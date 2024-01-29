На бывшем предприятии Volkswagen под Калугой нашли тысячи иномарок

Tекст: Кристина Цыцура

Несколько тысяч автомобилей, покрытых снегом, обнаружили припаркованными на территории завода, передает РИА «Новости». В ассортименте есть машины марки Audi, Toyota, электромобили Avatr и Volkswagen Tyron, продающийся в Китае. При этом на парковках рядом с предприятием нет машин, которые выпускали на самом заводе.



В первой половине 2024 года на предприятии планируют перезапустить производство транспортных средств, которое было приостановлено в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в рамках параллельного импорта в прошлом году в Россию чаще всего ввозились Volkswagen и Toyota.