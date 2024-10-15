Приговор украинскому врачу за призывы калечить российских военных вступил в силу

Украинскую делегацию жестко оборвали на заседании в Женеве

Протест украинской делегации на межпарламентской ассамблее жестко прервали

Tекст: Ольга Иванова

Украинская делегация попыталась протестовать на заседании межпарламентской ассамблеи в Женеве, передает «Лента.ру». Депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал, что протест был направлен против визита президента ассамблеи Тулии Эксон в Петербург и ее встреч с российскими политиками.

По его словам, президент ассамблеи жестко прервала выступление украинской делегации. «Украина попыталась что–то сказать, и ее сразу же осадили», – сообщил Чепа. Российский парламентарий сам присутствовал на заседании и стал свидетелем инцидента.

Чепа также вспомнил аналогичный случай на заседании Фонда Клинтона, когда украинской делегации не позволили выступить, несмотря на то что значительная часть мероприятия была посвящена Украине.

Этим летом Тулия Эксон заявляла, что межпарламентский союз готов подключиться к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако украинская делегация не смогла высказать свое мнение на ассамблее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник постпредства РФ при ООН Надежда Соколова заявила, что украинская сторона направила письмо с запросом на участие в заседании Совета Безопасности ООН «без минимальной протокольной вежливости».