У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
При обстреле библиотеки в Запорожской области погиб человек
При украинском обстреле города Каменка-Днепровская в Запорожской области погиб один человек, двое получили ранения, сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
При обстреле библиотеки в городе погиб один человек, двое получили ранения, в числе раненых – пенсионер, сообщили в администрации ТАСС.
У пенсионера осколочное ранение правого предплечья, открытый перелом. Всех пострадавших госпитализировали.
Источник в оперативных службах уточнил, что погибший являлся сотрудником библиотеки. Обстрел велся со стороны Никополя.
До этого в сентябре ВСУ обстреляли стадион школы в Каменке-Днепровской, где находились 106 детей.