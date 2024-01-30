Эксперт: Выставка «Россия» помогает найти единомышленников и мотивирует на проекты

«Выставка «Россия» – это место, где объединяются люди всей страны. У нас огромная страна, и бывает сложно коммуницировать между всеми регионами. Такие проекты знакомят с тем, с чем в обычной жизни познакомиться сложно. На выставке проходит огромное количество мероприятий, где можно найти единомышленников», – сказал Чешев в эфире программы «Достижения страны. Дела людей».

По его мнению, мотивация представляет собой комплекс разных причин, которые побуждают нас действовать для достижения цели, и каждое из звеньев этой цепи требует анализа. Так, эксперт раскрыл разницу между внешней (кратковременной) и внутренней мотивацией и дал рекомендации, как действовать в каждой из таких ситуаций. Одной из важных характеристик цели Чешев назвал ее соответствие внутренним ценностям, описал разницу между рациональными и эмоциональными установками при целеполагании. Отдельное внимание гость программы уделил роли мотивации в командной работе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Важной составляющей мотивации эксперт назвал поиск единомышленников. Чешев привел личный пример, как он смог их найти на выставке «Россия» для проектов в сфере инклюзивного спорта благодаря посещению стенда Республики Марий Эл. Чешев отметил, что на сегодняшний день по многим направлениям близких по духу людей можно найти также на площадках всероссийских проектов, объединений и конкурсов.

В качестве примеров он назвал Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и ее инициативы, например, всероссийский студенческий проект «Твой Ход» и другие проекты.