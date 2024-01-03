Россия стала девятой страной в мире по импорту игристого вина

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», в прошлом году США закупили игристого на 981 млн долларов, Великобритания – на 764 млн долларов, а Япония – на 485 млн долларов.

Кроме того, в десятку крупнейших мировых импортеров игристого вошли Швейцария – поставки напитка в страну составили 159 млн долларов и Австралия – 158 млн. Девятое место заняла Россия, купившая игристое вино за восемь месяцев прошлого года на 155 млн долларов, десятое место заняла Канада – 134 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Россия с января по сентябрь больше всего игристого вина импортировала из Латвии, Италии и Литвы.