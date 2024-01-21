Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.4 комментария
В турецкой Анталье нашли тело пропавшей без вести девушки
Hurriyet: Найденное на пляже Антальи тело может принадлежать пропавшей без вести девушке
Найденное на пляже Антальи тело может принадлежать пропавшей почти две недели назад девушке, сообщила газета Hurriyet.
Не менее пяти тел обнаружены за эту неделю на пляжах в турецкой провинции Анталья, некоторые обезображены или лишены частей тел. Тела направили на судмедэкспертизу.
Как пишет издание, полиция предполагает, что найденное на пляже в районе Кадрие тело принадлежит пропавшей без вести в Анталье Мерве Алмас. Родственников девушки вызвали из Стамбула для ДНК-тестов, передает РИА «Новости».
Последний раз погибшую видели у водопадов Дюден в центре Антальи 4 января.
Ранее сообщалось, что в Турции пропала отдыхавшая в этой стране жительница Кирова.
Напомним, в генконсульстве России в Анталье сообщили, что в лесном массиве города Кемер обнаружено тело пропавшей 4 января в поселке Кириш российской туристки.