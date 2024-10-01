ВС России пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

В результате ВСУ потеряли около 25 человек убитыми и ранеными, а также бронемашину и три авто, два украинских военнослужащих сдались в плен, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Северная» группировка в ходе наступательных действий поразила формирования девяти украинских бригад у Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьина и Плехова, а также отразила две контратаки ВСУ в направлении Плехова.

Потери противника составили до 20 человек убитыми и ранеными, а также один автомобиль.

Авиацией и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад у Богдановки, Гуева, Дарьина, Зеленого Шляха, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Мирного, Нового Пути, Орловки, Плехова, Правды, Русского Поречного, Толстого Луга, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного и Южного.

Авиацией и ракетными войсками атакованы районы сосредоточения и резервы украинских войск в Сумской области в районах Беловод, Брусков, Будивильного, Глухова, Клевани, Кучеровки, Мирлогов, Ободов, Павловки, Речек, Студенка и Ястребщины.

ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, пять единиц бронетехники, в том числе два танка и три бронемашины, пять артиллерийских орудий и семь автомобилей. Два солдата ВСУ сдались в плен.

Всего в ходе боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19250 военнослужащих, 135 танков, 65 БМП, 98 БТР, 859 бронемашин, 569 автомобилей, 155 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Накануне экипажи вертолетов Ка-52М успешно ликвидировали личный состав и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области. Атака была проведена с использованием авиационных ракет по разведанным целям противника. После выполнения удара экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.