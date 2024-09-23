Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.3 комментария
ВСУ обстреляли школу в Каменке-Днепровской
ВСУ атаковали стадион школы в Каменке-Днепровской
Вооруженные силы Украины обстреляли стадион школы в Каменке-Днепровской в Запорожской области, где на момент атаки находились 106 детей, но, по сообщению губернатора региона Евгения Балицкого, никто не пострадал.
На момент обстрела в здании находилось 148 человек, из них 106 были детьми. Никто из присутствующих не пострадал, все дети были эвакуированы и находятся в безопасном месте, сообщает ТАСС.
Балицкий в своем Telegram-канале, назвал действия ВСУ преступным обстрелом и подчеркнул, что пострадавших нет. Он также уточнил, что все дети были оперативно эвакуированы и находятся в безопасности. Это событие вызвало волну возмущения в регионе, учитывая опасность, которой подверглись дети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные нанесли удар по учебным учреждениям, что привело к разрушению и повреждению зданий. В другой раз, при обстреле в ДНР, пострадали эвакуационные колонны и погибли мирные жители. Также сообщалось, что военные силы Украины нанесли многочисленные удары по территории республики, что приводило к разрушению инфраструктуры и гибели людей.