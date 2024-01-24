Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
Поздняков: План МОК перепроверить спортсменов из России говорит о недоверии к федерациям
Планы Международного олимпийского комитета проверить российских и белорусских атлетов, получивших допуск к участию в Олимпиаде в Париже, говорит о недоверии МОК к международным федерациям, сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Намерение МОК проверить получивших допуск спортсменов из России и Белоруссии показывает уровень недоверия международным спортивным федерациям, которые допустили атлетов в нейтральном статусе, сказал Поздняков, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МОК Марк Адамс заявлял, что российские и белорусские атлеты, отобравшиеся и получившие доступ на Игры в Париже, пройдут повторную проверку.