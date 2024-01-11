Ученые нашли опасные волны в бухте Севастополя

Tекст: Алексей Дегтярев

В исследовании применялся ультразвуковой измеритель уровня моря, его поставили в 35 метрах от берега, на одной из бетонных опор неиспользуемого пирса на глубине 1,7 метра, сообщили в ведомстве, передает «Газета.Ru».

Ученые изучали накопленные за два месяца данные с помощью математического моделирования, они пришли к выводу, что в бухте Круглой могут создаваться интенсивные сейшевые колебания, это стоячие волны, которые появляются в замкнутых и частично замкнутых водоемах.

При этом волны из одной бухты могут проникать в соседние, интенсивность их колебаний может превышать интенсивность колебаний в другой бухте, что несет опасность для судов и береговой инфраструктуры, сказал младший научный сотрудник отдела теории волн МГИ РАН, кандидат физико-математических наук Юрий Манилюк.

В бухте Круглой есть целый спектр сейш, в него входят колебания, определяемые параметрами не только этого водоема, но и соседних бухт.

Теперь ученые намереваются создать сеть датчиков для длительного наблюдения длинноволновых колебаний во всех бухтах города, изучить возможные опасности, связанные с сейшами.