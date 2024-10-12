Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?4 комментария
Су-35 прикрыли штурмовую и бомбардировочную авиацию в Курской области
Экипажи Су-35с в ходе планового патрулирования в приграничных районах Курской области прикрыли самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, сообщило Минобороны России.
Под их прикрытием работу осуществляли и вертолеты армейской авиации, наносившие авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.
До этого в начале октября Су-35 также прикрывали штурмовики и вертолеты, наносившие удары по позициям ВСУ в Курской области.