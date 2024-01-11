В подготовке убийства журналиста Соловьева вину частично признали трое обвиняемых

В подготовке убийства журналиста Соловьева частично признали вину трое из семи обвиняемых

Tекст: Алексей Дегтярев

Подсудимый Денис Абраров заявил, что признает вину частично, но не согласен с квалификацией дела, передает ТАСС.

Также частично признали вину Андрей Пронский и Андрей Волков. Они признали вину в умышленном повреждении или уничтожении имущества, но не вину в тяжких преступлениях. Другие четверо подсудимых отказались высказывать позицию по предъявленному обвинению.

В покушении на Соловьева обвиняются Денис Абраров, Владимир Беляков, Андрей Волков, Андрей Пронский, Андрей Степанов, Максим Дружинин и Тимофей Мокий.

Каждого в зависимости от роли обвиняют в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, покушении на убийство, умышленном повреждении или уничтожении имущества, незаконном обороте оружия, незаконном изготовлении оружия, незаконном обороте взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и участии в террористической организации. Срок их ареста продлен до 15 июня.

Информацию о подготовке покушения на Соловьева сообщал лично президент Владимир Путин. ФСБ уточнила, что была сорвана операция по убийству телеведущего, в ходе обысков у задержанных нашли самодельную бомбу, пистолеты, коктейли «Молотова», обрез, гранату и другое оружие, а также поддельные украинские паспорта.