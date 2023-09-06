В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.0 комментариев
Организатора налетов украинских БПЛА на военные аэродромы объявили в розыск
Установлен организатор налетов украинских БПЛА на военные аэродромы
Военными следственными органами СК на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны заочно обвинен в совершении тяжких преступлений и объявлен в международный розыск командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», Бурденюк неоднократно организовывал незаконные вторжения беспилотников в воздушное пространство России с последующими атаками на военные аэродромы, в результате которых пострадали как бомбардировщики, так и военнослужащие.
Украинскому военнослужащему инкриминируется целый ряд преступлений, в том числе убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также покушение на это преступление («а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК).
По данным следствия, в феврале-марте 2022 года полковником был сформирован 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов, вошедший в состав ВСУ.
7 октября 2022 годат ударный БПЛА UJ-22 Airborneт незаконно пересек границу Украины, вторгся в воздушное пространство Российской Федерации и был дистанционно направлен на территорию штатной стоянки 3-й авиационной эскадрильи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области. Когда дрон находился на высоте около 10 м над аэродромом, был произведен подрыв его боевой части. Несмотря на то что БПЛА был оснащен мощной бомбой, в результате взрыва и разлета осколков никаких последствий на земле не наступило «по независящим от членов организованной преступной группы обстоятельствам».
Второй из известных эпизодов в уголовном деле полковника Бурденюка относится к 5 декабря прошлого года. На этот раз, установило ВСУ СКР по ЗВО, опираясь на данные Минобороны и ФСБ, украинские военнослужащие для охоты на Ту-22М3 использовали беспилотный реактивный самолет Ту-141 «Стриж» для удара по аэродрому Рязань (Дягилево), где находились бомбардировщики. В материалах расследования говорится, что атака «Стрижа» привела к гибели троих военнослужащих, а еще семеро получили ранения. Кроме того, «в результате взрыва БПЛА были повреждены три* размещенных на аэродроме самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки «ЗИЛ» и «КИА Соренто», а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий».
В октябре 2022 года губернатор региона Владислав Шапша сообщал, что в Калужской области упал беспилотный летательный аппарат, инцидент произошел на военном аэродроме Шайковка.
В начале декабря Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс, а также гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, несколько человек получили легкие ранения. Тогда российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом