Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.14 комментариев
Путин вручил бойцам СВО необычные награды
Президент России Владимир Путин начал 2024 год с общения с бойцами СВО. Сначала он навестил раненых в госпитале им. Вишневского, а затем в Ново-Огарево провел неформальное общение с бойцами и вручил им необычные награды.
Начиная встречу с бойцами – представителями разных видов ВС с разных участков боевого соприкосновения, Путин заметил, что это будет общение «если не семейное, то бытовое, дружеское».
«Исхожу из того, что мы с вами спокойно пообщаемся, вы мне расскажете, как идет боевая работа», – цитирует его ТАСС.
Президент также попросил передать новогодние поздравления и наилучшие пожелания от него во все подразделения, где служат бойцы.
Он рассказал, что лично думал над тем, что подарить военнослужащим на встрече. «Все вы награждены государственными наградами, но у нас встреча все-таки дружеская, в такой обстановке государственные награды не вручаются. Нужно или в боевой обстановке вручать, или совсем в торжественной. Ни того, ни другого нет, поэтому награды будут вручены позже», – пообещал он.
«Тем не менее я подумал: как же мы с вами встретимся, вы едете (издалека), тоже вроде как не по-русски. Поэтому в конце обеда вам будет вручено табельное личное оружие. И я думал-думал, что же такое еще придумать, чтобы не госнаграда, в то же время чтобы всегда можно было носить с собой, причем на любом виде одежды. И, мне кажется, хорошо придумал: такой маленький президентский штандарт, значок, он из правильного металла сделан, очень красиво, нашими мастерами сделан в Ярославле. Я думаю, что вам понравится», – выразил надежду Путин. После чего заметил, что «не пахнет пока Новым годом», затем в зал занесли шампанское. «С Новым годом!» – поздравил бойцов глава государства.
Ранее в понедельник Путин приехал в госпиталь Вишневского прояснить ряд вопросов с прямой линии.