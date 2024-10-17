Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.8 комментариев
Зеленский подписал закон о продаже госбанков
Зеленский подписал закон о приватизации Приватбанка, Укргазбанка и других госбанков Украины
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон о приватизации части акций государственных банков, включая Приватбанк и Укргазбанк, исключением станут Ощадбанк и Укрэксимбанк.
Как отмечает Верховная рада, документ был возвращен 17 октября с подписью главы государства. Законопроект, принятый Радой 19 сентября, направлен на снижение доли государства в банковском секторе, что является требованием Всемирного банка, сообщает ТАСС.
Елена Шуляк, депутат украинского парламента, пояснила, что документ регулирует продажу акций государства в банках и устанавливает запрет на участие бывших акционеров в приватизации. Новые правила позволяют продавать доли государства в банках и вводят требования к инвесторам с целью повысить инвестиционную привлекательность сектора.
Украинское издание «Лига» сообщает, что закон распространяется на все госбанки, кроме Ощадбанка и Укрэксимбанка. Под действие закона подпадают Приватбанк, Укргазбанк и национализированные после 2022 года Сенс-банк, PINбанк и Мотор-банк.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты, а позже киевские власти приняли решение о включении старейшего и единственного работающего в стране солеварного завода в список объектов, подлежащих приватизации.