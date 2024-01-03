Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.13 комментариев
«Исламское сопротивление Ирака» сообщило об ударе по базе США в Сирии
«Исламское сопротивление Ирака» сообщило об ударе по базе США в сирийском Эт-Танфе
Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что нанесло удар по военной базе, расположенной в сирийском районе Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании и контролируемой США.
Атака стала «ответом на массовые убийства», совершаемые Израилем в отношении палестинцев в секторе Газа, и является частью усилий по «противостоянию американским оккупационным силам в Ираке и регионе», приводит ТАСС заявление движения.
Отмечается, что атака на базу была совершена с помощью беспилотников, однако данные о последствиях удара не приводится.
Ранее ракетному обстрелу подверглась американская база на месторождении газа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, по базе выпустили свыше десяти ракет.