Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.0 комментариев
Россия приветствовала инициативы Ватикана по Украине
Дипломат Солтановский: Россия приветствует идеи Ватикана по миру на Украине
Россия приветствует любые инициативы, направленные на достижение прочного и долговечного мира на Украине, в особенности исходящие от таких авторитетных лидеров, как папа Римский Франциск, заявил посол России в Ватикане Иван Солтановский.
Солтановский при этом выразил сожаление тем, что для киевского режима авторитетным оказывается лишь мнение политиканов, не заинтересованных в прекращении боев, а желающих раздуть конфликт через накачку ВСУ оружием и боеприпасами, передает РИА «Новости».
Также дипломат напомнил, что руководство Украины связало себе руки, введя законодательный запрет на ведение переговоров с Россией.
Ранее папа Римский Франциск призвал положить конец конфликту на Украине путем переговоров. В прошлом году он напомнил о «наследии великой России», что вызвало осуждение в Киеве. Франциск позднее объяснил, что слова о великой России касались богатой культуры и исторического наследия страны.