Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.0 комментариев
Завершено расследование дела об убийстве, где фигурантом значится Герой России
Завершено расследование дела об убийстве девушки в Луганске, где фигурантом значится Герой России Магасумов
Завершено расследование в отношении замкомандира 74-й мотострелковой отдельной бригады и Героя России Ирека Магасумова, подозреваемого в убийстве девушки в Луганске, сообщил источник в правоохранительных органах.
Завершено предварительное следствие по делу Магасумова, стороны изучают материалы дела, сказал собеседник ТАСС.
В 235-м Гарнизонном военном суде подтвердили, что туда поступило ходатайство об установлении предельного срока ознакомления Магасумова с материалами дела. Заседание назначили на 12 января.
Подполковника Магасумова задержали в Луганске по обвинению в убийстве девушки. Согласно данным следствия, он случайно выстрелил в нее в состоянии алкогольного опьянения.
Защита настаивает, что выстрел произвел сослуживец, когда убирал свое оружие. Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что в деле есть «явка с повинной другого офицера», который признался, что случайно выстрелил в девушку.