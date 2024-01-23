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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    7 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    21 комментарий
    23 января 2024, 20:21 • Новости дня

    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не портила отношений с американской, потому она не станет бежать «в Вашингтон к Дядюшке Сэму просить прощения», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, сказал Лавров в ответ на вопрос CBS, передает ТАСС.

    Российская сторона не собирается проявлять инициативу и «бежать в Вашингтон, к Дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что мол, мы плохо себя вели».

    Глава российского МИД находится в Нью-Йорке для участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также ряд двусторонних встреч. При этом контактов Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не запланировано.

    22 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту

    Лавров: США признали перепродажу западного оружия Украиной

    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон официально признал наличие проблемы, касающейся перепродажи западного оружия, предназначенного для ВСУ, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Украине.

    Он указал на недавний доклад Пентагона, в котором говорится о том, что утечка оружия, предназначенного для Киева, превышает 1 млрд долларов, передает ТАСС.

    Министр указал, что любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки М16 за криптовалюту, чем пользуются террористические группировки.

    Ранее в российской хакерской группе RaHDIt сообщали, что украинская разведка ведет работу с криминалом и контрабандистами для перепродажи оружия на черном рынке.

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    22 января 2024, 10:18 • Новости дня
    Нарышкин сказал, кого США продвигают на пост премьера Украины

    Глава СВР Нарышкин: США продвигают Маркарову на пост премьера Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинского посла в Соединенных Штатах Оксану Маркарову Вашингтон продвигает на должность нового премьер-министра Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин сообщил, что Зеленский во время визита в США в декабре 2023 года получил от американской стороны «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины». В том числе Вашингтон настаивает на том, чтобы Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне, назначили украинским премьером, передает ТАСС.

    Помимо этого, замглавы Минфина Украины Александра Каву, обучавшегося в Гарварде, предлагают назначить главой этого ведомства. А Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института госуправления, предлагается министром экономики Украины.

    Нарышкин подчеркнул, что руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. По его словам, Владимир Зеленский понимает, что компромат, которым располагают США на него, способен уничтожить его как президента Украины. Потому Зеленский, добавил Нарышкин, будет продолжать «плясать под дудку своих американских хозяев».

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Украина находится сейчас под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте.

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    22 января 2024, 13:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил возможное назначение посла Украины в США Маркаровой премьер-министром

    Политолог Скачко: Назначение Маркаровой премьером закрепит превращение Украины в придаток Запада

    Эксперт объяснил возможное назначение посла Украины в США Маркаровой премьер-министром
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США продвигают Оксану Маркарову на должность премьер-министра Украины по двум причинам. Главной ее задачей на новой должности станет завершение процесса превращения страны в финансово-экономический придаток Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США продвигают на пост премьера Украины Оксану Маркарову.

    «Оксана Маркарова – типичное порождение международных финансовых кругов, близких к Джорджу Соросу и прочим транснациональным финансово-инвестиционным корпорациям. Одно время она даже занимала должность министра финансов», – отметил киевский политолог Владимир Скачко.  

    «Тогда она справилась с поставленной перед ней задачей – финансовой колонизацией Украины. Западные кураторы Маркаровой в благодарность продвинули ее назначение послом в Вашингтоне. Впрочем, это было выгодно и Зеленскому, – добавил собеседник. – У него появился представитель, узнаваемый на Западе и имеющий доверие со стороны США».

    Возможное назначение Маркаровой премьером Скачко называет «возвращением антикризисного менеджера в публичный дом, в котором идет пожар во время наводнения». Он объясняет обсуждаемые перестановки в украинском кабмине двумя процессами. «Первое – полное раскулачивание олигархов, в том числе и самого богатого человека Украины Рината Ахметова», – обозначил политолог.

    Скачко напомнил, что действующий премьер Денис Шмыгаль был ставленником Ахметова и выполнял оперативную связь между Зеленским и бизнесменом. «Но я бы не ожидал превращения Шмыгаля после отставки в подобие Алексея Арестовича (внесен в перечень экстремистов и террористов). Он типичный наемник: куда поставят – там и работает», – пояснил собеседник.

    «Второй процесс – это окончательное превращение Украины в подконтрольное Западу государство», – продолжил Скачко. Он указал на обсуждаемую в украинских СМИ информацию о якобы возможных перестановках и в руководстве ВСУ. Согласно этим данным, главкома Валерия Залужного может заменить глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который известен связями в частности с MI6. «Все это – составные части одного процесса. Украина окончательно отказывается от любой демократии и переходит под контроль Запада», – акцентировал собеседник.

    По мнению спикера, главной задачей Маркаровой на новой для нее должности станет завершение процесса превращения Украины в финансово-экономический придаток Запада. «При этом вероятность реализации замыслов США крайне высока. В пользу назначения Маркаровой премьером говорит то, что сейчас, когда в Конгрессе идут склоки о военной помощи Украине, Киеву не выгодно ругаться с США. Поэтому Зеленский пойдет на уступки в этом вопросе», – прогнозирует Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский во время визита в США в декабре 2023 года получил от американской стороны «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины». По данным Службы внешней разведки (СВР) России, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Примечательно то, что она получала образование в Индианском университете в Блумингтоне.

    Помимо этого, замглавы Минфина Украины Александра Каву, обучавшегося в Гарварде, предлагают назначить главой этого ведомства. А Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института госуправления, предлагается министром экономики Украины.

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Он отметил, что колониальная администрация будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам.

    По словам директора СВР, Владимир Зеленский понимает, что компромат, которым располагают США на него, способен уничтожить его как президента Украины. Потому Зеленский, добавил Нарышкин, будет продолжать «плясать под дудку своих американских хозяев».

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    23 января 2024, 08:59 • Новости дня
    Лавров заявил, что ситуация на Украине не стала бы другой при Трампе

    Глава МИД Лавров: Ситуация на Украине не была бы иной при Трампе

    Лавров заявил, что ситуация на Украине не стала бы другой при Трампе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил на американском канале CBS, что не считает вероятным другой исход по ситуации вокруг Украины даже при избрании американским президентом Дональда Трампа, так как разрушение основ российско-американских отношений началось при Джордже Буше-младшем.

    По его словам, инициатива по разрушению российско-американских отношений, включая все договоры по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию и транспарентности, начал разрушать президент Джордж Буш-младший, когда заявил президенту России Владимиру Путину о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, передает ТАСС.

    Также Лавров отметил, что действующая администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией.

    По мнению министра, иногда в качестве исключений возникают контакты по теме обменов, функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве, а также миссии российских дипломатов в Нью-Йорке, однако не ведется диалог на политические вопросы.

    Напомним, Лавров прибыл в Нью-Йорк, где принимает участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

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    22 января 2024, 08:51 • Новости дня
    Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине

    Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин сейчас не стал бы отвечать на звонок экс-президента США Дональда Трампа, если бы тот позвонил российскому лидеру по вопросу урегулирования украинского кризиса, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) ответил на вопрос о том, почему Трамп прямо сейчас, еще до выборов президента США, не начал разрешение конфликта на Украине, вопреки собственным заявлениям о том, что он на это способен.

    «Потому что Путин не ответил бы на звонок. Это не 2017 год», – передает РИА «Новости» ответ Риттера.

    Слишком часто за последние годы Запад, по словам Риттера, обманывал Россию. Период президентства Трампа не был исключением, отметил он. Теперь Москва заинтересована исключительно в своей победе, мнение коллективного Запада ее не волнует, считает эксперт.

    «Россия победила в этом конфликте», – заключил Риттер.

    Трамп заявлял ранее, что в случае победы на президентских выборах осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до его инаугурации.

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    22 января 2024, 21:57 • Новости дня
    В Госдепе назвали число убитых американцев в конфликте на Ближнем Востоке

    В Госдепе сообщили о 23 убитых американцах с начала конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Не менее 23 граждан США были убиты в ходе конфликта на Ближнем Востоке с 7 октября 2023 года, сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    Он уточнил, что среди них 21 военнослужащий израильской армии (с двойным гражданством), один израильский полицейский и 17-летний палестинский юноша, который был убит в минувшие выходные, передает ТАСС.

    Пател также отметил, что США заинтересованы в расследовании гибели 17-летнего гражданина США, чтобы привлечь виновных к ответственности.

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал в Газе высокопоставленного деятеля «Исламского джихада». Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года после атаки ХАМАС на израильскую территорию. 

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    22 января 2024, 10:57 • Новости дня
    В США раскрыли выгоду от поддержки Киева

    Спецпредставитель США по Украине Притцкер раскрыла выгоду Вашингтона от поддержки Киева

    Tекст: Ольга Никитина

    Помощь Киеву является выгодной для Соединенных Штатов, заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер.

    Притцкер в колонке для издания The Hill написала, что речь идет о модернизации оборонно-промышленной базы США. Это, по ее словам, обеспечивает американскую военную готовность, а также создает высокооплачиваемые рабочие места внутри страны, передает ТАСС.

    Большую часть «бремени» поддержки киевского режима, отметила автор публикации, несут американские союзники и партнеры, которые, по данным Притцкер, предоставляют Украине вдвое больше экономической помощи, чем оказывают США.

    Ранее политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД отечал, что поддержка офиса Зеленского пошатнула экономическое благополучие континентальной Европы, при этом Британия и США наживаются на украинском кризисе.

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    23 января 2024, 04:54 • Новости дня
    Лидер демократов в Сенате США заявил об отсутствии договоренностей по Киеву

    Лидер демократов в Сенате США заявила, что пока не удается договориться с республиканцами о помощи Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США до сих пор не смогли достичь договоренностей по выделению помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

    «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – приводит ТАСС слова Шумера.

    Отмечается, что администрация США четыре месяца назад направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября. 106 млрд долларов планируется направить Израилю и Украине, а также на противодействие России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров на заседании СБ ООН в Нью-Йорке заявил, что киевский режим проводит перепродажу части попавшего к нему западного вооружения через черный рынок.

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    22 января 2024, 09:28 • Новости дня
    МИД: «Сармат» не повлияет на формулу стратегического уравнения с США

    МИД: Постановка «Сармата» на дежурство не меняет стратегического уравнения с США

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношении стратегического комплекса «Сармат», который в 2024 году будет поставлен на боевое дежурство, соблюдались механизмы, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Россия, как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, продолжает четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней. Постановка «Сармата» на боевое дежурство, по его словам, не меняет стратегического уравнения, передает РИА «Новости».

    Российские стратегические ядерные силы Рябков назвал «дышащим организмом». Он отметил, что их состав обновляется не только благодаря включению новых систем, но также и в результате постепенного снятия с вооружения старых комплексов.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что завершение работ по постановке на дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат» – приоритетная задача на 2024 год.

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    22 января 2024, 19:59 • Новости дня
    Лавров назвал выдумками Запада обвинения России в планах атаковать другие страны

    Tекст: Кристина Цыцура

    Обвинения западных стран в якобы планах России атаковать другие государства являются выдумками, чтобы «выбить деньги» на помощь Киеву, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Речь шла о заявлении США о том, что Россия якобы может напасть на Прибалтику, Польшу и Финляндию, указал Лавров, передает ТАСС.

    «Лукавый тезис [Запада], сводящийся к тому, что если Россия прекратит воевать, война закончится, а если воевать прекратит Украина – закончится Украина», – указал министр.

    Ранее Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что США признали перепродажу западного оружия Украиной.

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    22 января 2024, 08:43 • Новости дня
    Анкара потребовала информирования от западной разведки об операциях в стране

    Hurriyet: Западная разведка не сможет совершать операции в Турции без предоставления данных правительству

    Tекст: Александра Юдина

    Западные разведывательные организации не смогут совершать операции в Турции без предоставления информации об этом Анкаре, пишет газета Hurriyet.

    По информации анонимного дипломата, ряд западных разведывательных организаций получил возможность вести в Турции бизнес – приезжать и уезжать без разрешения. В этой связи Анкара заявила о неприемлемости таких перемещений, передает РИА «Новости».

    Как отметил источник издания, представители западных спецслужб отреагировали «жестко», однако Анкара не изменила принципиальной позиции.

    Известно, что западные спецслужбы в ответ пустили слух, что это происходит из-за поддержки турецких властей Ирана, однако ничего не изменилось – Турция, как независимое государство, продемонстрировала свою национальную позицию.

    «Было сказано, что если вы собираетесь что-то сделать, вы дадите информацию», – резюмировал источник газеты.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган научился получать, что хочет, несмотря на сопротивление США.

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    23 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона: Столицу Украины могут перенести во Львов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская столица может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии, предположил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

    Новая политика США в отношении киевского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой тот проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать Киев, отметил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

    В основе этой политики – установление контроля над руководителем главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кириллом Будановым, в том числе для переноса столицы страны. Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона.

    В украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

    У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса.

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    22 января 2024, 09:46 • Новости дня
    В МИД назвали деликатным вопрос обмена заключенными с США

    Замглавы МИД Рябков: Вопрос обмена заключенными с США деликатный и требует «режима тишины»

    Tекст: Александра Юдина

    Вопрос возможного обмена заключенными между Россией и США деликатный, особую эффективность доказывало профессиональное взаимодействие в «режиме тишины», заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, вопрос обмена заключенными не терпит публичного обсуждения или «смакования», чем иногда любят заниматься американские СМИ с подачи Белого дома, передает РИА «Новости».

    Рябков заметил, что для освобождения россиян рассматриваются различные варианты с учетом различных обстоятельств гуманитарного характера.

    Так, контакты идут по линии «партнерского канала» спецслужб, причем обе стороны, и в первую очередь американская, настаивают на конфиденциальности.

    Однако, как считает замглавы МИД, для того, чтобы навязать себе выгодные условия Белый дом регулярно организует «сливы» и «утечки».

    Касательно вопроса о Договоре по СНВ, Рябков сообщил, что Россия и дальше будет придерживаться количественных ограничений при условии, если деструктивные шаги США не обессмыслят эту задачу для Москвы.

    «В контексте ДСНВ пришло время заглядывать за горизонт 2026 года. Пока ориентируемся на задачу удержания количественных показателей стратегических наступательных вооружений на уровнях, установленных Договором, в пределах срока его действия», – заметил он.

    В заключение политик отметил, что в данный момент рассуждать об этой ситуации преждевременно.

    Ранее осужденный в России за шпионаж Пол Уилан потребовал от президента США Джо Байдена больше действий ради его освобождения. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

    В ноябре управление мордовского ФСИН сообщало, что в производственной зоне колонии, где Уилан отбывает наказание, произошел конфликт с американцем. В результате него иностранца ударили по лицу.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение. Президент, говоря о возможности обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми.

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    23 января 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков посоветовал ЦРУ искать россиян во «ВКонтакте», а не в соцсети X

    Песков посоветовал ЦРУ искать россиян во «ВКонтакте», а не в американской соцсети X

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков с иронией прокомментировал появление очередного агитационного ролика ЦРУ, нацеленного на вербовку россиян.

    Представитель Кремля попросил передать Центральному разведуправлению США, что социальная сеть «ВКонтакте» у россиян куда популярнее, чем американская соцсеть X (бывший Twitter, который в России заблокирован). Аудитория VK гораздо больше, отметил Песков.

    Также он отметил, что ЦРУ публикует такие ролики ежегодно, передает ТАСС.

    Песков указал, что использование разведками стран соцсетей и СМИ для вербовки граждан является распространенной практикой.

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    23 января 2024, 12:38 • Новости дня
    США и Британия нанесли 18 авиаударов по Йемену

    Представитель хуситов Яхья Сариа заявил о 18 авиаударах по Йемену со стороны США и Британии

    Tекст: Александра Юдина

    Американская и британская армии в ночь на вторник нанесли 18 авиаударов по территории Йемена, заявил военный представитель мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    По его словам, йеменская столица город Сана подверглась в общей сложности 12 авиаударам, еще три удара были нанесены по провинции Ходейда, два – по провинции Таиз и один – по провинции Эль-Байда, передает ТАСС.

    Накануне хуситы нанесли ракетный удар в Аденском заливе по грузовому судну Ocean Jazz, идентифицировав его как принадлежащее Военно-морским силам (ВМС) США.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

    • В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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