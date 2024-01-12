В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.5 комментариев
В Эстонии предложили заминировать границу с Россией
В Эстонии предложили разместить противопехотные мины вдоль границы с Россией
Депутат парламента от оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии Лео Куннас предложил при строительстве оборонительных сооружений на границе с Россией использовать противопехотные мины.
Также он предложил использовать и противотанковые мины, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал государственного телерадиовещания ERR.
Кроме того, депутат заявил, что в Эстонии необходимо начать производство собственной взрывчатки.
Ранее власти Эстонии в 2024 году пообещали Украине помощь в размере 0,25% от ВВП страны.