В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?11 комментариев
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ госпитализированы 18 человек
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ госпитализированы 18 пострадавших, двое из них дети, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Отмечается, что двоим пострадавшим в медицинских организациях оказали амбулаторную помощь, передает ТАСС.
Состояние одного из детей врачи оценивают как тяжелое, другого – средней степени тяжести. Также большинство госпитализированных взрослых находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.