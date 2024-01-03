«Исламское сопротивление Ирака» сообщило об ударе по базе США в Сирии

«Исламское сопротивление Ирака» сообщило об ударе по базе США в сирийском Эт-Танфе

Tекст: Денис Тельманов

Атака стала «ответом на массовые убийства», совершаемые Израилем в отношении палестинцев в секторе Газа, и является частью усилий по «противостоянию американским оккупационным силам в Ираке и регионе», приводит ТАСС заявление движения.

Отмечается, что атака на базу была совершена с помощью беспилотников, однако данные о последствиях удара не приводится.

Ранее ракетному обстрелу подверглась американская база на месторождении газа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, по базе выпустили свыше десяти ракет.