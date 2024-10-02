Кандидаты в вице-президенты США не стали говорить об Украине на дебатах

Кандидаты в вице-президенты США Вэнс и Уолц ни разу не упомянули Украину на дебатах

Tекст: Антон Антонов

Теледебаты состоялись в Нью-Йорке в студии телекомпании CBS. Трансляция велась крупнейшими американскими телеканалами. Оба кандидата по разу упомянули российского президента, передает ТАСС.

Уолц упомянул Путина, обсуждая внешнюю политику администрации бывшего президента Дональда Трампа. Вэнс обратился к теме России, рассуждая о попытках демократов «опротестовать итоги выборов», в частности, вспомнив бездоказательные утверждения о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Примечательно, что Украина в ходе дебатов не упоминалась вовсе. При этом Си Цзиньпин, а также КНДР были упомянуты по одному разу.

Эти дебаты, возможно, станут последними в текущем избирательном цикле, поскольку избирательные штабы Трампа и Камалы Харрис пока не смогли согласовать дополнительные раунды.

Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. В сентябре Трамп заявил, что для нового раунда дебатов с Харрис «уже слишком поздно». «У Харрис был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась», – заявил Трамп. Он указал, что уже участвовал в 2024 году в теледебатах дважды: в июле с президентом США Джо Байденом и в сентябре с Харрис, сменившей Байдена в предвыборной гонке.