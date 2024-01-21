В турецкой Анталье нашли тело пропавшей без вести девушки

Hurriyet: Найденное на пляже Антальи тело может принадлежать пропавшей без вести девушке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Не менее пяти тел обнаружены за эту неделю на пляжах в турецкой провинции Анталья, некоторые обезображены или лишены частей тел. Тела направили на судмедэкспертизу.

Как пишет издание, полиция предполагает, что найденное на пляже в районе Кадрие тело принадлежит пропавшей без вести в Анталье Мерве Алмас. Родственников девушки вызвали из Стамбула для ДНК-тестов, передает РИА «Новости».

Последний раз погибшую видели у водопадов Дюден в центре Антальи 4 января.

Ранее сообщалось, что в Турции пропала отдыхавшая в этой стране жительница Кирова.

Напомним, в генконсульстве России в Анталье сообщили, что в лесном массиве города Кемер обнаружено тело пропавшей 4 января в поселке Кириш российской туристки.