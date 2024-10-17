Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь Москва будет требовать не только нейтрального статуса. Теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными, не только политическими.2 комментария
Российские военные более месяца передавали разведданные из окружения
Находившиеся в окружении в Курской области бойцы ВС России держали оборону 39 дней
Оказавшиеся более чем на месяц в окружении противника в Курской области российские военнослужащие добывали разведданные, сегодня они передали свои координаты, рассказал депутат Тюменской облдумы Николай Савченко.
«На территории Курской области <...> военнослужащие, находящиеся в окружении, 39 дней держали оборону, вели разведку, передавали данные в штаб о нахождении войск противника», – цитирует Савченко ТАСС.
По его словам, поиски одного из военнослужащих, тюменца, начались два месяца назад.
Летом сообщалось, что российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи решил самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.
До этого житель Кировской области, участвующий в СВО на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.