Завершено расследование дела об убийстве, где фигурантом значится Герой России

Завершено расследование дела об убийстве девушки в Луганске, где фигурантом значится Герой России Магасумов

Tекст: Алексей Дегтярев

Завершено предварительное следствие по делу Магасумова, стороны изучают материалы дела, сказал собеседник ТАСС.

В 235-м Гарнизонном военном суде подтвердили, что туда поступило ходатайство об установлении предельного срока ознакомления Магасумова с материалами дела. Заседание назначили на 12 января.

Подполковника Магасумова задержали в Луганске по обвинению в убийстве девушки. Согласно данным следствия, он случайно выстрелил в нее в состоянии алкогольного опьянения.

Защита настаивает, что выстрел произвел сослуживец, когда убирал свое оружие. Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что в деле есть «явка с повинной другого офицера», который признался, что случайно выстрелил в девушку.