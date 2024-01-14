Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.2 комментария
Aamaj News: Взрыв прозвучал на юго-западе Афганистана
Взрыв прогремел в офисе губернатора провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на источники.
По информации источников, в районе инцидента начались вооруженные столкновения, информации о жертвах и пострадавших пока не поступало, передает ТАСС.
Представители движения «Талибан*» (запрещено в РФ) пока не комментировали произошедшее.
Ранее здание МИД Афганистана попытался подорвать террорист-смертник.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ