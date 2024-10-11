The Washington Post: Визит Зеленского в Европу не принес значимой поддержки его «плану победы»

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает борьбу за поддержку своего «плана победы» в Европе, сообщает The Washington Post. Встреча с союзниками Украины, намеченная на эти выходные на авиабазе Рамштайн в Германии, была отложена из-за урагана «Милтон», заставившего президента США Джо Байдена остаться в стране.

В связи с переносом саммита, Зеленский отправился в турне по Лондону, Парижу, Берлину и Риму, чтобы представить свой план. Его стратегия включает в себя членство Украины в НАТО, разрешение на использование западных ракет для более глубоких ударов по российской территории и увеличение поставок вооружений. Зеленский уже встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.

Стармер подчеркнул важность поддержки Украины, отметив, что встреча с Зеленским – это возможность детально обсудить план. Новоиспеченный глава НАТО Марк Рютте заверил, что поддержка Украины остается незыблемой и находится в коренных интересах альянса.

Тем временем западные дипломаты отмечают, что Киев вынужден быть более открыт к переговорам с Россией. Зеленский заявил, что Россия будет приглашена к следующему мирному саммиту, но дата его проведения пока неизвестна. Несмотря на это, позиции Украины ослабли из-за успехов России на поле боя, особенно в восточном регионе Донецка. Украинский парламент одобрил увеличение налогов на поддержание военных расходов, что может негативно сказаться на внутренней поддержке для Зеленского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сценарий завершения конфликта на Украине с принятием Киева в НАТО отложен из-за неявки президента США Джо Байдена на саммит в Германии, формальной причиной чего стал ураган «Милтон». Ранее сообщалось, что в НАТО готовятся предложить Украине членство по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия. После отмены участия в саммите президентом США Владимир Зеленский отправился в турне по Европе с планом, где пункт номер один – принятие Киева в НАТО.