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Россия стала девятой страной в мире по импорту игристого вина
Россия в первые восемь месяцев прошлого года заняла девятое место в рейтинге импортеров игристого вина. Самыми крупными мировыми импортерами игристого вина стали США, Великобритания и Япония, подсчитали СМИ на основании открытых данных.
Как сообщает РИА «Новости», в прошлом году США закупили игристого на 981 млн долларов, Великобритания – на 764 млн долларов, а Япония – на 485 млн долларов.
Кроме того, в десятку крупнейших мировых импортеров игристого вошли Швейцария – поставки напитка в страну составили 159 млн долларов и Австралия – 158 млн. Девятое место заняла Россия, купившая игристое вино за восемь месяцев прошлого года на 155 млн долларов, десятое место заняла Канада – 134 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Россия с января по сентябрь больше всего игристого вина импортировала из Латвии, Италии и Литвы.