  • Новость часаОчередная станция метро начала протекать в Киеве
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    Алексей Куприянов Алексей Куприянов Третья ножка табурета российско-индийских отношений

    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Запад создают свои версии истории

    Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.

    26 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Тайна Рождественской радости

    Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому: какая именно радость уместна в это время?

    12 комментариев
    8 января 2024, 19:43

    Из-за непогоды несколько трасс в Ростовской области перекрыли для общественного транспорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    В связи с непогодой в Ростовской области ограничено движение общественного транспорта на нескольких участках региональных и федеральной трасс.

    С 17.00 мск ограничено движение общественного и пассажирского транспорта по трассе М-4 «Дон» на участке с 930 (город Каменск-Шахтинский) по 1000 (город Шахты) километры, передает РИА «Новости».

    Кроме того, с 18.00 введены ограничения на движение общественного транспорта на региональных трассах «Морозовск – Цимлянск – Волгодонск» в Морозовском районе, «Кашары – Первомайское – Милютинская – Морозовск» в Милютинском и Морозовском районах, сообщили в региональном Минтрансе.

    Аналогичное ограничение с 18.00 введено на участке федеральной трассы Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» с 221 (город Морозовск) по 375 (город Донецк Ростовской области) километры.

    В ноябре в Крыму из-за непогоды перекрыли три автодороги.

    8 января 2024, 05:39
    Киев затопило нечистотами

    На западе Киеве прорвало канализацию, нечистоты затопили улицу

    Киев затопило нечистотами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Борщаговка на западе Киева прорвало канализацию, нечистоты затопили улицу и припаркованные автомобили.

    Ситуация усложняется тем, что в украинской столице –11°C, и к утру все может превратиться в каток, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Телеканал напоминает, что в декабре в Киеве наблюдались проблемы с метрополитеном – из-за подтопления закрывали несколько станций подземки.

    Ранее сообщалось, что у мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов. Чиновник и бывший боксер задекларировал недвижимость после требований Евросоюза.

    Коментарии (103)
    7 января 2024, 20:52
    Немцы назвали фамилию желаемого канцлера

    Немцы высказались за смену Шольца на Писториуса на посту канцлера

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть немецких граждан желает, чтобы действующий канцлер Олаф Шольц покинул свой пост, а должность занял действующий министр обороны Борис Писториус, говорится в исследовании социологического института Insa, пишет Bild.

    Опрос показал, что 64,3% респондентов желали бы передачи должности канцлера Писториусу, против высказались 24,6%, а 11,2% воздержались, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    При этом даже большая часть сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), куда входят оба чиновника, желают поменять Шольца на Писториуса (47,9% против 47,1%).

    При этом СДПГ с Шольцем как с кандидатом в канцлеры в случае выборов готовы поддержать 19% респондентов, с Писториусом – 23%.

    Глава Insa Херман Бинкерт отметил, что Писториус популярен как у избирателей Левой партии, та к и у «Альтернативы для Германии».

    Опрос проводился 4-5 января, в нем принимали участие 1004 человека.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем может быть причина потери популярности Шольцем, и почему в прессе появились утечки о возможной его досрочной отставке.

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    7 января 2024, 19:54
    СМИ: Покинувшие Россию артисты не могут продать билеты на свои концерты

    КП: Покинувшие Россию артисты не могут продать билеты на свои концерты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшие из страны артисты перестали интересовать публику за рубежом, билеты на их концерты плохо продаются, а частота самих выступлений сокращается, пишут СМИ.

    У группы «Сплин» в 2024 году запланированы только два концерта, в феврале один должен пройти в Лондоне, второй в марте в Будве (Черногория), пишет «Комсомольская правда».

    По данным издания, там проданы только дешевые билеты «на галерке».

    Егор Бортник (Лева из «Би-2», признан иноагентом в России) запланировал концерты там, где за границей отдыхают соотечественники, это Турция и Пхукет. Стоимость билетов в Стамбуле составляет от 8,9 тыс. рублей. На новогодние праздники у группы не было частных концертов.

    Дубайский концерт Земфиры (признана иноагентом в России) в декабре отменили, поскольку 70% билетов не удалось продать. В билет за 120 тыс. рублей был включен ужин.

    Билеты на концерт «Машины времени» с иноагентом Андреем Макаревичем в Ереване, который перенесли с осени на апрель, продаются от 2,8 тыс. рублей, но аншлага нет.

    У остальных сбежавших артистов ситуация с концертами еще хуже – их нет или отменяют из-за отсутствия продаж билетов, а Светлана Лобода и Вера Брежнева, как пишет издание, и вовсе остались без работы.

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    8 января 2024, 03:41
    На Украине уничтожен пилот МиГ-29 ВСУ с позывным «Голубой шлем»

    Украинские СМИ сообщили о гибели пилота МиГ-29 ВСУ с позывным «Голубой шлем»

    На Украине уничтожен пилот МиГ-29 ВСУ с позывным «Голубой шлем»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «Голубой шлем» погиб во время полета.

    «На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем)», – приводит РИА «Новости» сообщение украинских СМИ.

    Отмечается, что информация о гибели пилота появилась в соцсетях, предположительно его звали Владислав, ему было 23 года. Причина, по которой летчик получил необычный позывной, не называется.

    Гибель пилота связывают с сообщением Министерства обороны России об уничтожении 29 декабре украинского истребителя МиГ-29.

    Напомним, что в декабре за неделю авиация ВКС России и средства ПВО сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины. Среди уничтоженных украинских машин МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

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    8 января 2024, 10:54
    Нештатный сход авиабомбы произошел в ЛНР

    Пасечник сообщил о нештатном сходе авиабомбы в ЛНР

    Нештатный сход авиабомбы произошел в ЛНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С самолета ВКС России произошел нештатный сход авиационной бомбы ФАБ-250 над городом Рубежное в Луганской народной республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Он уточнил, что сход авиабомбы произошел в момент выполнения самолетом боевых задач. «К счастью, никто не пострадал», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

    Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали в пункт временного размещения, часть решила остаться у родственников.

    На месте схода бомбы работают силовики, они принимают решение об обезвреживании боеприпаса.

    Напомним, ранее при аварийном сходе боеприпаса под Воронежем пострадали четыре человека.

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    8 января 2024, 13:32
    Минобороны сообщило о нанесении группового удара «Кинжалами» по объектам на Украине

    Минобороны сообщило о нанесении группового удара «Кинжалами» по объектам военно-промышленного комплекса Украины

    Минобороны сообщило о нанесении группового удара «Кинжалами» по объектам на Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска нанесли групповой удар, в том числе с использованием гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», по объектам ВПК Украины, сообщили в Минобороны России.

    «Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Напомним, утром 8 января сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Хмельницком и других городах Украины.

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    8 января 2024, 15:24
    Арестованному после «голой» вечеринки Ивлеевой рэперу Vacio вручили повестку
    Арестованному после «голой» вечеринки Ивлеевой рэперу Vacio вручили повестку
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рэпер Николай Васильев (Vacio), арестованный после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», получил повестку.

    «Как Васильев рассказал посетившим его правозащитникам, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку», – рассказал РИА «Новости» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев.

    Ранее суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой, блогера оштрафовали на 100 тыс. рублей. Участвовавшего в мероприятии рэпера Vacio отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, в субботу его повторно арестовали.

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    8 января 2024, 12:11
    В Киеве заявили о новой тактике России для ракетных ударов
    В Киеве заявили о новой тактике России для ракетных ударов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия использует новую тактику для ракетных ударов, рассказал в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман.

    По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать системам Stinger, передает РИА «Новости».

    Также Роман добавил, что из-за массированных ракетных атак запасы ВСУ могут растаять.

    Ранее сообщалось, что ВСУ приходится использовать FPV-дроны из-за нехватки снарядов.

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    8 января 2024, 14:30
    Главком ВС Швеции призвал готовиться к возможной войне
    Главком ВС Швеции призвал готовиться к возможной войне
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден призвал шведов быть готовыми к возможной войне. С таким же призывом выступил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин.

    Бюден прямо заявил, что «в Швеции может быть война». При этом он пояснил, что хочет «апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации», передает РИА «Новости».

    В свою очередь Булин добавил, что ситуация серьезная. Также он заявил об обеспокоенности тем, что перестройка гражданской обороны идет недостаточно быстро.

    «Мы должны по-настоящему понять, насколько серьезна эта ситуация, и на уровне каждого человека внутренне к этому подготовиться», – сказал он.

    Ранее готовящийся уйти в отставку главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен призвал общество быть готовым к военному конфликту с Россией.

    Сенатор Пушков назвал это заявление «болезненным зудом».

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    8 января 2024, 17:02
    Россия и Иран отказались от SWIFT

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва и Тегеран смогли соединить свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому банки проводят сообщения напрямую, заявил замглавы ЦБ Ирана по международным вопросам Мохсен Карими.

    По его словам, теперь двум странам больше не нужна Швейцария, коммерческие банки государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения, передает РИА «Новости».

    «Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране», – приводит слова Карими агентство Fars.

    Страны смогут осуществлять сделки в своих национальных валютах.

    Ранее в ЦКБ «Рубин» нашли способ обойти SWIFT.

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    8 января 2024, 01:32
    У мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов

    Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью почти 6 млн долларов

    У мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В декларации мэра Киева, бывшего боксера Виталия Кличко обнаружен особняк стоимостью 227,6 млн гривен (почти 6 млн долларов), расположенный в Гамбурге.

    Утверждается, что дом Кличко получил 20 декабря 2023 года в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая до мая 2023 года принадлежала его брату Владимиру, а затем стала собственностью Виталия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Отмечается, Площадь особняка составляет 750 квадратных метров.

    ТАСС напоминает, что электронное декларирование собственности было восстановлено на Украине октябре 2023 года по требованию Евросоюза.

    Ранее сообщалось, что Виталий Кличко был назван среди кандидатов в президенты Украины для замены Владимира Зеленского. Он считается ставленником Германии.

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    8 января 2024, 07:12
    В Китае раскрыли шпиона МИ-6

    Китай объявил о раскрытии шпиона британской разведки МИ-6

    Tекст: Денис Тельманов

    В Китае раскрыли дело об использовании британской разведывательной службой МИ-6 гражданина третьей страны для шпионской деятельности, сообщило министерство государственной безопасности КНР.

    Отмечается, что иностранный гражданин по фамилии Хуан, который был руководителем зарубежной консалтинговой организации, в 2015 году был завербован МИ-6 с целью «ведения деятельности по сбору разведывательных данных в Китае», сообщает РИА «Новости».

    «Хуан прошел профессиональную подготовку в МИ-6 в Великобритании, также он был обеспечен специальным шпионским оборудованием для передачи разведывательной информации. По заданию МИ-6 он несколько раз приезжал в Китай», – говорится в сообщении.

    За время работы на британскую разведку Хуан предоставил ей «девять комплектов конфиденциальной информации, относящейся к государственной тайне степени «совершенно секретно», и пять – к государственной тайне степени «секретно».

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    7 января 2024, 21:14
    Внештатного корреспондента «Ленты.ру» Рыбина нашли мертвым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В воскресенье в Ростовской области найден мертвым сотрудничавший с «Лентой.ру» и порталом «Рабкор» журналист Александр Рыбин, сообщают СМИ.

    Тело мужчины нашли около трассы возле города Шахты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Рабкора».

    Причина смерти устанавливается.

    Рыбин 30 декабря, по данным «Рабкора», был в Мариуполе, он проводил трансляцию с рассказом о ситуации в городе.

    Журналист долгое время внештатно сотрудничал с «Лентой.ру», он писал о событиях на Ближнем Востоке и в Африке.

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    8 января 2024, 16:50
    Военный эксперт оценил жалобы ВСУ на российские ракеты с тепловыми ловушками

    Военный эксперт Денисенцев: Раньше считалось, что оснащение ракет тепловыми ловушками нецелесообразно

    Военный эксперт оценил жалобы ВСУ на российские ракеты с тепловыми ловушками
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские боевые самолеты давно оснащаются тепловыми ловушками. Эта технология позволяет отвлечь ракеты противника. Однако ранее ракеты подобными системами не оснащали. И если такая практика имеет место, то России это даст определенное преимущество в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее в ВСУ пожаловались на использование Россией ракет с тепловыми ловушками.

    «Тепловые ловушки – это не новая технология. Они массово применяются в пилотируемой авиации. Другими словами, любой боевой самолет снабжен такими устройствами. Корректно они называются средствами инфракрасного противодействия или отстреливаемыми ложными тепловыми целями», – сказал Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа и стратегий (ЦАСТ).

    «Суть в том, что есть ракеты, которые наводятся на тепловую сигнатуру, на выделяющееся от двигателя летающего аппарата тепло. Классический пример – это практически все ПЗРК. И Stinger, о которых говорит украинский военный, не исключение. Все эти тепловые ловушки позволяют перенаправлять противоборствующую ракету от прикрываемого объекта – как правило, самолета. Зачастую ПЗРК массово обстреливает именно ложные цели», – указывает аналитик.

    «Другое дело, что раньше никто не использовал тепловые ловушки на крылатых ракетах. Считалось, что подобная модернизация нецелесообразна. Но сейчас ситуация изменилась. Солдат ВСУ в своем интервью, по сути, рассказывает о том, как Украина размещает расчеты зенитчиков на маршрутах вероятного пролета российских ракет», – рассуждает собеседник.

    «Если на ракете нет тепловых ловушек, она легко может быть сбита используемыми украинцами ПЗРК. Это связано с тем, что боеприпас довольно теплоконтрастный, летит невысоко и не очень быстро. А теперь наши ракеты можно сохранить и дать им возможность долететь до цели», – замечает эксперт.

    «В целом в зоне СВО мы наблюдаем своего рода гонку технологий. И наше нововведение дает России определенное преимущество на поле боя. Но надо понимать, что изначально ракета рассчитана на конкретную нагрузку, поэтому не всегда на нее можно навесить много дополнительного веса. Установка тепловых ловушек, судя по всему, потребовала пересчета конструкции, но как выяснилось, задача эта оказалась решаемой», – убежден Денисенцев.

    «Вместе с тем не стоит забывать, что ВСУ также могут использовать тепловые ловушки, чтобы прикрывать свои ракеты и самолеты. И при таком сценарии России также придется противодействовать противнику», – предупреждает аналитик.

    «Отмечу, что есть довольно обширная практика относительно того, что можно противопоставить этим ловушкам. Основное отличие современных ракет для ПЗРК от ракет предыдущего поколения заключается в том, что на последних реализована аппаратная селекция целей», – объясняет спикер.

    «Ракета анализирует сигнатуру этих ловушек, поскольку та может отличаться от сигнатуры самого летательного аппарата или силовой установки. Кроме того, оценивается траектория, ведь ложная цель и реальная летят по-разному. Все это возможно благодаря мультиспектральному анализу, который также может использоваться в наших войсках», – уверен Денисенцев.

    Россия использует новую тактику для ракетных ударов, ранее рассказал в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман. По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать работе ПЗРК.

    «Такого раньше не было», – утверждает военный. Это, в свою очередь, ведет к тому, что из-за массированных российских ударов запас боеприпасов у ВСУ может буквально растаять.

    Между тем ранее сообщалось, что ВСУ приходится часто применять в ходе боев FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов. По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, БПЛА не способны полностью заменить артиллерию.

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    8 января 2024, 15:36
    Стало известно о сокрытии польскими чиновниками улик о взрывах на «Северных потоках»

    WSJ: В Польше скрыли улики о подозреваемых во взрывах на «Северных потоках»

    Стало известно о сокрытии польскими чиновниками улик о взрывах на «Северных потоках»
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские чиновники скрыли доказательства о передвижениях по территории страны подозреваемых во взрывах на «Северных потоках», а также неохотно сотрудничали со следствием, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей.

    По данным издания, чиновники не торопились предоставлять следователям информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по стране, передает РИА «Новости».

    WSJ добавляет, что следователи давно считают, что атака на газопроводы была совершена с территории Украины через Польшу, однако из-за неспособности польской стороны сотрудничать сложно установить, было ли осведомлено о ней правительство республики.

    Следователи отмечают, что ряд польских агентств безопасности отказались предоставлять для расследования кадры подозреваемых с камер видеонаблюдения на территории Польши.

    Помимо этого, чиновники из ряда ведомств, в том числе из агентства внутренней безопасности Польши, «не отвечали на запросы, искажали информацию или давали противоречивую информацию».

    Следователи из ФРГ минимум два месяца добивались встречи с коллегами из Польши. Издание отмечает, что у немецких следователей сложилось впечатление, что некоторые польские чиновники не желают или не могут сотрудничать.

    Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Вашингтон начал подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала СВО на Украине.

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