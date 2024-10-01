При обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек

Tекст: Алексей Дегтярев

При обстреле библиотеки в городе погиб один человек, двое получили ранения, в числе раненых – пенсионер, сообщили в администрации ТАСС.

У пенсионера осколочное ранение правого предплечья, открытый перелом. Всех пострадавших госпитализировали.

Источник в оперативных службах уточнил, что погибший являлся сотрудником библиотеки. Обстрел велся со стороны Никополя.

До этого в сентябре ВСУ обстреляли стадион школы в Каменке-Днепровской, где находились 106 детей.