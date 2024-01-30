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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    13 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    17 комментариев
    30 января 2024, 12:06 • Новости дня

    В ДНР боец ВСУ приговорен пожизненно по делу о массовом расстреле людей

    В ДНР боец ВСУ приговорен к пожизненному сроку по делу о массовом расстреле людей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Василий Ткачук приговорен к пожизненному сроку по делу о массовом расстреле мирных жителей Мариуполя, сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

    Согласно сообщению пресс-службы, суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы командира взвода 56-й отдельной мехбригады ВСУ Василия Ткачука, отдавшего приказ о расстреле десяти мирных жителей Мариуполя, передает ТАСС.

    В суде установлено, что в период с марта по апрель 2022 года осужденный вместе с сослуживцами на боевой позиции, оборудованной на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, расстреляли из автоматов десять мирных жителей. Ткачук признан виновным трем статьям УК.

    В пресс-службе СК добавили, что по приказу Ткачука его подчиненные расстреляли восьмерых гражданских лиц, два человека смогли выжить.

    Ранее в ДНР заочно приговорили «азовца» за приказ об убийстве мирного жителя.

    29 января 2024, 09:04 • Новости дня
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    @ Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские бомабрдировщики-истребители Су-34 ударили по укрепрайону украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, экипажи истребителей ударили по командному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении в ходе проведения спецоперации, после чего благополучно вернулись на аэродром вылета, передает РИА «Новости».

    Также известно, что удар был нанесен неуправляемыми бомбами ФАБ-500 с встроенным модулем планирования и коррекции.


    Ранее расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении.

    До этого российские десантники уничтожили «Ланцетами» два танка ВСУ на правом берегу Днепра.

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    29 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Зеленский назвал численность армии Украины

    Зеленский: Численность армии Украины составляет 880 тыс. человек

    Зеленский назвал численность армии Украины
    @ Ukraine Presidential Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Численность украинской армии составляет около 880 тыс. человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отметил, что «30 млн украинцев» сейчас работают, а за границу выехали «6,5–7,5 млн человек». Он добавил, что точных цифр назвать не может, передает ТАСС.

    В декабре 2023 года Зеленский приводил данные, согласно которым численность Сухопутных войск Украины составляла более 600 тыс. человек. А в феврале 2022 года численность ВС Украины составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутные силы – около 250 тыс. человек.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что в зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек.

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    27 января 2024, 14:25 • Новости дня
    В Киеве предупредили о зреющем бунте против Зеленского

    Политолог Бортник: В Раде зреет бунт против Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Парламентский кризис на Украине может привести к ограничению власти президента Владимира Зеленского и формированию коалиции главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем видеоблоге.

    Эксперт считает, что после «изгнания» депутата Марьяны Безуглой, в глубинах парламента стал назревать бунт и формироваться большинство «за Залужного». По его словам, власть Зеленского основывалась на доминировании президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, но внутренние конфликты в парламенте приведут к формированию новой коалиции, передает РИА «Новости».

    Бортник уверен, что Зеленский потеряет поддержку парламента и превратится в «хромую утку», будет назначать министров только с согласия Рады.

    В начале января украинский депутат Вадим Ивченко заявил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности решил отозвать Марьяну Безуглую с должности его замглавы. Позднее парламент зарегистрировал соответствующее постановление.

    Между тем, в США заявили, что раскол в правительстве Украины может привести к бунту украинской армии.

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    27 января 2024, 13:26 • Новости дня
    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой

    «Московский комсомолец»: Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой

    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили в боях за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении украинского националиста Василия Яремко с позывным «Ярый».

    В соцсетях опубликовали некролог, из которого следует, что Яремко был ликвидирован 25 января под Макеевкой, возглавлял отряд «Белые демоны» внутри националистического батальона «Карпатская сечь» (входит в запрещенный террористический батальон «Азов»), пишет «Московский комсомолец».

    Ранее на Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка.

    До этого российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.

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    27 января 2024, 14:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ

    ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, а также уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские войска уничтожили ЗРК С-300 в Черкасской области, а средствами ПВО сбиты семь  снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

    Всего с начала проведения СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11283 беспилотника, 456 ЗРК, 14805 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин РСЗО, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17940 единиц спецтехники.

    Ранее российские войска улучшили положение на Купянском направлении и отразили 43 атаки ВСУ.

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    29 января 2024, 13:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области

    Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается также, что около Синьковки Харьковской области отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 30 военных, две бронемашины, три пикапа и гаубицу «Мста-Б».

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла поражение штурмовым группам 63-й мехбригады ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери противника составили до 280 военнослужащих и танк.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ у Белогоровки и Переездного (ДНР). Артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Клещеевкой и Красным (ДНР). Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила атаку 127-й бригады теробороны в районе н. п. Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих.

    Российские силы на Запорожском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й мехбригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах н. п. Работино и Юрковка Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении в районе населенного пункта Музыковка украинские боевики потеряли до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника в 109 районах, сообщили в Минобороны. Кроме того сообщается, что средствами ПВО сбит один снаряд РСЗО HIMARS. Уничтожены 34 украинских БПЛА в районах н. п. Нырково, Золотаревка, Белогоровка (ЛНР), Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алешки Херсонской области.

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    27 января 2024, 12:59 • Новости дня
    Медведев: Россия навсегда уничтожит врагов с лица земли
    Медведев: Россия навсегда уничтожит врагов с лица земли
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев при поддержке Запада пытается бросить вызов всему цивилизованному миру, Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев на своей странице в сети «ВКонтакте» напомнил, что в субботу исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Он подчеркнул, что долг россиян – бережно хранить память о подвиге советского народа, который является источником мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма.

    Политик предупредил, что киевский режим пытается бросить вызов всему цивилизованному миру.

    «Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», – призвал Медведев.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на необходимость помнить о подвиге народа и передавать будущим поколениям, особенно сейчас, когда спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову.

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    27 января 2024, 21:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове и Полтавской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, взрывы также прозвучали в Полтаве и в двух районах Полтавской области.

    «Харьков слышит взрывы», – написал Терехов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщают, что взрывы раздаются в Кременчугском и Полтавском районах Полтавской области, а также в областном центре.

    Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне.

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    28 января 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России улучшили положение на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

    ВС России улучшили положение на Купянском направлении
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки улучшили положение на Купянском направлении и отразили шесть атак ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении российская армия отразила шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского ЛНР и Терны ДНР. Отмечается, что Украина в данном направлении потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Как указали в Минобороны, на Краснолиманском направлении ВС России отразили три атаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР. В сообщении говорится, что потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

    В пресс-службе уточнили, что на Донецком направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Шумы, Кирово и Георгиевки ДНР. В Минобороны подчеркнули, что Киев потерял на данном направлении до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы.

    В ведомстве отметили, что на Южно-Донецком направлении Украина потеряла до 80 своих военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», а на Запорожском направлении потери составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении Россия поразила 35 бригаду морской пехоты и 121 бригаду теробороны в районах Золотой Балки и Львово Херсонской области, а также уничтожила до 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

    В сообщении говорится, что ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также 118 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 137 районах.

    В ведомстве заявили, что средствами ПВО сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожены 28 украинских беспилотников в районах Водяного, Белогоровки, Марьинки, Ямполовки, Спорного, Песков ДНР, Приволья, Новознаменки, Шипиловки ЛНР, Новой Маячки Херсонской области, Ольшаны и Горобьевки Харьковской области,

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях.

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    27 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки на Купянском направлении военнослужащие Западной группировки войск отразили пять атак украинских штурмовиков в районах Синьковки Харьковской области и Тернов ДНР, сообщило Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили до 25 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Кировска ДНР и Серебрянского лесничества.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 100 военнослужащих и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две украинские атаки в районах Шумов и Богдановки, а также поразила живую силу и технику ВСУ рядом с Красным, Клещеевкой, Андреевкой, Георгиевкой, Новомихайловкой ДНР.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки украинских штурмовиков 127-й бригады теробороны у Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районе Макаровки ДНР.

    Потери противника составили до 115 военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

    На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Нестерянки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы силы России поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 15 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

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    29 января 2024, 08:45 • Новости дня
    Под Артемовском захватили исправный натовский БТР

    Российские военные захватили под Артемовском натовский бронетранспортер М113

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные из группировки «Юг» захватили у вооруженных сил Украины в районе Артемовска полностью исправный американский бронетранспортер М113, сообщил военнослужащий с позывным «Черемуха».

    «Черемуха» рассказал РИА «Новости», что силами ремонтной роты танк привели в порядок. Бронемашину эвакуировали с передовых позиций, выбрав подходящее время и проведя разведку.

    В декабре сообщалось, что российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском участке фронта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем трофейная американская БМП Bradley будет полезна российским оружейникам.

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    29 января 2024, 11:27 • Новости дня
    Военнослужащий в Забайкалье осужден за отказ участвовать в боевых действиях

    Военнослужащий в Забайкалье осужден на два года за отказ участвовать в боевых действиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к двум годам лишения свободы за отказ от участия в боевых действиях, сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

    Согласно сообщению пресс-службы, военнослужащий устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях, суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, передает ТАСС.

    Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа и назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы.

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    28 января 2024, 08:28 • Новости дня
    Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации

    МО: Юлия Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская рок-певица Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертом для военнослужащих штурмовых подразделений в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина вместе с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертом для военнослужащих штурмовых подразделений в тылу зоны СВО, передает РИА «Новости».

    Там добавили, Чичерина, в свою очередь, исполнила композиции из старого репертуара, а также новые, написанные в период проведения СВО. Кроме того, прозвучали популярные среди военнослужащих песни, исполненные Чичериной совместно с артистами ЦВО.

    Ранее Сергей Безруков выступил перед участниками спецоперации в госпитале.

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    30 января 2024, 08:19 • Новости дня
    Марочко: Танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы из-за скотского отношения

    Марочко: Танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы из-за «скотского отношения» к себе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, танкисты 17-й бригады ВСУ отказались выдвигаться в район сосредоточения для действий наступательного характера в районе Клещеевки, саботировав приказ командования, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил: танкисты объяснили отказ выполнять приказ тем, что не получили положенные выплаты, а также в связи со «скотским отношением» к личному составу.

    Ранее пленный украинский военный Валерий Куряченко рассказал, что военнослужащие базирующейся в Часовом Яре 17-й отдельной танковой бригады ВСУ не хотят принимать участия в боевых действиях и занимаются мародерством.

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    29 января 2024, 12:10 • Новости дня
    Российские войска сорвали попытку ВСУ усилить позиции возле Угледара и Старомайорского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции около Угледара и Старомайорского, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    По его словам, огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии сорваны попытки противника усилить передовые позиции в районах Старомайорского и Угледара, а также поражены опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новомихайловки, передает ТАСС.

    Гордеев добавил, что группировка отразила атаку формирований 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Приютного.

    Ранее группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении поразила подразделения 31-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 105-й и 127-й бригад теробороны у Ровнополья, Парасковиевки, Новомихайловки, Старомайорского (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

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    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

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    Американский порядок стал глобальным беспорядком

    Мир переживает «начало очень опасного, турбулентного периода, который будет означать финал эпохи, сложившейся после Второй мировой войны». Такими словами политологи комментируют знаковое высказывание одного из ближайших соратников Байдена о том, что «мы вступили в новую эру». Что означает эта новая эра для России и всей планеты? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    • США затрещали по швам

      Половина штатов США поддержали штат Техас в его противостоянии с федеральными властями и Верховным судом. Миграционный кризис на границе привел к тому, что на юге США воодушевились сепаратисты. Доведет ли Джо Байден Америку до распада?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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