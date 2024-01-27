Укрывателю Треповой потребовалась помощь психиатров после оглашения приговора

Укрывателю Треповой Касинцеву потребовалась помощь психиатров после оглашения приговора

Tекст: Валерия Городецкая

Касинцев пришел в ужас от назначенного ему наказания, в конвойном помещении у него случилась истерика, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

В результате мужчине потребовалась психиатрическая помощь, после стабилизации состояния его доставили в СИЗО. За ним установлено повышенное наблюдение, добавил собеседник агентства.

В четверг второй Западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал в своем доме Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов) после теракта в петербургском кафе, к одному году и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Сама Трепова получила 27 лет колонии.