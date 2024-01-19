«Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».4 комментария
ФСБ задержала жителя Хабаровска за шпионаж для военной разведки Украины
В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже для военной разведки Украины. В ЦОС ФСБ сообщили, что он собирал данные о военных, принимающих участие в СВО.
Также подозреваемый собирал сведения об используемых Минобороны радиочастотах и готовил покушение на военнослужащих частей, расположенных в Хабаровском крае, передает ТАСС.
Мужчина действовал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.
Ранее в ЛНР был задержан мужчина, передававший Украине данные о ВС России.