Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?0 комментариев
Украинские пограничники задержали пытавшихся переплыть Тису четырех человек
Украинские пограничники задержали четырех человек на границе с Венгрией, которые пытались незаконно переплыть реку Тису ночью, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Нарушители были замечены в 100 метрах от границы, задержанные оказались жителями Житомирской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей, передаетТАСС.
Нарушители пытались переплыть через Тису и планировали заплатить переправщикам от шести до тринадцати тыс. долларов за эту услугу. Против них составлены протоколы об административном правонарушении, предусматривающие ответственность за незаконное пересечение или попытку пересечения государственной границы Украины. Дела будут рассмотрены в суде.
Ранее сварщик на Украине смог сбежать в Венгрию, прорезав дыру в мосту через Тису во время выполнения ремонтных работ.
До этого на Украине задержали четырех мужчин за попытку сбежать из страны на надувных кругах.
Между тем, министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде старшеклассников за границу, опасаясь, что призывной возраст лишит их права на выезд.