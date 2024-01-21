Технологический процесс на терминале «Новатэка» остановлен после пожара

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в компании, пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. Отмечается, что в настоящее время пожар локализован, специалистами предприятия, служб оперативного реагирования и МЧС контролируется остаточное выгорание углеводородного сырья, передает ТАСС.

В «Новатэке» уточнили, что ночью в производственном комплексе произошло возгорание объектов. По предварительной информации, оно стало следствием внешнего воздействия.

В воскресенье ночью в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел пожар в терминале «Новатэка», пострадавших нет.



Ранее сообщалось, что пожар на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге Ленинградской области локализовали.