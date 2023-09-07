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    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    62 комментария
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    34 комментария
    7 сентября 2023, 22:11

    США поддержали Молдавию в споре с Газпромом

    Госдеп США поддержал выводы аудита по долгу «Молдовагаза» перед Газпромом

    США поддержали Молдавию в споре с Газпромом
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское внешнеполитическое ведомство приветствовало завершение «независимого аудита» по задолженности «Молдовагаза» перед российским Газпромом, заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что Россия якобы выставила Молдавии «непомерный счет». Госдеп США выразил республике поддержку в «продолжающейся диверсификации источников энергии», передает РИА «Новости».

    По оценке американского внешнеполитического ведомства, усилия властей Молдавии направлены на «обеспечение более процветающего и прозрачного будущего для своего народа».

    Напомним, Молдавия в открытую пошла на обострение газового конфликта с Газпромом. Власти республики заявили, что готовы выплатить Газпрому только 8,6 млн долларов из долга, превышающего 700 млн долларов.

    Газпром подчеркивал, что условия аудита долга определялись в одностороннем порядке молдавской стороной, что нарушает заключенные сторонами договоренности.

    7 сентября 2023, 15:07
    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Economist: Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может закончить контрнаступление через несколько недель, считают в американской администрации, сообщили источники журнала Economist в Белом доме.

    Киеву осталось шесть-семь недель боев перед завершением контрнаступления, сказал один из собеседников Economist в администрации президента США Джозефа Байдена, передает РИА «Новости».

    При этом в администрации ведутся споры по оценке успехов, которые украинская армия может достичь за это время. Часть полагает, что ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться.

    Аналитик разведуправления Минобороны США (DIA) Трент Мол указал, что есть вероятность того, что ВСУ к концу 2023 года прорвут российскую оборону, он оценил ее в 40-50%. По его словам, из-за ограниченного числа боеприпасов и ухудшения погоды это будет сложной задачей.

    Ранее издание Politico сообщало, что высокопоставленные представители разведки Украины отчитались перед членами комитетов Сената США по разведке.

    Коментарии (39)
    7 сентября 2023, 16:33
    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления

    Сенатор Пушков: США не могут признаться в том, что их стратегия по Украине зашла в тупик

    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    @ Пресс-служба Совета Федерации

    Tекст: Алёна Задорожная

    Есть несколько причин, почему госсекретарь США Энтони Блинкен позитивно оценивает действия ВСУ на поле боя. Главная из них: если Вашингтон признает неудачу контрнаступления, это будет означать провал всей украинской политики администрации Джо Байдена, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее Энтони Блинкен приехал в Киев, заметив «прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

    «Уже совершенно очевидно, что так называемое контрнаступление не дало ожидаемых результатов, и это признается большим числом западных экспертов и СМИ. В этих условиях представители ведущих стран НАТО, тем не менее, продолжают делать оптимистические заявления и обещают наращивать объемы военной и финансовой помощи Украине», – сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

    «Формула «будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», выдвинутая полтора года назад Байденом, по-прежнему работает. И создается ощущение, что на Западе просто отрицают реальность. А она заключается в том, что Украина не может и не сможет добиться серьезных успехов на поле боя», – добавил парламентарий.

    «У наступательных операций ВСУ нет перспективы. И это очевидно. Однако Запад, и это видно по заявлениям Блинкена, находится в достаточно сложном положении. США и страны НАТО фактически загнаны в геополитическую ловушку», – убежден собеседник.

    «Соединенные Штаты и их союзники дали такое количество заверений, сделали такое число заявлений и направили такой объем денег и вооружения, что они не могут признаться в несостоятельности изначального плана. А я напомню, что цель была в достижении «стратегического поражения России», – указывает сенатор.

    «Поэтому, вопреки фактам, они изыскивают микро-продвижения украинских войск, достигнутые очень большой ценой, и пытаются выдать их за успехи Украины, которые якобы дают надежду на дальнейшие победы», – говорит Пушков.

    «А в случае признания неудач им всем придется подать в отставку и, как писал Салтыков-Щедрин, пойти на площадь и повеситься. Образно выражаясь, конечно. Вторая причина таких заявлений в том, что Вашингтон выходит на финишную прямую президентской избирательной кампании и команде Байдена необходима некая позитивная, нацеленная на успех, программа действий на Украине», – отмечает собеседник.

    «Украина превращается в крупную тему американских выборов. Неэффективность и чрезмерность расходов на конфликт постоянно подчеркивают представители Республиканской партии. И Блинкену необходимо привезти какие-то политические результаты и обозначить какую-то перспективу», – считает парламентарий.

    «Он должен показать, что Штаты все правильно делают на Украине и что эти действия могут привести к успеху. Для администрации Байдена эта тема, если хотите, как своего рода наркотическая игла для наркомана. Вашингтон не может заморозить украинскую тему. Потому что в противном случае администрацию Байдена обвинят в том, что она ведет страну к поражению», – уверен он.

    «Более того, эскалацией и нагнетанием вокруг Украины Белый дом рассчитывает получить голоса тех избирателей, которые поддерживают помощь ВСУ. Такая аудитория в США есть, и она по-прежнему весьма значительна», - обращает внимание сенатор.

    «И третья причина, по которой отрицается реальность, касается всего Запада. У них просто нет другой стратегии. Если сейчас НАТО признает провал контрнаступления, то мгновенно прозвучит вопрос мирного урегулирования, чего ни в США, ни в Брюсселе, совершенно не хотят. И произойдет это в очень невыгодных для Запада условиях, когда во всем мире нарастают требования скорейшего мирного урегулирования конфликта», – заключил Пушков.

    Напомним, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, после чего прошла церемония возложения венков в честь павших солдат.

    Блинкен также дал оценку ходу боевых действий, отмечает CNN. «Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, это очень обнадеживает», – подчеркнул он. Кроме того, ему хотелось бы убедиться, что ВСУ обладают всем необходимым «в долгосрочной перспективе». CNN напоминает, что приезд Блинкена происходит спустя месяц после того, как Джо Байден запросил у Конгресса более 24 млрд долларов на помощь ВСУ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала детали первого дня Блинкена в Киеве.

    Госссекретарь также объявил о выделении очередного пакета помощи Украине. Он составит более 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военную и гражданскую помощь.

    В свою очередь Пентагон сообщил о решении передать ВСУ артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и снаряды для танков Abrams с обедненным ураном. Что касается самих Abrams, они тоже скоро прибудут на Украину, пообещала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Коментарии (23)
    7 сентября 2023, 10:36
    Рябков отреагировал на планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Замглавы МИД Рябков назвал воровством планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Tекст: Александра Юдина

    Инициатива Соединенных Штатов отдать изъятые российские активы на нужды украинской армии по факту является воровством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение, передает РИА «Новости».

    Также Рябков отметил, что это станет показателем для всех экономических операторов – насколько рискованно вести дела с США.

    Кроме того, замглавы МИД отметил, что члены российской делегации, которую возглавляет глава МИД Сергей Лавров, ожидают выдачи американских виз на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как не все из них получили разрешения на въезд.

    «Работа продолжается», – сказал он.

    Ранее Белый дом заявлял, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

    Как отмечал президент Владимир Путин, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов сделали вывод, что США являются ненадежными партнерами.

    Коментарии (11)
    7 сентября 2023, 14:44
    Американист: Передача Штатами Украине российских денег создаст опасный прецедент

    Американист Дробницкий: США воспользуются законом 20-летней давности для передачи Украине российских денег

    Американист: Передача Штатами Украине российских денег создаст опасный прецедент
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Американцы могут воспользоваться лазейкой в собственном законодательстве и отправить Украине деньги российских бизнесменов. Конфисковать государственные активы России США пока не могут, поэтому нашли другой способ изъятия денег. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее США впервые решили передать Украине средства, конфискованные у российских предпринимателей.

    «Средства, которые Вашингтон планирует передать Украине, принадлежат конкретному человеку, а не государству. Конфисковать наши активы США пока не могут. Во-первых, это нарушило бы всю мировую финансовую систему. А во-вторых, для подобного действия просто нет юридического обоснования», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Деньги частного лица изъять легче. Механизм конфискации таких средств давно отработан в США. «Патриотический акт» 2001 года позволяет Штатам признать средства российского бизнесмена незаконными и забрать их. Для этого зачастую не требуется даже решение суда. Затем Вашингтон может распоряжаться финансами по своему усмотрению», – акцентировал он.

    «В целом, Штаты создают прецедент, которым в скором времени могут воспользоваться страны ЕС. И под удар попадут именно частные деньги, которые европейцы арестовывали по тем или иным причинам. Конкретные механизмы конфискации будут зависеть от страны», – полагает эксперт.

    «Кроме того, США в очередной раз использовали доллар в качестве оружия и подорвали доверие к валюте. Поэтому сейчас надо наиболее активно выстраивать международную финансовую архитектуру со странами БРИКС. Это сделать сложно, но необходимо», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон впервые решил передать Украине активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов. Средства планируют направить на поддержку ветеранов ВСУ. Госдеп указал, что на «реинтеграцию и реабилитацию» бывших солдат направлено 5,4 млн долларов. Такую же сумму американцы конфисковали у предпринимателя Константина Малофеева.

    Данное решение осудили в российском МИД. Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что инициатива Соединенных Штатов по факту является воровством. Передача конфискованных средств также ставит под сомнение неприкосновенность частность собственности и показывает другим экономическим операторам риски работы с Вашингтоном.

    Вместе с тем, в США анонсировали новый пакет помощи Украине на сумму более чем 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военные и гражданские нужды.

    Вашингтон передаст Украине оружия и снаряжения на 175 млн долларов из арсеналов Пентагона. В пакет военной помощи войдут компоненты для средств ПВО, управляемые ракеты для РСЗО HIMARS, боеприпасы, средства связи и прочее оборудование. Также США отправят ВСУ снаряды для танков Abrams с обедненным ураном.

    Еще 300 млн долларов США выделили правоохранительным органам Украины, чтобы способствовать «восстановлению и поддержанию правопорядка» на территориях, которые, как заявил Госдеп, подвергаются российским ударам.

    Коментарии (20)
    7 сентября 2023, 15:59
    СВР обвинила США в подготовке устранения нового руководства Нигера

    СВР: Спецслужбы США обсуждают с союзниками исполнителей устранения нового руководства Нигера

    СВР обвинила США в подготовке устранения нового руководства Нигера
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Спецслужбы Соединенных Штатов обсуждают с союзниками возможных исполнителей устранения нового руководства Нигера, отдавая предпочтение прошедшим спецподготовку в учебных заведениях Пентагона, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В Белом доме прорабатывают различные варианты «укрепления демократии» в Нигере. При этом, отметили в СВР, в Вашингтоне считают неоправданным делать это руками Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), имеющего тесные связи с Парижем. Как считают в российском ведомстве, более «эффективным» вариантом американцам видится физическое устранение «путчистских лидеров», опирающихся на поддержку большинства населения, передает РИА «Новости» со ссылкой на СВР.

    В СВР отметили, что Белый дом, столкнувшись с неожиданным и неприятным для себя геополитическим пробуждением Африки, решил прибегнуть к старым «проверенным рецептам». В Службе внешней разведки сообщили, что американские спецслужбы напрямую обсуждают с союзниками потенциальных исполнителей возможных покушений, делая ставку на представителей ближайшего окружения нового руководства Нигера, отдавая предпочтение прошедшим спецподготовку в учебных заведениях Пентагона.

    В СВР считают, что в подобном использовании Вашингтоном «грязных методов» нет ничего нового, так как с 60-х годов прошлого века американцы вели прицельную работу по «избавлению» Африканского континента от сильных национальных лидеров.

    В Службе внешней разведки заявили, что ЦРУ, в частности, приложило руку к убийству Патриса Лумумбы в Конго, свержению Кваме Нкрумы в Гане, аресту Нельсона Манделы в ЮАР. Американская разведка действовала настолько жестоко и вызывающе, что даже президент США Линдон Джонсон в сердцах назвал ее «чертовой корпорацией убийц».

    Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал оскорбительной стратегию Соединенных Штатов в Африке.

    Напомним, в Нигере объявили о поддержке новых властей страны и действий Национального совета по защите отечества. В конце августа назначенный мятежниками начальник генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести войска страны в состояние максимальной готовности. Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани заявил, что армия и народ его страны не хотят войны, но будут готовы «противостоять любому ее проявлению».

    Коментарии (12)
    7 сентября 2023, 00:57
    Захарова назвала слова США о снарядах с ураном «враньем или глупостью»

    Захарова опровергла заявление США об отсутствии радиоактивной угрозы для Украины из-за снарядов с обедненным ураном

    Захарова назвала слова США о снарядах с ураном «враньем или глупостью»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление США о том, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном якобы не представляют радиоактивной угрозы.

    «Что это: вранье или глупость?» – заявила Захарова в Telegram. Она подчеркнула, что о токсичности обедненного урана сообщалось неоднократно. В местах его применения выявлен «кратный рост онкозаболеваний», отметила Захарова, добавив, что «это на себе проверили, не подозревая о последствиях, солдаты НАТО». В частности, речь идет об итальянских военных, которые участвовали в «агрессии Североатлантического альянса против Югославии».

    Захарова указала, что парламент Италии выпустил 252-страничный доклад, раскрывающий результаты исследований: из 7,5 тыс. подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% – летальность: каждый 20-й человек). Подчеркивается, что «умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак легких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия».

    Кроме того, жертвами таких вооружений стали сербы – в регионах, которые попали под удары НАТО выявлен «рост следующих заболеваний: онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунные заболевания широкой патологии, патологические осложнения беременности, психические расстройства у детей».

    Напомним, Вашингтон в очередном пакете военной помощи киевскому режиму намерен передать снаряды с обедненным ураном.

    Коментарии (5)
    7 сентября 2023, 03:23
    США впервые решили передать Киеву отобранные у российских бизнесменов средства

    Блинкен объявил об использовании конфискованных у российских бизнесменов средств для поддержки Украины

    США впервые решили передать Киеву отобранные у российских бизнесменов средства
    @ Ukraine Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США в рамках помощи Украине впервые передают Киеву активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Блинкен заявил, что средства направят на «поддержку украинских военных ветеранов». Госдеп указал, что на «реинтеграцию и реабилитацию» военных направлено 5,4 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Такую же сумму власти США конфисковали у российского предпринимателя Константина Малофеева, который включен в санкционные списки с 2014 года.

    В марте ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Малофеева. В 2022 году Минюст США обвинил российского предпринимателя в нарушении санкций.

    Напомним, Блинкен сообщил, что США выделяют очередной пакет помощи киевскому режиму на более чем 1 млрд долларов. Госдеп рассказал о распределении средств в новом пакете помощи.

    Коментарии (9)
    7 сентября 2023, 20:54
    Захарова назвала цену продажи родины Кулебой в McDonald's

    Захарова прокомментировала фото главы МИД Украины Кулебы и госсекретаря США Блинкена в McDonald's

    Захарова назвала цену продажи родины Кулебой в McDonald's
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала поход главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена в McDonald's, отметив, что раньше продавали Родину за бочку варенья и корзину печенья, а сейчас – за кулек картошки и пирожок.

    Дипломат подчеркнула в своем Telеgram-канале, что это символичная фотография. Захарова также отметила, что раньше подонки продавали Родину за «целую бочку варенья да целую корзину печенья», а сейчас – за кулек жареной картошки и пирожок с вареной ягодкой. «Вниманию всех, кто находится в стадии предпродажной подготовки», – добавила Захарова.

    Ранее Кулеба рассказал Блинкену, зачем в студенческие годы ходил в McDonald's.

    Напомним, в июле 2021 года Захарова сравнила «кипу печенек», которую самопровозглашенный «лидер Белоруссии» Светлана Тихановская получила от президента США Джо Байдена с гайдаровским Мальчишом-Плохишом, которому за предательство буржуины дали целую бочку варенья и корзину печенья, а также провела аналогию с раздачей печенья Викторией Нуланд протестующим на Майдане в 2014 году. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала на Майдане не печенье, а сэндвичи.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2023, 14:55
    Глава Минэнерго Молдавии: Газпром проиграет дело о долгах в суде

    Глава Минэнерго Молдавии выразил уверенность, что Газпром проиграет дело о долгах в суде

    Tекст: Алина Власенко

    Газпром проиграет дело о погашении исторического долга в любом суде, считает министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

    По его словам, даже Арбитражный суд в Москве не встанет на сторону Газпрома по делу о просроченных долгах, передает РИА «Новости».

    «Одна из причин, по которой мы согласились выплатить определенную сумму и закрыть вопрос мирным путем, заключается в том, что мы будем рассматривать дела в Арбитражном суде Москвы, как то предусматривает контракт», – заявил Парликов.

    При этом он признал, что Газпром и наблюдательный совет «Молдовагаза» могут отказаться признать итоговый отчет аудиторов.

    Напомним, Молдавия в открытую пошла на обострение газового конфликта с Газпромом. Власти Молдавии после аудита заявили, что из долга в 709 млн долларов готовы выплатить Газпрому только 8,6 млн. В частности, долг в 276 млн якобы не подтвержден документами, а еще 400 млн Молдавия не будет платить из-за истечения срока давности.

    Газпром указал, что условия аудита долга определялись в одностороннем порядке молдавской стороной без согласования с российским предприятием и «Молдовагазом», это нарушает заключенные сторонами договоренности.

    Коментарии (8)
    6 сентября 2023, 23:15
    Россия призвала Молдавию не политизировать энергетическую сферу

    Захарова призвала Молдавию не политизировать отношения двух стран в энергетической сфере

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавии не следует допускать политизации практических вопросов в отношениях с Россией, включая область энергетики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, указала, что Газпром, к компетенции которого относится данный вопрос, уже заявил о категорическом несогласии с аудитом. В свою очередь, МИД подчеркивает, что компания была и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Захарова призвала Молдавию продемонстрировать «аналогичный ответственный подход» к обязательствам.

    Напомним, Молдавия в открытую пошла на обострение газового конфликта с Газпромом. Власти Молдавии после аудита заявили, что из долга в 709 млн долларов готовы выплатить Газпрому только 8,6 млн. В частности, долг в 276 млн якобы не подтвержден документами, а еще 400 млн Молдавия не будет платить из-за истечения срока давности.

    Газпром указал, что условия аудита долга определялись в одностороннем порядке молдавской стороной без согласования с российским предприятием и «Молдовагазом», это нарушает заключенные сторонами договоренности.


    Коментарии (10)
    7 сентября 2023, 19:36
    Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма

    Биограф обвинил Илона Маска в срыве атаки Украины на ВМФ России через ограничение работы Starlink у Крыма

    Tекст: Антон Никитин

    Американский предприниматель Илон Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и, тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России, говорится в биографии бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона.

    В цитируемом телеканалом CNN отрывке из биографии предпринимателя говорится, что в 2022-ом году Илон Маск якобы тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот, передает РИА «Новости».

    Как отмечает телеканал, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Как пишет Айзексон, из-за отключения Starlink украинские подводные дроны со взрывчаткой потеряли связь и их вынесло на берег.

    Напомним, 16 августа глава СБУ Василий Малюк признал ответственность Киева за совершенные против России теракты с использованием морских беспилотников. Так, в ночь на 5 августа российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки морского дрона в Керченском проливе.

    Военный эксперт Александр Бартош в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал атаку ВСУ на российский танкер террористическим актом. Кроме того, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку морскими дронами на Крымский мост. В конце августа в ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2023, 20:37
    Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке
    Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Илон Маск, если действительно ограничил Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, является единственным здравомыслящим человеком в Северном Америке, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Или, как минимум, в гендерно-нейтральной Америке он последний, у кого есть «шары», – передает ТАСС со ссылкой на пост Медведева в социальных сетях.

    Ранее журналист Уолтер Айзексон написал, что американский бизнесмен отключал Украине доступ к Starlink во время попыток атаковать территорию России, чтобы сорвать эти атаки и не допустить начала ядерной войны.

    Коментарии (4)
    7 сентября 2023, 22:37
    В США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией

    Военный эксперт Майерс: Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина, не обладая эффективной контрстратегией, оказалась в большой беде, Киеву следует искать выход из конфликта с Россией, заявили американские военные аналитики.

    Так, ветеран ВВС США Стивен Майерс в комментарии USA Today заявил, что российские силы «являются экспертами в расстановке ловушек». По его оценке, Украина и США остро нуждаются в поиске выхода из сложившейся ситуации.

    С ним согласился профессор Сиракузского университета Шон Макфейт, который считает, что ни назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова, ни дополнительная помощь с американской стороны не спасут положение для киевского режима, передает РИА «Новости».

    Во Вьетнаме, Ираке и Афганистане американцы полагались на тактику конвенциональной войны, и все закончилось поражением, отметил Макфейт. Пентагон, по его словам, не сделал выводы и не сменил подход к ведению боевых действий в ходе военной кампании на Украине.

    Украина, по словам эксперта, «идет в никуда». «Войны уже не выигрываются так, как было во Второй мировой, когда ты захватываешь территорию противника, уничтожаешь его войска и поднимаешь свой флаг в его столице», – заключил ученый.

    В Кремле не раз подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.

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    7 сентября 2023, 21:32
    Захарова назвала фейком публикации о шпионаже посольства России в Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Публикации в Молдавии расследования о якобы шпионской деятельности посольства России являются дезинформацией и голословными обвинениями, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В комментарии на сайте МИД дипломат заявила, что цена подобных «шпионских расследований» хорошо известна: дезинформация, которая представляет собой набор голословных обвинений, подмену понятий и подтасовку фактов.

    Захарова также подчеркнула, что Россия надеется, что у официального Кишинева хватит мудрости не принимать на основании подобной фейковой информации опрометчивых решений, ведь истинная цель подобных публикаций преследует подготовку почвы для новых недружественных действий по отношению к России.

    Ранее молдавское бюро радио «Свободная Европа» (запрещено в России) опубликовало «расследование» о якобы «продолжающейся шпионской деятельности» диппредставительства России.

    Напомним, в июле власти Молдавии обвинили в «шпионаже» Россию из-за антенны на крыше дипмиссии.

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    7 сентября 2023, 18:04
    Суд в США приговорил россиянина к девяти годам тюрьмы

    Суд в Бостоне приговорил россиянина Клюшина к девяти годам лишения свободы

    Tекст: Антон Никитин

    Суд в американском Бостоне приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы.

    Учредителя IT-компании «М13» власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников, передает РИА «Новости».

    В начале августа гособвинение в США запросило для россиянина Клюшина 14 лет лишения свободы, штраф в 5 млн долларов, возмещение ущерба на 8,3 млн долларов и разрешение на конфискацию замороженных на Кипре активов.

    Напомним, Владислав Клюшин был арестован по американскому запросу в Швейцарии, он отказался от сделки со следствием в США. Его считают причастным к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.

    В феврале жюри присяжных признало его виновным по четырем пунктам обвинения.

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