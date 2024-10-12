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Ниинисте заявил об истощении ресурсов Запада для Украины
Экс-президент Финляндии Ниинисте предупредил об истощении ресурсов Запада для помощи Украине
Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ресурсы Запада, выделенные для помощи Украине, истощаются.
По его словам, ресурсы Запада для оказания помощи Украине истощаются, передает РИА «Новости».
Ниинисте указал на недостаточную подготовленность Запада к продолжительной поддержке Киева.
«Запад на самом деле был не очень хорошо подготовлен», – сказал он.
Политик подчеркнул, что Россия активно наращивает свою военную мощь, в то время как на Западе этот процесс происходит медленно, особенно в сфере производства оружия.
По его мнению, это замедление может негативно сказаться на способности Запада поддерживать Украину в длительной перспективе.
Ниинисте также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО, отметив, что это может привести к эскалации конфликта и созданию долговременной напряженности.
Ранее сообщалось, что Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине.