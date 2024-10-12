Украинские пограничники задержали пытавшихся переплыть Тису четырех человек

Tекст: Вера Басилая

Нарушители были замечены в 100 метрах от границы, задержанные оказались жителями Житомирской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей, передаетТАСС.

Нарушители пытались переплыть через Тису и планировали заплатить переправщикам от шести до тринадцати тыс. долларов за эту услугу. Против них составлены протоколы об административном правонарушении, предусматривающие ответственность за незаконное пересечение или попытку пересечения государственной границы Украины. Дела будут рассмотрены в суде.

Ранее сварщик на Украине смог сбежать в Венгрию, прорезав дыру в мосту через Тису во время выполнения ремонтных работ.

До этого на Украине задержали четырех мужчин за попытку сбежать из страны на надувных кругах.

Между тем, министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде старшеклассников за границу, опасаясь, что призывной возраст лишит их права на выезд.

