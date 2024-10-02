«Хезболла» и Израиль вступили в бой в Ливане

Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.0 комментариев
Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.0 комментариев
В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.16 комментариев
У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.12 комментариев
Shafaqna: Иран уничтожил более 20 самолетов F-35 Израиля
Как пишет Shafaqna, интернет-сообщения свидетельствуют об уничтожении более 20 израильских F-35, передает РИА «Новости».
Во вторник Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет. Агентство Fars сообщило, что минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля.
КСИР: Атака Ирана на Израиль является ответом на гибель Насруллы, Хании и генерала Нилфорушана
КСИР объявил, что атака была направлена на «сердце оккупированных земель», пишет ISNA, передает РИА «Новости».
Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.
The Jerusalem Post: Иран запустил около 400 ракет по территории Израиля
Ранее издание располагало информацией о 102 выпущенных со стороны Ирана ракетах, передает ТАСС.
Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.
Известно, что Галкин и Пугачева отправились в США к Кристине Орбакайте на фоне обострения ситуации в Израиле в связи с войной с Ливаном, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Согласно информации издания, артист отменил все запланированные выступления в Израиле и пересмотрел гастрольный тур. В ближайшие дни пара планирует вылететь в Европу, а затем продолжить путь в США.
Кроме того, основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен в список иноагентов) на фоне ухудшения ситуации в Израиле заметили в США, отмечает Lenta.Ru.
Также сообщается, что другие российские артисты, находящиеся в Израиле, включая Анатолия Белого (признан в России иноагентом) и Михаила Шаца (признан в России СМИ-иноагентом), также собираются покинуть страну.
Напомним, в ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада».
Галкина включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал ему в исключении из реестра иностранных агентов.
Начальник генштаба Ирана Багери заявил об ударе по двум базам ВВС и штаб-квартире «Моссада» в Израиле
Багери сказал, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран и мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Сегодня вечером мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазе Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.
Как сообщает иранское агентство IRIB, КСИР впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения противоракетного комплекса «Хец» в Израиле: «КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК «Хец» 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah».
При этом министр обороны исламской республики генерал-майор Азиз Насирзаде заявил, что «ракетная операция» продемонстрировала только часть «ракетного потенциала» Ирана, «другая его составляющая, высокотехнологичные и смертоносные ракеты, не использовалась», передает ТАСС.
IRNA заявило, что корабли ВМС США, находящиеся в регионе, не смогли перехватить ракеты, запущенные Ираном в направлении Израиля.
CNN, ссылаясь на собственный анализ видеозаписей с места происшествия, сообщает, что одна из запущенных Ираном ракет взорвалась менее чем в одном километре от штаб-квартиры «Моссада» в Тель-Авиве. ShafaqNA утверждает, что были поражены более 20 самолетов F-35 ВВС Израиля.
Однако представитель израильской армии Анна Уколова заверила, что ракетная атака Ирана «причинила минимальный ущерб». «Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны. Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть - нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», – сказала она.
Напомним, Иран во вторник нанес ракетный удар по Израилю. Сообщалось, что Иран выпустил почти 200 баллистических ракет.
Израильское ТВ сообщило о намерении ЦАХАЛ нанести мощные удары по целям на Ближнем Востоке
«Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку», – приводит РИА «Новости» текст сообщения 12-го канала.
Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что авиация Израиля «продолжает действовать в полную силу», ВВС «продолжат мощно атаковать на Ближнем Востоке, как это происходило в течение последнего года», передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.
Советник офиса премьер-министра страны Дмитрий Гендельман заявил, что израильская сторона «нанесет удар по любому, кто действует или планирует нанести вред» Израилю.
Напомним, во вторник Иран провел ракетную атаку в сторону Израиля. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.
Fars: Большинство ракет Ирана достигло целей в Израиле
Минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля и поразить цели, сказал собеседник Fars, передает ТАСС. По его словам, это лишь первая волна, вскоре должна пройти вторая волна ударов. Вместе с тем израильская армия сообщила, что не ожидает новой атаки.
Между тем иранский гостелеканал IRIB сообщил, что часть ракет поразили Нецарим в секторе Газа, они попали по большому числу израильских танков.
Во вторник вечером Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.
Эксперт Семенов: Действия Израиля против Ливана сплотили местное население вокруг «Хезболлы»
Водораздела между мусульманами-суннитами, христианами и сторонниками шиитского движения «Хезболла» по отношению к операции Израиля нет, считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он усомнился в том, что некоторые части ливанского общества могут поддержать действия ЦАХАЛ.
«Та же «Хезболла» воевала в Сирии вместе с «Братьями мусульманами» (террористическая организация, запрещенная в России). У нее сохраняется военный батальон, который называется «Бригада рассвета», и на юге страны они действуют в составе войск «Хезболлы», – напомнил Семенов.
Кроме того, немало союзников объединения есть и среди местных христиан, а также политических организаций, например, в составе партии «Амаль». «Имеется целая «Коалиция 8 марта», которая, сложилась после «Кедровой революции» 2005 года. Там представлена и «Хезболла», – напомнил спикер.
С недавних пор движение поддерживают даже ливанские друзы. Это произошло после удара по району Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот в июле этого года, тогда погибло более 10 человек. «Часть Голан оккупирована Израилем. В ударе обвиняли «Хезболлу». Но лидер ливанских друзов, которые до этого находились в сложных, а порой и в конфликтных отношениях с «Хезболлой», выступил в поддержку движения. Поэтому вряд ли сейчас в Ливане кто-то поддерживает Израиль», – добавил эксперт.
Впрочем, Семенов не исключил, что среди христиан были и те, кто порадовался гибели в конце прошлой недели генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате авиаудара Тель-Авива.
«Я не наблюдал открытой радости по поводу его смерти. Да, у него были противники, но сейчас такая радость сродни самоубийству. Это могут позволить себе лишь какие-нибудь маргиналы. Одно дело, если бы Насрулла погиб в междоусобной войне, сирийском конфликте, но его смерть произошла в борьбе с израильской агрессией. А это в корне меняет дело», – рассказал востоковед.
Семенов напомнил, что исторически у Тель-Авива имелись союзники среди жителей Южного Ливана, откуда временно были изгнаны местные шииты, которые затем присоединились к «Хезболле». На этой территории при поддержке Израиля даже была создана марионеточная армия. «Но под давлением «Хезболлы» местные произраильские активисты сбежали», – добавил эксперт.
Христиане в Ливане тоже лишены единства. «Сложно говорить, насколько они готовы поддерживать Тель-Авив. Это неоднородная группа. Кроме православных есть марониты, которые, в свою очередь, тоже разрознены. Но я не думаю, что кто-то из местных открыто начнет выступать за Израиль», – подчеркнул Семенов.
То же самое можно сказать и о ливанской армии, которая вряд ли будет заодно с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). «В ее рядах есть сунниты, шииты. Если гипотетически допустить, что какие-то бригады из христиан, которые были противниками «Хезболлы» во время гражданской войны, попытаются поддержать ЦАХАЛ, то другие части группы, например, бригады из бойцов движения «Амаль», наоборот, будут за движение, и тогда начнется новая гражданская война», – полагает эксперт.
Семенов также отреагировал на пост французского либерального философа Бернара-Анри Леви в соцсети X (ранее Twitter, запрещена в России) о том, что «Израиль не вторгается в Ливан, он его освобождает», и назвал операцию «историческим моментом не только для израильтян, но и для ливанцев, арабов и восточных христиан». По мнению эксперта, такая точка зрения не популярна в Бейруте. «Конечно, на Западе пытаются играть на существующих противоречиях, но никто в стране не звал Тель-Авив воевать за них», – напомнил спикер.
Собеседник особо отметил военный потенциал «Хезболлы». «Основная сила – это пехотные батальоны и дивизии. По самым пессимистичным сообщениям, после подрыва пейджеров пострадали до 15% бойцов. С другой стороны, есть сообщения о том, что ранения получил в основном гражданский персонал движения, а боевые подразделения, несмотря на гибель руководства, продолжают функционировать», – заключил Семенов.
Напомним, израильские ВВС продолжают наносить точечные удары по Бейруту. Ранее ЦАХАЛ мобилизовал четыре резервные бригады на юге Ливана. В самом Тель-Авиве говорят о проведении «ограниченных рейдов» против «Хезболлы». Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, военные планируют провести наземную операцию в максимально сжатые сроки.
Часть территории вдоль границы с Ливаном объявлена ЦАХАЛ закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщали, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь, что вынудило ливанскую армию отойти с нескольких позиций на юге страны. По данным западных СМИ, Тель-Авив проводит разведывательные операции, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, а также развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».
Ранее эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД проанализировали разницу между операциями ЦАХАЛ в Газе и в Ливане, и предположили дальнейший ход боевых действий на юге страны.
Эрдоган спрогнозировал попытку Израиля атаковать «турецкие земли»
«Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взор израильская администрация», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».
Он предположил, что Израиль, нанося удары в Газе и в Ливане, пытается втянуть в конфликт все страны региона.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему операция Израиля против Ливана может зайти в тупик.
Axios: Израиль может ударить по стратегическим объектам Ирана
По информации израильских источников, Израиль может нанести удары по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел, передает РИА «Новости».
При этом в качестве ответных действий рассматриваются не только атаки на объекты нефтедобычи, но и возможные удары по ядерным объектам Ирана.
Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Ирана.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада».
По всей израильской территории объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Гражданским предписано срочно проследовать в убежища.
Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на израильские и американские источники, армия Израиля (ЦАХАЛ) ожидает запуска 240-250 ракет двумя волнами со стороны Ирана, при этом ЦАХАЛ не собирается наносить превентивный удар.
До этого СМИ сообщали, что США якобы предупредили Израиль о возможной атаке Ирана, в нескольких израильских районах объявляли тревогу.
Политолог Ципис: Ответ Израиля на атаку Ирана может быть жестким или символическим
«В Тегеране заявляют, что удар был нанесен среди прочего по штаб-квартире разведки «Моссад» и израильским военным базам. Однако, по моим данным, нет подтверждений, что ракеты достигли целей. Никакого серьезного урона инфраструктуре Израиля нанесено не было», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
Он счел «пропагандой» сообщения о том, что КСИР при атаке использовал гиперзвуковые ракеты. По словам собеседника, Иран применил сейчас те же средства, что и полгода назад при ответе Тель-Авиву на авиаудар по иранскому посольству в Сирии 1 апреля. То есть речь идет о баллистических ракетах «земля – земля» и крылатых ракетах.
«Часть из них, по всей видимости, была перехвачена средствами ПВО США, а другая часть – скорее всего, комплексами «Хец-2» и «Хец-3». Что касается системы «Железный купол», то она не может противодействовать этим ракетам», – добавил Ципис. Политолог подчеркивает: атака Ирана не останется без ответа. По его прогнозам, действий со стороны Израиля и его союзников стоит ожидать в течение ближайших суток. Среди вариантов – жесткий и символический.
«Либо это будет массированный ответ – последует удар по стратегическим объектам Ирана, в том числе нефтяным и ядерным. Либо речь пойдет об ограниченных действиях, которые не будут предполагать существенного нанесения ущерба Тегерану», – детализировал эксперт.
По мнению Циписа, Израилем будет выбран некий средний вариант. «То есть стоит ожидать символический ответ, который при этом нанесет существенный урон Исламской Республике», – уточнил он. Однако произошедшее нельзя считать началом большой войны на Ближнем Востоке. Дальнейшее же развитие событий в регионе будет зависеть от операции ЦАХАЛ на юге Ливана.
«Если «Хезболла» даст достойный отпор и начнутся жесткие боевые действия между израильской армией и шиитской группировкой, то операция может затянуться. Увязание Израиля там приведет к локальной войне. Правда, Тегеран будет помогать своей прокси и подливать масла в огонь», – заключил Ципис.
В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.
На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.
Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.
Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.
В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.
По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.
К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».
Иранское агентство Tasnim распространило видеозапись, как утверждается, с моментом ракетного удара по территории израильской авиабазы, передает ТАСС.
В сообщении агентства говорится: «Террористическая база Неватим в Негеве уничтожена иранскими ракетами».
Ранее иранские СМИ сообщили, что результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю уничтожено более 20 израильских самолетов F-35.
До этого президент США Джо Байден поручил американским военным защитить Израиль от иранских ракетных атак.
Американист Дудаков: Эскалация на Ближнем Востоке станет сильнейшим ударом по Демпартии США
«Администрация Джо Байдена в очередной раз оказалась в тупике. Сейчас на фоне эскалации на Ближнем Востоке она находится в полной растерянности, и американские политики не знают, как на это реагировать», – отметил американист Малек Дудаков. Он пояснил: те боятся серьезного обострения в регионе в преддверии выборов в США, поскольку такое развитие событий ударит рикошетом по ним самим.
«Во-первых, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке очень уязвима. Если по ней начнут бить иранские ракеты, то это приведет к большим потерям среди американских военных. В таком случае речь пойдет о сильнейшем ударе по демократам в преддверии выборов», – детализировал собеседник.
«Во-вторых, ситуация на Ближнем Востоке раскалывает электорат Демпартии, – продолжил аналитик. – Сейчас они одновременно теряют голоса и американских евреев, которые уходят к Дональду Трампу, и американских мусульман, многие из которых собираются поддерживать левых несистемных кандидатов на предстоящих выборах».
Среди них, в частности, Джилл Стайн от «Зеленых» и Корнел Уэст, левый антивоенный активист, уточнил Дудаков. «Они пытаются перетянуть на свою сторону «мусульманскую улицу» в США, людей пропалестинских взглядов. Оба кандидата могут стать спойлерами для Камалы Харрис. А это способно привести к ее проигрышу на выборах», – считает спикер.
В такой сложной ситуации администрации Байдена предстоит решить, как ответить Ирану на атаку по Израилю. «С одной стороны, оставить действия Тегерана без ответа – значит, показать слабость. Это станет еще одним поводом для критики демократов со стороны республиканцев. С другой стороны, ответ должен быть таким, чтобы не произошел очередной виток эскалации, ведь в противном случае, как я уже сказал, это еще сильнее ударит по демократам», – пояснил американист.
Он не исключил, что в итоге американские чиновники дадут «зеленый свет» Израилю на символический удар по иранской инфраструктуре в Ираке или Сирии, которую израильские военные уже периодически атакуют. Впрочем, возможен и более жесткий ответ, добавил собеседник. «Но в этом случае администрация Байдена будет играть с огнем. Поэтому я не уверен, что она на это решится – тем более в самый канун выборов», – рассуждает аналитик.
По его мнению, Вашингтон «отделается какими-то громкими заявлениями». «Но нельзя забывать и о Биньямине Нетаньяху, который работает в своей повестке, продолжает эскалировать ситуацию в Ливане и вряд ли откажется от наземной операции. Поэтому вне зависимости от реакции США на иранскую атаку дальнейшее обострение в регионе вполне возможно», – заключил Дудаков.
В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.
На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.
Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.
Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.
В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.
По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.
К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».
The New York Times: Израиль и Иран начали полномасштабную войну
Как пишет The New York Times, Иран ответил ракетным ударом на убийство израильскими силами лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и начало наземного вторжения в Ливан. Этот инцидент стал самым опасным моментом для региона со времен Арабо-израильской войны 1967 года. Президента США Джо Байдена неоднократно предупреждали о возможности расширения конфликта, однако его попытки предотвратить эскалацию не увенчались успехом.
Комментируя ситуацию, бывший израильский посол в США Майкл Орен заявил: «С точки зрения Израиля, мы находимся в региональной войне с седьмого октября, и сейчас эта война развернулась в полную силу. Мы воюем за наше национальное выживание». По его мнению, победа Израиля в ближайшие недели является «долгом» для страны, созданной в результате Холокоста.
Тем временем администрация Байдена, ранее предостерегавшая от разрастания конфликта, теперь стремится управлять им. Представитель Совета национальной безопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что нападение Ирана было «отражено и неэффективно» благодаря скоординированным усилиям американских и израильских сил. Он добавил, что будет работать с Израилем, чтобы обеспечить серьезные последствия для Ирана.
Американские чиновники полагают, что могут убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сделать тактический ход, не приводящий к полномасштабной войне. Однако они признают, что израильский лидер может использовать эту возможность для нанесения значительного удара по военной инфраструктуре Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эсминцы совместно с силами израильской противовоздушной обороны сбивали подлетавшие иранские ракеты, что подтвердил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. На фоне этой эскалации кризиса на Ближнем Востоке официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления Белого дома демонстрируют неспособность американской администрации справиться с ситуацией. Между тем в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по стратегическим объектам Ирана, включая ядерные и нефтяные.