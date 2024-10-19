  • Новость часаЗахарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
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    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    32 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    15 комментариев
    19 октября 2024, 17:50 • Новости дня

    Шольц указал на расхождения Германии и Турции по конфликту на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Берлин и Анкара имеют разные позиции по вопросу ближневосточных конфликтов, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

    Берлин не поддерживает обвинения Израиля в геноциде, сказал Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

    Шольц подчеркнул важность права Израиля на защиту от угроз палестинского радикального движения ХАМАС.

    При этом обе страны едины в стремлении к деэскалации конфликта и политическому решению на Ближнем Востоке. Шольц подчеркнул, что необходимо создать достойный доверия политический процесс, направленный на решение проблемы создания двух государств.

    Напомним, летом МИД Турции сравнил израильского премьера Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и предсказал израильскому политику участь фашистского диктатора.

    17 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Bild: Украина готова создать ядерное оружие за несколько недель
    Bild: Украина готова создать ядерное оружие за несколько недель
    @ IMAGO/Ales Utouka/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может разработать ядерное оружие в течение нескольких недель, если его не позовут в НАТО, заявил неназванный украинский чиновник газете Bild (русская версия издания признана иноагентом в РФ).

    Украина обладает материалами и знаниями для создания ядерной бомбы, для первой бомбы потребуется лишь несколько недель с момента приказа, сказал собеседник Bild, передает РИА «Новости». Отмечается, что предложение о возможном создании бомбы было сделано несколько месяцев назад в ходе закрытого брифинга. Такой сценарий рассматривается на случай, если Украину не примут в НАТО после урегулирования конфликта.

    По данным газеты, готовность Киева создать собственное ядерное оружие подтверждают недавние слова президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом Зеленский якобы заявил, что либо у киевского режима будет ядерное оружие, либо ему придется искать другие альянсы.

    Минобороны России ранее заявляло, что информация о возможном ввозе на Украину отработанного ядерного топлива и опасных химикатов может свидетельствовать о подготовке киевским режимом грязной бомбы.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после этого отмечал, что наблюдатели организации на всех контролируемых киевским режимом атомных электростанциях не фиксируют радиоактивных утечек, которые могли бы свидетельствовать о создании такой бомбы.

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    19 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову

    Патологоанатом подтвердил смерть Синвара от огнестрельного ранения в голову

    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, что подтвердил патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие тела лидера движения после его ликвидации израильскими военными.

    Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие, сообщил, что смерть наступила от огнестрельного ранения в голову, при этом у Синвара была обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма.

    Также Кугель отметил наличие других ранений на теле Синвара, среди которых повреждения от танкового снаряда или ракеты.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Синвар, как главный организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован израильскими военными в секторе Газа 16 октября.

    Ранее военные Израиля сообщили, что Синвар был ликвидирован в результате танкового огня, после того как началась перестрелка. В разведывательной операции по отслеживанию лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка, о чем заявил президент США Джо Байден. Вице-президент Камала Харрис добавила, что помощь оказывал и американский спецназ.

    Накануне палестинское движение ХАМАС официально объявило о гибели своего лидера Яхьи Синвара.

    Между тем президент США Джо Байден на пресс-конференции с Олафом Шольцем назвал его смерть «моментом справедливости», подчеркнув, что «на его руках была кровь многих людей».

    Эксперт отметил что операция по ликвидации Яхьи Синвара не была запланирована Израилем и произошла случайно, хотя и принесла тактическую выгоду для ЦАХАЛа.


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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    18 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена

    Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины

    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин и Вашингтон не собираются всем жертвовать ради реализации желаний Владимира Зеленского. Вовлечение в конфликт на Украине поставит западные государства перед угрозой прямой войны с Россией. Однако некоторые политики ЕС и США отрицают подобную опасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

    «Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.

    «При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.

    «Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.

    «Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.

    Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.

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    18 октября 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться

    Спикер МИД Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться после его реакции на убийство главы ХАМАС

    Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что реакция генсека НАТО Марка Рютте на убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара с учетом истории Нидерландов ее не удивила.

    В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала реакцию генсека НАТО, который заявил, что не будет переживать, если это окажется правдой.

    По словам Захаровой, Рютте как бывший премьер-министр Нидерландов может не удивлять подобной реакцией, учитывая «либеральные традиции» страны.

    Она напомнила о событиях 1672 года, когда голландцы убили своего премьер-министра и его брата, после чего съели некоторые части их тел.

    Захарова выразила мнение, что рефлексы каннибализма, присущие западной цивилизации, все еще сильны.

    «Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», – заключила она.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

    Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС Яхью Синвара после нападения 7 октября.

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    17 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине

    Захарова предложила Германии прекратить поставки оружия Украине для мира

    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказалась против поставок Германией оружия Украине, прокомментировав слова Фридриха Мерца о российском ультиматуме.

    Захарова подчеркнула, что если Германия действительно стремится к прекращению боевых действий на Украине, ей следует остановить поставки вооружений киевскому режиму, передают «Известия».

    «А ультиматум пусть жене своей объявит», – отметила дипломат.

    Лидер партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц ранее выразил мнение, что Россия должна выполнить определенные условия, которые могут быть восприняты как ультиматум.

    Официальный представитель МИД заявляла, что урегулирование на украинской территории невозможно без учета российских интересов. Она также подчеркнула, что все субъекты, входящие в состав России, не являются предметами переговоров по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не пойдет на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.

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    16 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    В Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного

    Экс-генерал КСИР: У Ирана есть секретное оружие мощнее ядерного

    В Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, превосходящее по мощи ядерное, сообщает IFP.

    По словам Ростами, вооружения, которые есть у Ирана, значительно превосходят ядерное оружие. Это заявление он сделал 16 октября на фоне угроз Израиля о возможном ударе по Ирану. Одновременно в стране звучат призывы к пересмотру неядерной военной доктрины, «Газета.Ru».

    Ростами не уточнил ни характеристики этого вооружения, ни его происхождение или возможные последствия использования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана.

    Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

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    19 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – подчеркнул представитель Кремля.

    Также Песков приветствовал готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца к диалогу с российским лидером.

    «Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», – подчеркнул он.

    При этом представитель Кремля отметил, что в данный момент ни Германия, ни США пока не инициировали контактов с Путиным касательно ситуации на Украине. Однако Песков заметил, что слова Шольца о готовности к диалогу в данный момент не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

    «Последуют ли за этим какие-то инициативы – время покажет», – указал он.

    В заключение представитель Кремля отметил, что любая война заканчивается миром, однако в ситуации с Украиной для России главное – защитить себя.

    «Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», – резюмировал Песков.

    Ранее Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной.

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    18 октября 2024, 14:37 • Новости дня
    Шольц предупредил о катастрофе в случае участия НАТО в конфликте на Украине

    Шольц предупредил о катастрофических последствиях участия НАТО в конфликте на Украине

    Шольц предупредил о катастрофе в случае участия НАТО в конфликте на Украине
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом подчеркнул необходимость предотвратить вовлечение НАТО в конфликт на Украине, чтобы избежать катастрофы.

    Шольц подчеркнул важность поддержки Украины, но при этом отметил, что Североатлантический альянс не должен стать стороной конфликта, передает ТАСС.

    Канцлер Германии отметил, что позиция страны по этому вопросу является ясной. Германия намерена максимально поддерживать Украину, но также стремится обеспечить, чтобы НАТО не участвовала в конфликте напрямую. По словам Шольца, это необходимо для предотвращения еще более серьезной катастрофы.

    Ранее Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО.

    Также Германия не станет передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается создавать ядерное оружие, у Киева в вопросах безопасности нет альтернатив вступлению в НАТО.

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    17 октября 2024, 08:58 • Новости дня
    Business Insider: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала СВО
    Business Insider: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала СВО
    @ Уралвагонзавод/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина с начала российской военной операции потеряла почти 40 танков Leopard, сообщает портал Business Insider.

    Портал Business Insider со ссылкой на данные из открытых источников пишет, что несмотря на мощность и эффективность танков Leopard с тяжелой броней, они оказались уязвимыми в условиях боевых действий. Украина потеряла почти 40 танков с начала СВО, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении шести танков Leopard FPV-дронами за четыре месяца,

    Министерство обороны Германии приняло решение больше не направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    СМИ писали, что отправленный на изучение российскому предприятию «Уралвагонзавод» немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту некие чувствительные технологии.

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    17 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о «начале последнего дня» ХАМАС

    Нетаньяху заявил о продолжении операции в Газе после ликвидации главы ХАМАС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ликвидация военными Израиля главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Это было объявлено в ходе телеобращения, которое транслировали основные каналы израильского телевидения. Нетаньяху отметил, что это событие знаменует «начало последнего дня» для ХАМАС, и организация больше не будет править в секторе Газа, передает ТАСС.

    Глава израильского правительства подчеркнул, что военная операция не завершится на ликвидации Синвара и будет продолжена до достижения всех поставленных целей. Одной из таких целей, по его словам, является освобождение удерживаемых радикалами заложников. Нетаньяху также заявил, что Израиль готов сохранить жизнь и дать возможность уйти тем радикалам, которые освободят заложников и сдадутся властям.

    В четверг израильская армия заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Позже источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

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    17 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара

    Байден сообщил, что спецслужбы США содействовали поиску и ликвидации Синвара

    Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская разведка оказала помощь Израилю в отслеживании лидера ХАМАС Яхьи Синвара после нападения 7 октября, заявил президент США Джо Байден.

    Байден подчеркнул, что вскоре после событий 7 октября он распорядился о совместной работе сотрудников Специальных операций и специалистов по разведке США с израильскими коллегами, сообщает ТАСС.

    «Вскоре после резни 7 октября я поручил сотрудникам Специальных операций и нашим специалистам по разведке работать бок о бок с их израильскими коллегами, чтобы помочь найти и выследить Синвара и других лидеров ХАМАС, скрывающихся в Газе», – заявил Байден.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов, сообщили СМИ.

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    18 октября 2024, 20:13 • Новости дня
    Зеленский сравнил позиции США и ФРГ по вступлению Украины в НАТО

    Зеленский сообщил о скепсисе Германии к членству Украины в НАТО

    Зеленский сравнил позиции США и ФРГ по вступлению Украины в НАТО
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкая сторона скептически оценивает возможность включения украинской стороны в Североатлантический альянс, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что обсуждал вопрос членства Украины в НАТО во время своих недавних поездок в Европу, включая встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

    «Мы много говорили про будущее Украины в НАТО. Для меня очень важна немецкая позиция. Я считаю, что сегодня скепсис остается у немцев. Мы ближе к НАТО с США, чем когда-либо были», – добавил он.

    Также политик отметил, что Берлин пока не готов передать Киеву дальнобойное оружие, подчеркнув, что для немецкой стороны это «болезненный вопрос».

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия не поддерживает вступление Украины в НАТО. Зеленский ранее представил «план победы», который включает членство Украины в альянсе. Также Зеленский заявлял, будто для обеспечения безопасности Украина должна либо иметь ядерное оружие, либо быть частью НАТО.

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    17 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    В Израиле подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа

    Израильские службы безопасности подтвердили устранение Яхьи Синвара в Газе

    В Израиле подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа
    @ Nidal Alwaheidi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов, сообщили СМИ.

    Как пишет израильская гостелерадиокомпания Kan, по данным источников, эта информация была установлена на основе анализа образцов ДНК, собранных после операции, передает ТАСС.

    Источники Kan отмечают, что установление личности Синвара облегчается тем обстоятельством, что он в прошлом был под стражей в израильских тюрьмах.

    По данным источника телеканала Sky News Arabia, Синвар погиб в результате столкновения с израильскими военными в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Этот инцидент подчеркивает напряженность и продолжающийся конфликт между израильскими силами и палестинскими вооруженными группировками.

    В четверг израильская армия заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

    Ранее ЦАХАЛ заявил о том, что израильские ВВС успешно провели операцию по устранению двух высокопоставленных членов ХАМАС. В ходе операции были убиты Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, которые отвечали за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.

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    18 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    В ХАМАС назвали условия освобождения заложников

    В ХАМАС заявили об освобождении заложников при выводе войск Израиля из Газы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении удерживать заложников до завершения израильской агрессии в секторе Газа и вывода израильских войск из анклава.

    Заложники, которые удерживаются в секторе Газа, не будут освобождены до тех пор, пока Израиль не выведет свои вооруженные силы из этого региона, передает ТАСС, ссылаясь на некролог организации в честь убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Также условием возвращения заложников является освобождение палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара знаменует начало конца правления этого движения в секторе Газа, а президент США Джо Байден назвал это событие моментом справедливости.

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    18 октября 2024, 02:52 • Новости дня
    Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus

    Шольц заявил об отказе передавать Украине крылатые ракеты Taurus

    Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия не станет передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, объяснив это ответственностью за предотвращение войны между Россией и НАТО.

    Шольц заявил, что Германия продолжит оставаться крупнейшим поставщиком вооружений на Украину в Европе. Он отметил, что Германия занимает второе место после США по объему таких поставок, передает ТАСС.

    «Но я всегда говорил, что мы также несем полную ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО. И это остается моей ответственностью», – сказал он.

    Шольц заявил, что не считает поставки Taurus «правильным» решением. Он заверил, что жители Германии могут рассчитывать на осмотрительность в его решениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил в эфире немецкого телевидения, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Мерц, вероятно, возглавит следующее правительство Германии.

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    Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома

    За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром? Подробности

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    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО. Подробности

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    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

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    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре

    В Молдавии в воскресенье пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции страны. Помимо действующего главы государства Майи Санду на высший пост претендует десяток кандидатов, из которых реальную конкуренцию могут навязать лишь двое. Поэтому главная интрига голосования – кто вместе с Санду выйдет во второй тур. Как показывают соцопросы, у одного из соперников есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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