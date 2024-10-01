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Пострадавшая в Горловке девочка пыталась спасти смертельно раненого подростка
Получившая ранение при обстреле Горловки девочка пыталась спасти смертельно раненого подростка
Получившая ранение при обстреле Горловки девочка пыталась оказать помощь раненому подростку, но не смогла его спасти, рассказала ее мать Татьяна.
Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь пыталась помочь мальчику, который получил смертельное ранение в ребро, передает РИА «Новости».
«Громыхало, я сразу начала ей звонить, узнавать. Она мне говорит скорее приходить. Я побежала, взяла все, что у меня там было», – рассказала Татьяна.
По ее словам, осколок попал дочери в руку. Мальчику, как она поняла, ранили ребро, что стало смертельным. Другой мальчик был ранен в ногу.
«Когда прибежала, моя дочка его пыталась еще оживить», – вспоминает она.