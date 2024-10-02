Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.0 комментариев
Заявления на заключение брака через Госуслуги подали более 450 тыс. пар
С начала этого года, объявленного Годом Семьи, в российские загсы через портал Госуслуг поступило более 450 тыс. онлайн-заявлений на регистрацию брака.
Те, кто уже воспользовался этой услугой или планирует сделать это в ближайшее время, могут принять участие в онлайн-марафоне «Выходи за меня», главный приз которого – романтическая поездка на двоих по России стоимостью 300 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Для участия в розыгрыше необходимо поделиться своей историей любви на личной странице в VK с использованием тематических хэштегов. Четыре пары, узаконившие свои отношения через Госуслуги или планирующие это сделать до 1 декабря, смогут побороться за главный приз.
Конкурс проходит с поддержкой национального проекта «Цифровая экономика», реализуемого по решению президента. Кроме главного приза, среди участников еженедельно разыгрываются сертификаты в магазины косметики и на маркетплейсы, а также подписки на онлайн-сервисы музыки и кино. Эти призы доступны и для пар, которые пока не зарегистрировали брак, и для тех, кто сделал это очно. Конкурс продлится до 13 октября, а подробности можно узнать на сайте проекта выходизаменя.рф.
Отмечается, что способ подачи заявлений через Госуслуги позволяет парам выбрать любое удобное отделение загса, даже в другом городе, и сэкономить время на поездку. Пары должны явиться в загс только в день бракосочетания.