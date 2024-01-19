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В Бундестаге сочли отправку ракет Taurus Киеву угрозой безопасности Германии
Депутат: Отправка Киеву ракет Taurus поставила бы под угрозу обороноспособность ФРГ
Эксперт парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам обороны Йоханнес Арльт считает, что в случае поставок Киеву крылатых ракет Taurus у ФРГ не будет возможности быстро восполнить собственные запасы этого оружия и обороноспособность страны окажется под угрозой.
Как сказал депутат Бундестага радиостанции Deutschlandfunk, если эти Taurus ушли, у нас Германии нет возможности снова их произвести в обозримом будущем и восполнить ими наши запасы, передает ТАСС.
По словам Арльт, промышленность ФРГ сейчас не в состоянии производить достаточное количество вооружений, чтобы заменить ими то, что было передано Киеву.
Ранее Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus.