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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    18 комментариев
    1 октября 2024, 13:14 • Новости дня

    Журналист Невзоров в Нью-Йорке выступил с критикой российской власти

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Александр Невзоров* (признан иноагентом в России) на концерте в Нью-Йорке оскорбил российскую власть, держа желто-синий микрофон и выкрикивая проукраинские лозунги.

    Так, Невзоров ходе мероприятия, держа в руках желто-синий микрофон, громко скандировал «Слава Украине!», выражая поддержку этой стране, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Перед началом концерта зрителей предупредили о запрете на съемку, так как это может быть опасно для жизни. Однако на самом мероприятии присутствовала только одна охранница, которая вежливо просила убрать смартфоны.

    В прошлом году Невзоров был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за фейки об армии России.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    30 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева

    Столтенберг: Переговоры по Украине возможны при наличии гарантий безопасности от Запада

    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость включения гарантий безопасности для Киева от западных стран в мирные переговоры по Украине.

    В интервью Reuters Столтенберг заявил, что такие гарантии должны предоставить страны Запада, в первую очередь США.

    Важно обеспечить окончание конфликта, когда будет утверждена линия прекращения огня или международно признанная граница, добавил он. «Когда будет согласована какая-то линия – будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, – мы должны быть абсолютно уверены, что война закончится именно там», – сказал Столтенберг.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    30 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лига безопасного интернета готовит обращение в Генпрокуратуру после инцидента в Одинцовской школе №3, где учительница не отпустила ученика в туалет, сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, учительница не пустила четвероклассника в туалет, из-за чего мальчик обмочился в классе, передает РИА «Новости».

    Сейчас ребенок болеет, у него подскочила температура на фоне переживаний и унижений, сообщила глава Лиги безопасного интернета. Мама мальчика уже обратилась в прокуратуру с жалобой. Мизулина отметила, что подобные инциденты происходят не только в Одинцове, но и по всей стране.

    «Многие подростки пишут мне об этом», – сообщила она в Telegram-канале.

    В январе прокуратура начала проверку информации об избиении физруком ученика в одной из школ под Воронежем.

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    1 октября 2024, 13:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    Коментарии (0)
    30 сентября 2024, 21:08 • Новости дня
    Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
    Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
    @ Создано ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    При запросе на создание изображения процесса голосования на выборах президента Украины нейросеть Midjourney изобразила вместо украинского герба двуглавого орла.

    Нейросеть Midjourney попросили проиллюстрировать процесс голосования на президентских выборах на Украине с отображением украинской национальной символики и использованием желтых и синих цветов в интерьере в классическом стиле.

    Однако вместо привычного украинского трезубца, символа страны, на картине оказался изображен двуглавый орел.

    Двуглавый орел, как известно, является одним из исторических государственных символов России. Его изображение является центральным элементом государственного герба Российской Федерации.

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    30 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил Поддубному звание Героя России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военному корреспонденту Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, присвоено звание Героя России, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», – говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Ранее военкора удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

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    30 сентября 2024, 18:22 • Новости дня
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году страховые пенсии в России могут быть проиндексированы на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития, составляет 7,3% к концу 2024 года.

    Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год, а также плановом периоде 2026 и 2027 годов, которые подготовил Минфин, передает ТАСС.

    Меры бюджетной и налоговой политики будут направлены на снижение бедности, сокращение неравенства и рост доходов российских семей, подчеркивается в документе.

    «На решение этих задачи будут работать все инструменты фискальной политики, включая выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, социальные контракты, <…> повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом фактически складывающейся инфляции (с 2026 года – не ниже роста заработной платы в страховой части пенсии), возобновление с 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров», – следует из материалов.

    Из пояснительной записки к проекту федерального бюджета следует, что бюджетные ассигнования на развитие пенсионной системы составят 2,2 трлн рублей, в 2026 году – 2,6 трлн рублей, в 2027 году – 2,5 трлн рублей.

    На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению планируется выделить 824 млрд рублей в 2025 году, 894 млрд в 2026 году и 950 млрд рублей в 2027 году. В документе отмечается, что финансирование на пенсии военнослужащим и членам их семей, а также надбавки к пенсиям и их увеличение в 2025 году составит 1,368 трлн рублей, в 2026 году – 1,427 трлн рублей, а в 2027 году – 1,484 трлн рублей.

    Дополнительно на выплату региональных социальных доплат к пенсиям в 2025 году выделено 56 млрд рублей, в 2026 году – 70 млрд рублей, а в 2027 году – 71 млрд рублей.

    Ранее правительство запланировало выделить на новый нацпроект «Молодежь и дети» 458 млрд рублей.


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    1 октября 2024, 09:02 • Новости дня
    Глава Минобороны Украины уволил заместителей

    Министр обороны Украины подписал представление об отставке всех своих замов

    Глава Минобороны Украины уволил заместителей
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление в кабинет министров об увольнении всех своих заместителей и госсекретаря, в том числе Станислава Гайдера, который переходит на новую должность.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны Украины, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал документы об увольнении своих основных помощников, передает РИА «Новости».

    В списке на увольнение оказались заместители министра Станислав Гайдер, Александр Сергий, Юрий Джигир, а также государственный секретарь Людмила Дараган. При этом Гайдер не покидает министерство и переходит на должность руководителя офиса министра.

    Умеров отметил, что о новых назначениях, включая заместителей министра, он сообщит отдельно.

    Ранее Умеров освободил от должностей двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), не поставив того в известность.

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    1 октября 2024, 11:39 • Новости дня
    Новый генсек НАТО Рютте назвал приоритеты

    Новый генсек НАТО Рютте назвал своим приоритетом помощь Украине и увеличение оборонных затрат альянса

    Новый генсек НАТО Рютте назвал приоритеты
    @ Patrick van Katwijk/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    В своем заявлении Рютте отметил важность сохранения Украины как независимого демократического государства, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей обороны и сдерживания, то мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь», – сказал Рютте.

    Помимо этого, Рютте выделил задачу по развитию партнерств НАТО в различных регионах мира. Он отметил, что это необходимо для обеспечения глобальной безопасности и укрепления позиций альянса за пределами Европы.

    Ранее Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждать России от нового генсека НАТО.

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    30 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Ка-52М уничтожили военную технику и личный состав ВСУ в Курской области
    Ка-52М уничтожили военную технику и личный состав ВСУ в Курской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи вертолетов Ка-52М успешно ликвидировали личный состав и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Атака была проведена с использованием авиационных ракет по разведанным целям противника, сообщило ведомство, передает ТАСС. После выполнения удара экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.

    Согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были успешно уничтожены, отметили в Минобороны.

    Ранее Ка-52М уничтожили украинские подразделения в Курской области.

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    1 октября 2024, 12:12 • Новости дня
    ООН зафиксировала массовые пытки российских пленных на Украине

    Более половины опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам

    ООН зафиксировала массовые пытки российских пленных на Украине
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам, что подтверждает продолжающуюся практику применения жестокого обращения, следует из доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

    Так, с марта 2023 года были опрошены 205 российских военнопленных, из которых 104 заявили о пытках и других формах жестокого обращения, передает РИА «Новости».

    Согласно данным доклада, жестокое обращение обычно происходило на начальном этапе задержания. Основные методы включали избиения, удары по коленям и суставам, угрозы физическим насилием и пытки электротоком.

    В докладе отмечается, что для жестокого обращения использовались резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны и другие устройства, такие как автомобильные аккумуляторы.

    Кроме того, десять опрошенных заявили о сексуальном насилии, включая насилие над гениталиями и угрозы изнасилования.

    Большая часть случаев пыток происходила в неофициальных местах содержания, таких как гаражи, подвалы, частные дома, или во время транспортировки в изолятор.

    В ООН ранее сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.

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    1 октября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
    Российские войска освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны России сообщает о продвижении российских войск в ходе спецоперации, в частности, освобождении населенных пунктов Вишневое и Крутой Яр в Харьковской и Донецкой областях, а также о значительных потерях противника в живой силе и технике.

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал Минобороны России. В Липцовском и Волчанском направлениях группировка войск «Север» нанесла поражение 57-й мотопехотной бригаде ВСУ и другим формированиям, уничтожив до 95 военнослужащих и полевой склад боеприпасов. На «Западном» направлении войска освободили Вишневое в Харьковской области, отразив контратаки и уничтожив технику ВСУ.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 900 украинских солдат и несколько артиллерийских установок, включая гаубицы М777 и М198. В ходе действий были отражены контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Группировка «Центр» освободила Крутой Яр в Донецкой народной республике и нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ. Потери противника составили 635 военнослужащих, бронетехнику и артиллерийские системы. На «Восточном» направлении улучшено тактическое положение, уничтожены склады боеприпасов и техника украинских войск.

    В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» нанесла удары по бригадам ВСУ. Потери противника составили 60 военнослужащих и несколько единиц техники. Всего с начала операции уничтожено более 64 тыс. самолетов, вертолетов и дронов, а также значительное количество военной техники противника.

    В понедельник ВС России освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили продвигаться на Запорожском направлении и вышли на окраины города Гуляйполе, который является важным логистическим центром ВСУ. В свою очередь, на территории ДНР российские войска освобождают населенные пункты Украинск, Острое и Григоровка, что имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения армии. Кроме того, неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, предположительно в результате удара российской ВКС гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

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    1 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Генпрокуратура подала иск к госорганам Украины и американским банкам

    Арбитражный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к Киеву и двум банкам США

    Tекст: Александра Юдина

    Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к украинским госорганам и американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск, поданный заместителем генпрокурора России к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины», передает РИА «Новости».

    Также иск подан двум американским финансовым учреждениям – The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    Иск поступил в суд 30 сентября, однако к рассмотрению его еще не приняли.

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    1 октября 2024, 10:17 • Новости дня
    FT: Байден поддержал продвижение заявки Украины в НАТО

    Financial Times: Байден поддержал продвижение заявки Украины в НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден может согласиться на продвижение заявки Украины на вступление в НАТО до конца своего президентского срока, пишет британская газета Financial Times.

    По данным источника издания, американский президент может содействовать продвижению вопроса о вступлении Украины в НАТО до конца своего срока, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что конкретных деталей относительно возможных изменений нет, однако Байден уже назначил заседание контактной группы по Украине на 12 октября.

    В рамках этого заседания, по информации Financial Times, украинский президент Владимир Зеленский планирует вновь поднять вопрос о разрешении на удары по целям на российской территории.

    Ранее в США и Европе призвали «положить конец надеждам Украины» вступить в НАТО.

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    1 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о готовности ВСУ устроить переворот в Киеве

    Пленный Диденко сообщил о готовности военнослужащих ВСУ развернуть орудия на Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.

    Военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко, находясь в плену, рассказал, что на фронте среди украинских военных нарастает недовольство, передает ТАСС.

    По его словам, на Украине «людей хватают на улице», что вызывает возмущение и протест среди солдат. Он отметил, что терпение военнослужащих подходит к концу, и они готовы «развернуть орудия против Киева», чтобы навести порядок и выразить свой протест.

    Диденко также подчеркнул, что многие военнослужащие осознают, что украинские власти зарабатывают на продолжении конфликта, что усиливает недовольство и желание отказаться от участия в боях. Он призвал своих сослуживцев к бунту против мобилизации и бесцельной гибели людей.

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ВС России «не уничтожает» Киев.

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    30 сентября 2024, 18:40 • Новости дня
    СМИ: Дезертирство в украинской армии стало массовым

    СМИ: Свыше 100 тыс. случаев дезертирства зафиксировано в ВСУ с 2022 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Количество дезертирств среди украинских военнослужащих значительно возросло, и только за 2023 год зарегистрировано 1577 случаев, что является лишь малой частью проблемы, сообщают украинские СМИ.

    Зафиксировано более 100 тыс. случаев самовольного оставления части с 2022 года, о чем ранее сообщил юрист Роман Лихачев. Проблема дезертирства обострилась во второй половине 2024 года, когда только за 2023 год осудили 1577 военных за дезертирство, передает РИА «Новости».

    По данным украинского издания, зафиксировано увеличение числа дезертиров среди тех, кто нелегально покидает Украину. Ранее их было немного, но с мая 2024 года каждый день обнаруживают новых беглецов среди военнослужащих. Один из дезертиров рассказал, что после второго ранения в феврале 2024 года он оставил часть и через «коридор» перебрался в Румынию.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что украинская армия столкнулась с нехваткой кадров, а призвать новых людей в войска становится все сложнее, так как желающих воевать почти не осталось.

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    1 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Минобороны Украины признало неспособность пилотов F-16 доминировать в воздухе

    Минобороны Украины признало недостаточную подготовку пилотов F-16 для воздушного преимущества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о недостаточной подготовке пилотов F-16, что не позволяет добиться даже временного преимущества в воздухе, требуемого в боевых условиях.

    По его словам, украинские пилоты, обучающиеся на истребителях F-16, не могут получить даже временное преимущество в воздушном пространстве, сообщает ТАСС. Гаврилюк признал, что текущий уровень подготовки пилотов F-16 не позволяет добиваться необходимого для боевых действий превосходства.

    Он отметил, что для достижения достойного уровня необходимо более комплексное обучение. «Просто научиться управлять самолетом – это не значит достичь того уровня, который необходим на сегодняшний день в бою, чтобы получить хотя бы временное преимущество на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе, над Россией», – заявил он в эфире украинского телемарафона.

    По словам Гаврилюка, для полноценного использования истребителей нужно не только уметь управлять самолетом, но и иметь обширное тактическое обучение и опыт, который позволял бы добиваться стратегического преимущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с современными малозаметными целями, включая истребители F-16, которые были переданы Киеву. В частности, F-16, пытавшиеся подняться в воздух с аэродрома Староконстантинов, попали в воздушную засаду российских Воздушно-космических сил и были поражены.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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