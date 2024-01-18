Председатель «Сириуса» представила новую модель образования на выставке «Россия»

В 57-м павильоне ВДНХ прошли научно-популярные лекции от ученых Научно-технологического университета и резидентов ИНТЦ «Сириус». И там же состоялся запуск открытой межпредметной олимпиады, в которой смог попробовать свои силы любой желающий, говорится на сайте «Сириуса».

На федеральной территории заканчивается строительство концертного комплекса мирового уровня – единственного зала в Европе, который может трансформировать сцену под разные форматы выступлений всего за 30 минут. Ожидается, что уже весной этого года на сцену концертного комплекса выйдут воспитанники Образовательного центра «Сириус» в рамках конкурса молодых музыкантов «Созвездие».

Как отметила Шмелева, в 2023 году «Сириус» приобрел еще одно важное научное направление. По поручению президента Владимира Путина на базе президентского лицея «Сириус» начал свою работу международный центр в области экологии и вопросов изменения климата. Помимо важных и актуальных исследований, он займется научным руководством и экспертизой образовательных программ эколого-биологического центра.

В центре будут обучаться не менее 5 тыс. человек – детей и взрослых. Программы будут ориентированы на образование, просвещение, научно-исследовательскую и практическую природоохранную деятельность. Одним из таких проектов станет программа «Озеленение школ», где школьники, их родители и педагоги будут принимать участие в благоустройстве федеральной территории. Кроме того, они будут привлекаться к научным программам комплексного геоэкологического мониторинга в «Сириусе». В центре будут созданы лаборатории, оранжерея, ботаническая экспозиция с информацией о флоре федеральной территории, гербарный фонд с коллекциями растений, музей палеонтологических находок, образцов минералов и горных пород.

В 2024 году федеральная территория примет у себя крупнейшие мировые и федеральные события. В «Сириусе» пройдет Всемирный фестиваль молодежи, первый климатический саммит БРИКС, Национальный молодежный фестиваль студенческих спортивных лиг. Он будет включать в себя Всероссийские соревнования по хоккею, спортивной гимнастике, боксу, фехтованию, карате, парусному спорту, тхэквондо и другим видам спорта.

Кроме того, начинается работа по реконструкции бывшей Олимпийской деревни, расположенной в приморском кластере. Она превратится в жилой квартал для студентов научно-технологического кампуса. Проект по созданию кампуса позволит привлечь в науку еще больше талантливой молодежи. Все условия для этого в «Сириусе» уже есть: успешно работает университет «Сириус», готовится к введению вторая очередь крупнейшего в стране лабораторного комплекса в области наук о жизни, создаются научные полигоны для исследований и передовых разработок, развивается Инновационный центр для поддержки научных проектов.

