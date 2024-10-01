У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Журналист Невзоров в Нью-Йорке выступил с критикой российской власти
Журналист Александр Невзоров* (признан иноагентом в России) на концерте в Нью-Йорке оскорбил российскую власть, держа желто-синий микрофон и выкрикивая проукраинские лозунги.
Так, Невзоров ходе мероприятия, держа в руках желто-синий микрофон, громко скандировал «Слава Украине!», выражая поддержку этой стране, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Перед началом концерта зрителей предупредили о запрете на съемку, так как это может быть опасно для жизни. Однако на самом мероприятии присутствовала только одна охранница, которая вежливо просила убрать смартфоны.
В прошлом году Невзоров был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за фейки об армии России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом