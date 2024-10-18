Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.13 комментариев
Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.13 комментариев
Военкор Котенок сообщил о трудностях ВСУ из-за погодных условий на поле боя
По его словам, украинская сторона рассчитывала на ухудшение погодных условий, чтобы остановить продвижение российской армии, однако все обернулось иначе. «Грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки. А вот для противника сейчас наступили практически черные дни», – заявил Котенок в своем Telegram-канале.
Военкор рассказал, что дождь, ветер и хмурое небо создают серьезные препятствия для украинских солдат, лишая их возможности эффективно действовать на фронте. В результате, по мнению Котенка, распутица играет на стороне России, а надежда на успех у ВСУ «тает на глазах».
ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском.
Командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил о стремительном отступлении и невозможности выхода на границы 1991 года, сравнив ситуацию с беспомощностью.
Между тем подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных.
Бастрыкин: Способ приведения в действие бомбы, убившей Татарского, установлен по частям устройства
Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что экспертиза частей взрывного устройства, обнаруженных на месте происшествия в Санкт-Петербурге, позволила установить способ его приведения в действие.
Также глава ведомства отметил, что следователи восстановили маршрут Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), причастной к преступлению, благодаря изъятым видеозаписям.
Ранее следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.
За теракт в отношении военкора Владлена Татарского Дарья Трепова была приговорена к 27 годам колонии.
Минобороны: ВСУ сбежали из-под Любимовки в Курской области из-за угрозы окружения
Причиной отступления ВСУ стала угроза полного окружения российскими силами, в частности подразделениями морской пехоты группировки войск «Север», указало ведомство, передает ТАСС.
Также министерство представило кадры объективного контроля, на которых зафиксировано бегство украинских военных в сторону границы с Украиной. По словам представителей Минобороны, украинские силы были атакованы сбросами боеприпасов с FPV-дронов во время отступления.
Ранее мобилизованный боец ВСУ Ярослав Мазур заявил, что попал в плен после того, как его командиры сбежали во время обстрела, оставив его с ранеными товарищами. Другой пленный Константин Колесников рассказал, что командование ВСУ под Красноармейском позволяет отступать только командирам и отдельной категории военнослужащих.
Трамп упрекнул Зеленского в начале вооруженного конфликта Украины с Россией
«Зеленский – один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему 100 млрд долларов. Кто еще в истории получал такие деньги?» – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на подкаст PBD,
Он отметил, что его заявление не означает нежелание помогать Украине. Трамп выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. При этом он заявил, что «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Трамп также сказал, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».
«Война проиграна», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. СМИ заявили, что во время встречи между Зеленским и Трампом было отмечено отсутствие «химии».
Daily Telegraph объяснила слова Зеленского о ядерном оружии отчаянием из-за неготовности Запада принять Украину в НАТО
Как отмечает Daily Telegraph, источники в сфере безопасности Украины сообщили, что власти Киева начинают впадать в отчаяние из-за неготовности Запада принять страну в НАТО. Западные чиновники холодно отнеслись к «плану» Зеленского, рассматривая его как список пожеланий и просьб, а не как продуманную стратегию, передает ТАСС.
Источники газеты на Украине, признают, что в словах Зеленского «присутствует элемент позерства и балансирования на грани фола», но подчеркивают, что заявления Киева нужно воспринимать всерьез.
«Это экзистенциальный конфликт для Украины. Кажется, что некоторые на Западе не понимают этого», – заявил источник.
Однако эксперты выразили сомнения в способности ядерного оружия стать для ситуации на Украине фактором сдерживания, а также в том, что разговоры о нем помогут Украине вступить в НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский заявил на саммите Евросоюза о необходимости для Украины либо обладать ядерным оружием, либо войти в НАТО для обеспечения безопасности страны. Однако позднее он сказал, что Украина не планирует создавать ядерное оружие и видит свое будущее в НАТО как единственную гарантию безопасности.
Макрон призвал ограничить вклад европейских стран в кредит Украине на 50 млрд долларов
Макрон сообщил, что кредит будет финансироваться совместно всеми участниками G7 и «будет возмещен с помощью доходов от замороженных российских активов».
Страны Европы должны выделить 20 млрд, США – тоже 20 млрд, «остальные участники G7 – 10 млрд». «Я хотел бы, чтобы мы (европейцы) ограничились 20 млрд, не более», – приводит слова Макрона РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.
Зеленский заявил о трех сценариях развития Украины в зависимости от выборов в США
В интервью Financial Times Зеленский отметил, что один из путей предполагает продолжение международной поддержки. По его словам, некоторые страны, поддерживающие Украину, обеспокоены рядом рисков, связанных с изменением внешних условий, сообщает Ura.Ru.
Другие два сценария зависят от исхода выборов в США. Зеленский не уточнил, какой из этих путей будет более благоприятным для Украины, а какой менее. Однако он подчеркнул, что политическое будущее Украины тесно связано с результатами американских выборов.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что план Зеленского по урегулированию конфликта не получил поддержки на Западе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что военный план Зеленского может привести к его поражению.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер стремится вовлечь НАТО в конфликт вокруг Украины, что может привести к прямому противостоянию с Россией.
Путин заявил о необходимости создания условий для долгосрочного мира на Украине
«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для участников этого непростого процесса», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
В минувшую пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы.
Ранее Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе. Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.
В Полтаве собрались демонтировать три памятника, посвященные победе над шведами
В Полтаве прошло закрытое выездное заседание представителей Верховной рады и офиса президента Украины, посвященное обсуждению судьбы памятников, связанных с победой русских войск над шведами в 1709 году, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное». Рассматривается возможность демонтажа трех памятников: монумента Славы, памятника защитникам Полтавы и монумента в честь российского императора Петра I.
Для окончательного решения вопроса демонтажа необходимо исключение этих объектов из государственного реестра памятников. Министерство культуры Украины уже начало соответствующую работу.
Процесс переименования улиц и сноса памятников, связанных с советскими и российскими деятелями, на Украине стартовал в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В 2022 году активизировались действия по борьбе с памятниками, связанными с российской и советской историей. В марте 2023 года Верховная рада утвердила закон о деколонизации топонимов, который обязывает местные органы власти переименовать географические названия, связанные с Россией и советским прошлым.
Напомним, монумент Славы сооружен в 1806-1811 годах в честь 100-летия Полтавской битвы. Памятник Келину (полное название Памятник полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы) открыт в 1909 году к 200-летию Полтавской битвы, в присутствии императора Николая II. А памятник на месте отдыха императора Петра I был сооружен в 1849 г., в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе демонтировали советские символы со стелы «Крылья Победы», а бюст Пушкина накрыли пакетом.
New York Times сообщила о невозможности для Пентагона больших поставок ракет ATACMS Украине
«Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ATACMS) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии», – приводит РИА «Новости» текст статьи New York Times.
Эта ситуация стала одной из причин, по которым президент США Джо Байден отказал Украине в разрешении на удары вглубь России. Почти каждую наделю в министерстве обсуждается, как подобные поставки влияют на возможность США реагировать на новые конфликты, особенно в Тихоокеанском регионе. Руководство американской армии настаивает на необходимости осторожного подхода к распределению вооружений, пишет издание.
Дополнительное напряжение создается из-за одновременных конфликтов на Украине и в Израиле, что еще сильнее ограничивает возможности США. Потребности украинской армии в системах ПВО, таких как Patriot, которые Киев запрашивает для защиты своей энергетической инфраструктуры, также осложняют положение и могут снизить боеготовность американских сил, говорится в материале NYT.
Американские чиновники выражают обеспокоенность в связи с тем, что окажется под угрозой способность усиления военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в случае, если Китай вторгнется на Тайвань.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы». Он призвал западных союзников, включая США, снять ограничения на использование дальнобойного оружия против России, а также потребовал разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет».
Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины
«Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.
«По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.
«При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.
«Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.
«Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.
Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.
Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.
Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.
Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.
Шольц предупредил о катастрофических последствиях участия НАТО в конфликте на Украине
Шольц подчеркнул важность поддержки Украины, но при этом отметил, что Североатлантический альянс не должен стать стороной конфликта, передает ТАСС.
Канцлер Германии отметил, что позиция страны по этому вопросу является ясной. Германия намерена максимально поддерживать Украину, но также стремится обеспечить, чтобы НАТО не участвовала в конфликте напрямую. По словам Шольца, это необходимо для предотвращения еще более серьезной катастрофы.
Ранее Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО.
Также Германия не станет передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.
При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается создавать ядерное оружие, у Киева в вопросах безопасности нет альтернатив вступлению в НАТО.
Украинское руководство еще до начала спецоперации заявляло о том, что страна должна иметь ядерное оружие, напомнил Путин, передает ТАСС.
«Политическое руководство сегодняшней Украины, неоднократно уже об этом говорил еще до того, как кризис перешел в горячую фазу, они уже тогда, до этого заявляли относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации», – сказал Путин. «Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», – заявил российский лидер.
Президент отметил, что утаить попытки получить ядерное оружие невозможно. «Здесь сослагательного наклонения быть не может. Давайте не будем гадать на кофейной гуще, там англичане, или кто там еще подбросит [ядерное оружие Украине]. Это сложно скрыть», – сказал Путин. «Это же и фонд соответствующий, и действия соответствующие нужны. Это утаить невозможно. Как шило в мешке невозможно утаить. Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении», – добавил он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса.
В офисе Зеленского сообщили, что это сообщение не соответствует действительности.
Премьер Венгрии Орбан заявил о несостоятельности плана Зеленского для достижения победы Украины
По его словам, заявленный план, представленный на саммите Евросоюза в Брюсселе, обречен на провал, передает ТАСС.
Орбан отметил, что подавляющее большинство участников саммита поддерживает продолжение конфликта на Украине. Вместе с тем Венгрия считает, что Евросоюз уже терпит поражение вместе с Украиной.
«Побежденные теперь хотят перейти к плану победы. Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого плана победы нельзя победить», – заявил Орбан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил свой «план победы» в конфликте на Украине. План состоит из нескольких пунктов: приглашение Украины в НАТО «уже сейчас», отмена Западом ограничений на использование дальнобойного оружия, размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», санкции против России, а также использование полученного военного опыта ВСУ для защиты Европы.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, с 12 по 18 октября Вооруженные силы РФ нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам Украины. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также места производства и хранения беспилотников. Уничтожены склады боеприпасов и временные пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.
В зоне ответственности группировки «Север» уничтожены подразделения танковых, механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 2745 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая два танка Leopard производства ФРГ и боевую машину пехоты Bradley производства США.
Группировка «Запад» освободила населенный пункт Невское в Луганской народной республике и уничтожила до 3150 военнослужащих противника. Были отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ, уничтожены 21 орудие полевой артиллерии и 21 полевой склад с боеприпасами.
На Южном направлении освобожден населенный пункт Максимильяновка в Донецкой народной республике. Потери противника составили до 5080 военнослужащих, уничтожены 22 орудия полевой артиллерии и 14 полевых складов с боеприпасами.
Группировка «Центр» освободила населенные пункты Михайловка и Красный Яр в Донецкой народной республике. Уничтожены 3350 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая 13 боевых бронированных машин.
На Восточном направлении освобожден населенный пункт Левадное в Запорожской области. Противник потерял до 790 военнослужащих, уничтожены три 155-мм самоходных артиллерийских установки Caesar производства Франции.
Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям украинских бригад, потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 40 автомобилей. Средствами ПВО сбиты управляемые ракеты и 374 беспилотника. За неделю сдались в плен 48 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33 793 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 735 танков и других бронемашин, 1476 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 363 орудия полевой артиллерии и миномета, 27 392 единицы специальной военной автомобильной техники.