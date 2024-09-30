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Ка-52М уничтожили военную технику и личный состав ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52М успешно ликвидировали личный состав и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
Атака была проведена с использованием авиационных ракет по разведанным целям противника, сообщило ведомство, передает ТАСС. После выполнения удара экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.
Согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были успешно уничтожены, отметили в Минобороны.
Ранее Ка-52М уничтожили украинские подразделения в Курской области.