Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Укрывателю Треповой потребовалась помощь психиатров после оглашения приговора
Укрывателю Треповой Касинцеву потребовалась помощь психиатров после оглашения приговора
У осужденного за укрывательство совершившей теракт в кафе Петербурга Дарьи Треповой Дмитрия Касинцева произошла истерика после оглашения приговора, мужчине потребовалась психиатрическая помощь.
Касинцев пришел в ужас от назначенного ему наказания, в конвойном помещении у него случилась истерика, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
В результате мужчине потребовалась психиатрическая помощь, после стабилизации состояния его доставили в СИЗО. За ним установлено повышенное наблюдение, добавил собеседник агентства.
В четверг второй Западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал в своем доме Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов) после теракта в петербургском кафе, к одному году и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Сама Трепова получила 27 лет колонии.