024, 13:03 • Новости дня
    Силуанов заявил о необходимости пересмотра статуса России как развивающейся страны

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Антон Силуанов предложил пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, утверждая, что Россия давно опережает по своему уровню доходов и экономике многие страны, считающиеся развитыми.

    По его словам, Россия уже переросла эту стадию, когда экономика страны классифицируется как развивающаяся, передает ТАСС.

    «Россия – это страна с уже сформировавшейся экономикой и доходами. Надо пересмотреть эти понятия, так как мы давно опережаем многие страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми», – отметил он.

    Силуанов добавил, что Россия вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов и напомнил, что по итогам 2021 года Россия стала четвертой экономикой мира по версии Всемирного Банка.

    Министр также указал на необходимость пересмотра современных экономических категорий в связи с изменением мирового экономического ландшафта.

    Он подчеркнул важность адекватной оценки статуса страны в международных организациях и рейтингах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Антон Силуанов подчеркивал, что структура экономики России меняется в сторону меньшей зависимости от нефтегазового сектора.

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