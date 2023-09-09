МИД Индии: Значительную часть дискуссий на саммите G20 посвятили Украине

Эксперт: Польша выиграет у Украины битву за зерно

Экономист Лизан: Еврокомиссия в угоду Польше будет вынуждена согласиться на эмбарго в отношении украинского зерна

Tекст: Евгений Поздняков

«Конфликт вокруг украинского зерна в ЕС зрел давно и развивался урывками – сначала ставки поднимала одна сторона, затем другая. Сейчас противостояние достигло своего апогея. В дело вмешался Владимир Зеленский, который до этого предпочитал отмалчиваться», – сказал экономист Иван Лизан.

«Его активность на данном направлении вызвана скорым началом сезона поставок сельскохозяйственной продукции. Украина получала достаточно много денег за счет экспорта зерна, и терять рынок местному руководству, откровенно говоря, не хочется. Вот и приходится прибегать к крайним мерам: припугивать своего главного союзника – Польшу – международными исками», – подчеркивает собеседник.

«Однако Зеленский в этот раз ступил на очень тонкий лед. Варшава обладает большим количеством рычагов давления на Украину. Если дело дойдет до суда, Анджей Дуда может пересмотреть условия транзита военной техники для ВСУ. Также он вполне в состоянии прекратить поток наемников на поля СВО», – отмечает эксперт.

«В общем, Варшава найдет способы больно уколоть своенравного партнера. Тем более, что Еврокомиссии гораздо выгоднее занять сторону Польши по данному вопросу. В конечном счете эта страна занимает важное место в составе ЕС. К тому же один раз ей уже удалось «подмять под себя» брюссельскую бюрократию, введя национальный запрет на украинское зерно», – акцентирует Лизан.

«Второй раз наглядно демонстрировать всему миру, что внутри организации зреют серьезные противоречия, ЕК бы совершенно не хотелось. Поэтому рано или поздно, Варшава одержит верх в этом конфликте. Однако перед этим могут состояться торги между сторонами. Брюссель способен отказать Польше в введении эмбарго сразу после окончания текущего срока ограничений», – уточняет экономист.

«Тогда Дуда, скорее всего, попытается надавить на Брюссель, угрожая повторным введением национального запрета. Возможно, потребует у ЕС дополнительных вливаний в экономику страны. Позиция Варшавы достаточно ясна, а стабильность в диалоге с Восточной Европы для Брюсселя куда важнее, чем солидарность с офисом Зеленского», – резюмирует Лизан.

Ранее Польша выдвинула ультиматум Европейской комиссии по вопросу вывоза зерна с Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он также напомнил о своем заявлении, сделанном в июле 2023 года, в котором речь шла о недопущении очередного открытия сельскохозяйственных рынков.

«Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики», – заявил он. При этом премьер-министр уточнил, что Варшава не против транзита зерна через территорию страны.

Также резкой реакции в Польше были удостоены и угрозы президента Украины Владимира Зеленского по зерновому вопросу. Так, министр правительства республики по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поведение Зеленского выходит за рамки классической дипломатии. Он добавил, что речь идет об использовании «нестандартных и выходящих за рамки средств давления, однако на Варшаву это не производит должного впечатления».

Напомним, накануне Владимир Зеленский пригрозил, что если запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции в страны ЕС будет продлен, он будет вынужден обратиться в международный арбитраж. По его словам, страна выступает против «любых дальнейших ограничений».

Обращаясь к ЕК, он подчеркнул, что Украина не будет «спокойно воспринимать нарушение данных» ей обещаний. Зеленский подчеркнул, что несмотря на его нежелание обострять ситуацию, у государства нет другого выхода, кроме как «бороться в суде за основы нашей общей Европы».

Издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов пишет, что постпреды 22 стран ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна, но Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия требуют сохранить ограничения как минимум до 2024 года. Наиболее отрицательно к идее эмбарго настроены Франция и Германия.

Однако ряд государств с пониманием отнеслись к сложностям Центральной Европы и призвали Еврокомиссию найти альтернативные варианты. Один дипломат заявил, что решение о продлении ограничений на импорт будет иметь политический характер из-за предстоящих в Польше выборов.

Напомним, 15 сентября истекает эмбарго Еврокомиссии, введенное для зерновых культур из Украины на «восточных рубежах» ЕС – в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны грозятся ввести собственные национальные ограничения, если данное решение не примет Брюссель.