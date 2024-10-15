Россия выразила обеспокоенность возможным ответом Израиля Ирану

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, контакты с израильской стороной происходят на различных уровнях и каналах, включая взаимодействие с посольствами и дипломатами в Москве и Израиле, сообщает ТАСС.

Богданов отметил, что российские дипломаты активно работают в Израиле, а общение с израильскими представителями ведется практически в ежедневном режиме. «Конечно, конечно. Контакты идут на разных уровнях. Мы, конечно, в контакте здесь [в Москве] с посольствами и госпожой послом [Израиля]. И наш посол очень активно там работает», – сказал Богданов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иранский президент Ибрахим Раиси на саммите Каспийской пятерки в Ашхабаде заявил, что страны Европы и США способствуют напряженности на Ближнем Востоке. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что США блокируют принятие Советом Безопасности ООН решение по Израилю.

