В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.0 комментариев
Нефть марки Brent выросла на 2,5% после ударов США по Йемену
Bloomberg: Нефть марки Brent выросла на 2,5% после ударов США по Йемену
Стоимость нефти марки Brent на торгах в пятницу на фоне новостей об авиаударах США и Британии по объектам хуситов на территории Йемена увеличилась на 2,5%, превысив 79 долларов за баррель.
Bloomberg пишет, что рост отмечен на фоне опасений, что возникнут новые перебои в судоходстве, передает RT.
Ранее Bloomberg писало, что потенциальные меры со стороны Ирана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив, которые могут быть введены в ответ на операцию США и Британии в Йемене, затронут порядка 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.