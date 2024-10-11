Взрывы прогремели в Киеве

Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.0 комментариев
Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.0 комментариев
Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.5 комментариев
Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.2 комментария
Corriere della Sera: Киев готов прекратить огонь вдоль линии фронта без признания потери территорий
Издание пишет, что Киев рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрый прием в ЕС. В рамках европейского турне, включающего Париж, Рим и Берлин, Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой европейских партнеров, передает ТАСС.
Газета пишет, что активность Зеленского свидетельствует о его стремлении искать выходы из конфликта, которые не поставят Украину «на колени».
Как отмечается в публикации, ВСУ«попали в ловушку» в Курской области и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы превосходят украинские, поэтому Зеленский должен убедить европейские страны в своем политическом плане.
«Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», – пишет издание
Гарантии безопасности со стороны США будут подобны тем, которые уже существуют для Японии, Южной Кореи и Филиппин.
Ранее Владимир Зеленский собрался поехать в Лондон для встреч с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, а также посетит Париж и Берлин для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен.
Сербский лидер поучаствовал в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в хорватском Дубровнике, передает «Газета.Ru» со ссылкой на N1. На саммите также был президент Украины Владимир Зеленский и другие главы государств.
После была подписана декларация, осуждающая действия России на Украине. Также документ выражает поддержку киевскому режиму и приветствует курс Киева в ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич впервые не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.
Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны у Малых Проходов и Липцов в Харьковской области, там ВСУ потеряли до 55 человек, гаубицу Д-30, уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 4-й танковой, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны у Щурово, Торского (ДНР), Изюмского и Купянска (Харьковская область).
Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков 14-й и 63-й механизированных бригад. В зоне ее действия ВСУ потеряли свыше 430 человек, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.
«Южная» группировка поразила формирования 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Северска, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР, отражены четыре контратаки 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны.
В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 765 человек, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и три американских орудия М119.
Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 24-й, 59-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й и 120-й бригад теробороны у Воздвиженки, Александро-Калиново, Валентиновки, Сухой Балки, Калиново и Селидово в ДНР. Также отражены девять контратак штурмовиков 42-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.
В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 490 человек, американский БТР М-113, орудие Д-20, пушку «Гиацинт» и гаубицу Д-30.
Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны у Малиновки, Копани (Запорожская область) и Доброволья (ДНР), отразила две контратаки украинских штурмовиков.
В зоне ее действия ВСУ потеряли до 120 человек, французскую САУ Caesar и две САУ «Гвоздика».
Группировка «Днепр» поразила формирования 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны у Садового и Токаревки в Херсонской области. Украинская сторона в зоне ее действия потеряла до 95 человек, гаубицу М-777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.
Всего декларация содержит 18 пунктов, в которых страны-подписанты обязуются поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется, сообщает «Московский комсомолец»
Вучич отказался подписывать часть документа, содержащую призыв вводить санкции против России, а также оказывать военную помощь Киеву и использовать термин «оккупация Крыма». «Мы будем вести свою политику, а вы – свою. А сколько у нас стульев, мы не спрашиваем, сколько у вас стульев», – заявил Вучич.
Ранее стало известно, что Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории.
Этот самолет существует в одном экземпляре, он преодолел украинское воздушное пространство и прибыл в Польшу в режиме радиомолчания, транспондер он включил только над польской территорией, передает ТАСС со ссылкой на портал WirtualnaPolska.
Разработка воздушного судна началась в 2015 году, в 2021-м транспортником заинтересовались около 30 иностранных покупателей, но после начала спецоперации производство An-178-100R запустить не удалось.
Самолет способен лететь со скоростью 825 км/час, его дальность полета составляет порядка около 5 тыс. км, грузоподъемность – 18 тонн. Воздушное судно может приземляться на грунтовых взлетных полосах.
В ходе боевых действий под Киевом в 2022 году Украина уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», в феврале 2024 года СБУ завершила расследование дела по уничтожению этого судна.
Победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО и вернулся невредимым
Водитель танка с позывным «Зубр» рассказал, что машина выдержала удары из противотанковых управляемых ракет. Оказались повреждены три гусеничных катка, место механика-водителя, а также была пробита башня. Однако экипаж успешно восстановил триплекс во время боя, передает РИА «Новости».
В одном бою дрон-камикадзе прожег башню насквозь, но благодаря сработавшему баллону пожаротушения был предотвращен взрыв боекомплекта. Это спасло как экипаж, так и саму машину от уничтожения.
«Зубр» подчеркнул, что противник неоднократно пытался уничтожить танк, но он остался на ходу, несмотря на 19 прямых попаданий, и выполнил боевую задачу, благодаря чему экипажу удалось вернуться из боя целым и невредимым.
В Минобороны ранее рассказали, как экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою.
Напомним, российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате последних укреплений ВСУ в Угледаре.
Mash: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами PD-2
Украинские боевики попытались осуществить атаку на военный аэродром в районе Майкопа, используя американские дроны PD-2, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Уточняется, что дрон был оборудован 19 кг взрывчатки и преодолел около 500 км от границы Украины. Также в публикации указано, что данный тип беспилотника способен пролететь до 1 тыс. км.
По предварительным данным, аналогичный вид беспилотника в начале сентября украинские боевики использовали для атаки на Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг утром власти Адыгеи приняли решение эвакуировать жителей поселка Родникового из-за возгорания, возникшего вследствие атаки беспилотников.
Глава Суджанского района Богачев: ВСУ удерживают гражданских в школе-интернате в Судже
По его словам, ВСУ свезли людей в интернат и удерживают там в заложниках, передает ТАСС.
Богачев отметил, что информация подтверждена видеоматериалами, которые снимали сами украинские военные.
«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», – заявил глава района.
Он добавил, что не располагает сведениями о других подобных учреждениях.
Ранее житель города Суджи Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан.
Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.
В МИД России сообщили, что более 300 мирных жителей пострадали и около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ.
«Пункт о принятии Украины в ЕС, на мой взгляд, вписывается в планы Дональда Трампа и, возможно, Камалы Харрис. Вступление страны в объединение считается некой гарантией того, что украинская экономика будет спасена от обвала за счет многолетней помощи и инвестиций со стороны Европы», – полагает германский политолог Александр Рар.
Эксперт допускает, что Вашингтон заставит Брюссель это сделать. «В качестве аргумента будет использоваться то, что в свое время США «спасли» Европу при помощи «плана Маршала». Британия, которая вышла из ЕС, полностью на стороне США. То есть остается убедить Германию, Францию и Польшу как будущих главных спонсоров Киева», – отметил эксперт.
Что касается самого турне Владимира Зеленского по Европе, то его цель – убедить западных лидеров и общественность в способности Украины при дальнейшей помощи со стороны Запада победить Россию, считает Рар. «Зеленский переименовал свой прежний «мирный» план в «победный». Он сам, по всей видимости, находится под жестким прессингом со стороны в том числе западных покровителей», – допустил политолог.
«Запад на пределе своих возможностей на протяжении почти трех лет передает Киеву военную и финансовую помощь. Оружие и кредиты выдаются Украине в надежде, что это поспособствует победе в конфликте. Ведь поражение украинской стороны значило бы ослабление НАТО и ЕС, а это невольно привело бы к изменениям архитектуры европейской безопасности», – указал собеседник.
На этом фоне Рар напомнил, что Зеленский испортил отношения с Трампом. Кроме того, Запад все больше настраивается на возможную большую войну на Ближнем Востоке – тогда все ресурсы будут перенаправлены Израилю. «Зеленскому стоило бы предложить реалистичный план для приостановки или заморозки военного конфликта с Россией», – полагает он.
«К этому украинское руководство косвенно призывает часть мировой общественности. Киев будет вынужден отказаться от занятых Россией территорий взамен на некую «компенсацию» в виде членства Украины в ЕС или нечто вроде «протектората» НАТО, похожего на то, что в свое время как гарантию безопасности получила Южная Корея и Япония», – заключил Рар.
Ранее редактор газеты Corriere della Sera Федерико Фубини опубликовал колонку о втором за месяц визите Владимира Зеленского в Италию. Такая активность на международной арене связана с желанием завершить конфликт, считает автор материала. По словам Фубини, власти Украины готовы прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания потери территорий «в обмен на некоторые обязательства со стороны Запада».
Издание пишет, что целью турне Зеленского по Европе является получение гарантий быстрого вступления в ЕС. Также Украине необходимо убедиться в готовности США к обеспечению безопасности страны по примеру Японии, Южной Кореи и Филиппин. Corriere della Sera отмечает, что добиться этих целей «будет нелегко».
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала никаких сигналов о готовности Киева к прекращению огня на нынешней линии соприкосновения в обмен на гарантии безопасности. «Сейчас много рассуждений и схоластики на этот счет. По-прежнему каких-либо действий на этот счет никто не предпринимал», – сказал он, его слова приводит ТАСС.
Напомним, Владимир Зеленский после отмены встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн») посетит Францию, Британию, Германию и Италию. Он намерен представить европейским лидерам свой «план победы». Политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал цели этого турне.
Le Monde: Украина обучила малийских террористов производству дронов и их использованию
По данным издания, сотрудничество Украины и малийских террористов началось в 2024 году и стало результатом сближения после взятия городом Кидаль армии Мали в ноябре 2023 года.
Источники газеты утверждают, что в начале 2024 года несколько боевиков из альянса малийских сепаратистов CSP-DPA прибыли на Украину через Мавританию. Там они проходили обучение производству и использованию дронов. Затем, в марте, в регионе Таоденни прошла следующая стадия их обучения, передает РИА «Новости».
Газета приводит слова неназванного источника, близкого к украинскому Главному управлению разведки, подтверждающего, что группа боевиков проходила обучение на Украине, а украинские инструкторы отправились в регион Сахеля для дальнейшей работы с террористами, и до сих пор там находится. Представитель ГУР Андрей Юсов назвал это сотрудничество дипломатической ошибкой, однако заявил, что курс Киева остается прежним – противодействие деятельности группы «Вагнер» в любом месте.
По словам неназванного офицера из Мали, террористы приобрели у Украины много дронов. Источники из CSP-DPA, в свою очередь, подтвердили связь с украинскими властями, но не подтвердили факт обучения у киевских спецслужб.
Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) заявило, что Украина причастна к атаке на российских бойцов в Мали 26 июля, поскольку террористы использовали дрон украинского производства.
Ранее в МИД России заявили, что Киев решил открыть «второй фронт» в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов.
Сийярто заявил, что теперь нефть принимается на границе между Белоруссией и Украиной, передает ТАСС. Он подчеркнул, что измененные условия поставок приводят к увеличению издержек для Венгрии и создают дополнительные финансовые риски. «Из-за недружелюбных действий украинской стороны и бездействия Еврокомиссии нам пришлось это сделать», – заявил глава венгерского МИД.
Сийярто заявил, что Киев угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии из-за блокировки поставок нефти российского «Лукойла» через свою территорию. Сийярто также заявил, что Венгрия заключит соглашение с Газпромом, которое обеспечит стране конкурентные цены на газ. Он подчеркнул, что Венгрия не поддержит санкции против российской энергетики, так как это нанесет ущерб экономике страны.
Полковник СБУ Стариков заявил о трудностях ВСУ на пяти направлениях
«Мы проигрываем РФ в плановом порядке, время – ценный ресурс. И проблемы будут накапливаться в геометрической прогрессии. Сначала [у ВСУ] был кризис на одном направлении, через месяц – на двух, а сейчас – на пяти направлениях», – сказал Стариков в интервью, передает ТАСС.
Он добавил, что неясно направление главного удара, он может последовать с Южного, Купянского, Угледарского и Кураховского направлений. Также есть трудности и на Запорожском направлении.
Российские военные пытаются найти возможность прорыва фронта и взятия ВСУ в окружение, добавил отставной полковник.
Напомним, ВС России начали формирование огневого мешка для ВСУ в Северске, в нем могут оказаться порядка 3 тыс. украинских военнослужащих.
Политолог Скачко: Зеленский катается с «планом победы» по Европе ради денег
«Владимир Высоцкий пел: «Ты их в дверь – они в окно». Эта строчка из песни очень ярко характеризует то, что сейчас происходит с Владимиром Зеленским. Джо Байден отказался ехать на встречу в формате «Рамштайн», где должна была состояться их беседа. Кроме того, США дали Киеву сигнал, что считают бессмысленным свое участие во втором «саммите мира». На этом фоне Зеленский принимает решение «лезть в окно», – отметил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».
По мнению собеседника, таким турне по Европе Зеленский хочет развить бурную активность, а также повлиять на страны ЕС с тем, чтобы те одобрили кредит Киеву на 35 млрд евро за счет доходов от заблокированных активов России. «Это соответствует интересам Соединенных Штатов, которые хотят переложить бремя финансирования Украины на Европу», – уточнил он.
На этом фоне спикер напомнил о принципе Зеленского «просить больше, а там – что дадут». Поэтому, как прогнозирует политолог, какие-то средства «королева попрошаек» – так Зеленского называют в некоторых американских СМИ – все же получит. Но на вступление Украины в НАТО тому рассчитывать не следует, добавил Скачко. Таким образом, один из пунктов «плана победы» Зеленского заранее неосуществим.
«В Германии, Италии и Франции ему могут повторить все те же обещания, которые уже были даны: о членстве в альянсе, о помощи от «коварной» России. Его также могут склонять к переговорам с Москвой. Одно другому для европейских политиков не помеха: они одной рукой принуждают сесть за стол, а другой стремятся с помощью Украины нанести российской стороне максимальный вред с тем, чтобы на переговорах диктовать свои условия», – пояснил обозреватель.
«Однако позиция Москвы состоит в том, что никакие переговоры после украинской авантюры в Курской области невозможны. Поэтому СВО будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута главная задача – убрать все причины возникновения угроз безопасности России», – заключил Скачко.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский после отмены встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн») посетит Францию, Британию, Германию и Италию. Встреча с Макроном состоится в четверг, 10 октября. Елисейский дворец сообщает, что это даст возможность президенту Франции подтвердить решимость Парижа в поддержке Украины. В Лондоне Зеленский встретится с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте.
Затем в пятницу, 11 октября, Зеленский отправится в Берлин. Там у него запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Bild.
Зеленский заявил, что «планом победы» после США Киев рассчитывает поделиться «со всеми, кто может помочь достичь его целей». «Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена. Мы рассчитываем на мощные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу», – сказал он.
Напомним, 12 октября Зеленский в Рамштайне должен был встретиться с Байденом, Шольцем, Макроном и Стармером. Однако встреча не состоится, поскольку американский президент отменил визит из-за надвигающегося на США урагана «Милтон». По мнению американиста Малека Дудакова, Байден не поехал на встречу по Украине в Германию из-за внутренних и личных проблем.
После объявления Киевом о переносе саммита по Украине Зеленский вновь заявил о планах провести его в ноябре
«Следующий мирный саммит должен пройти в ноябре, план будет на столе», - приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Зеленский подчеркнул, что план проведения будет готов к началу месяца, хотя точная дата пока неизвестна: «Я не знаю дату, я думаю, что в настоящее время ее никто не знает».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен. По словам Заривной, подготовка к саммиту продолжается.
The Times: Британия планирует отправить военных инструкторов обучать ВСУ на Украине
Планируется, что британские военные будут заниматься интенсивной базовой подготовкой новобранцев перед их отправкой на передовую, передает ТАСС.
По словам источника в британских военных кругах, проведение обучения в отдаленных районах Украины позволит минимизировать риск для инструкторов и сократить затраты, которые возникают при подготовке украинских военных в Британии. Украинские источники считают, что присутствие британских инструкторов на Украине может послужить сдерживающим фактором для Москвы и примером для других стран НАТО.
Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявлял, что обучение украинских военных на их территории пока что не планируется, поскольку союзники Киева считают такой подход не самым эффективным. Он подчеркнул, что многое можно сделать в соседних с Украиной странах, несмотря на дефицит личного состава в ВСУ. С начала 2022 года Британия уже обучила 45 тыс. украинских новобранцев в рамках операции Interflex.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не поддерживает планы Европейского союза по отправке военных инструкторов на Украину и блокирует соответствующее решение.