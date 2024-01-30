Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.0 комментариев
В ДНР боец ВСУ приговорен пожизненно по делу о массовом расстреле людей
В ДНР боец ВСУ приговорен к пожизненному сроку по делу о массовом расстреле людей
Украинский военнослужащий Василий Ткачук приговорен к пожизненному сроку по делу о массовом расстреле мирных жителей Мариуполя, сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.
Согласно сообщению пресс-службы, суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы командира взвода 56-й отдельной мехбригады ВСУ Василия Ткачука, отдавшего приказ о расстреле десяти мирных жителей Мариуполя, передает ТАСС.
В суде установлено, что в период с марта по апрель 2022 года осужденный вместе с сослуживцами на боевой позиции, оборудованной на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, расстреляли из автоматов десять мирных жителей. Ткачук признан виновным трем статьям УК.
В пресс-службе СК добавили, что по приказу Ткачука его подчиненные расстреляли восьмерых гражданских лиц, два человека смогли выжить.
Ранее в ДНР заочно приговорили «азовца» за приказ об убийстве мирного жителя.