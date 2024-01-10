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Песков призвал доработать снегоболотоход, на котором Путина возили на Чукотке
Российский снегоболотоход «Хищник» нужно доработать и «довести до ума», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Автомобиль при поездке по зимнику воспринимался «не очень», производителям следует «доводить до ума» свой продукт, сказал Песков, передает ТАСС.
Водитель «Хищника», который провез представителя Кремля из аэропорта, пояснял, что совершенствовал машину сам с помощью напильника.
«Руль работает плохо, коробка работает плохо. Очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», – добавил Песков. По его мнению, отсутствие конкуренции является проблемой, при ее наличии производители бы «шевелились», а они «не шевелятся, судя по всему».
Российский лидер Владимир Путин, который приехал на Чукотку впервые, тоже опробовал этот вид транспорта. Песков отметил, что ему неизвестны впечатления президента от поездки на этом виде транспорта.