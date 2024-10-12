Экс-президент Финляндии Ниинисте предупредил об истощении ресурсов Запада для помощи Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, ресурсы Запада для оказания помощи Украине истощаются, передает РИА «Новости».

Ниинисте указал на недостаточную подготовленность Запада к продолжительной поддержке Киева.

«Запад на самом деле был не очень хорошо подготовлен», – сказал он.

Политик подчеркнул, что Россия активно наращивает свою военную мощь, в то время как на Западе этот процесс происходит медленно, особенно в сфере производства оружия.

По его мнению, это замедление может негативно сказаться на способности Запада поддерживать Украину в длительной перспективе.

Ниинисте также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО, отметив, что это может привести к эскалации конфликта и созданию долговременной напряженности.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине.